DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 39

”Irakisk Kristus” på Galeasen. Foto: Lars Lindqvist

Teater. ”Irakisk Kristus”

Galeasen, Stockholm

”Irakisk Kristus” hade premiär våren 2020, samma helg som teatrarna tvingades bomma igen på grund av pandemin. Redan då var DN:s Jacob Lundström hänförd: ”Resultatet är minst sagt lysande teater”. Lyckosamt nog har Natalie Ringlers otroligt täta iscensättning av Hassan Blasims noveller inte förlorat ett enda dugg på att ligga till sig i ett och ett halvt år. Det som väntar den lyckliga publik som lyckats få biljetter är en av höstens största teaterupplevelser. ”Irakisk Kristus” är ensembleteater i verklig mening som på en gång förmår vara lika komplex, rå och direkt i skildringarna av krigets fasor och exilens limbo, som fullkomligt levande varenda sekund.

Johan Hilton

Bild 1 av 2 Ine Marie Willman i ”Furia”. Foto: Trygve Indrelid Bild 2 av 2 Ine Marie Willman i ”Furia”. Foto: Trygve Indrelid Bildspel

Tv-serie. ”Furia”

Viaplay

Högerextremistisk terror, ryska påverkanskampanjer och vacklande västerländska demokratier. Detta är några högaktuella teman som avhandlas i denna pulshöjande politiska thriller som rör sig från turistidyllen i Nordnorge till kosmopolitiska Berlin i hjärtat av Europa. Ine Marie Willmann (”Exit”) spelar en rågblond norsk underrättelseagent som nästlat sig in i en högerextrem terrorcell under täckmanteln av att vara stjärnbloggaren ”Furia”. Ett oväntat mord gör att hennes väg korsas av en norsk polisman (Pål Sverre Hagen) och singelpappa med ny identitet. Två kantstötta rollfigurer som båda dras in i en kamp mot klockan för att avstyra ett förestående attentat.

Nicholas Wennö

Sally Rooney. Foto: Ellius Grace

Roman. Sally Rooney ”Vackra värld, var är du”

Albert Bonniers förlag

Häcklare av den irländska författaren Sally Rooney brukar kalla henne en sorts ofrivillig satiriker. Hennes romanfigurer är självupptagna, världsfrånvända marxistposörer, heter det, och det återspeglas på författaren själv. Det får mig att tänka på tech-uttrycket ”it’s not a bug, it’s a feature” – avsiktligt eller ej är Sally Rooney en perfekt uttolkare av vår tid, just för att hennes böcker skildrar den medvetna samtidsmänniskan i all sin motsägelsefullhet. Hennes tredje roman handlar om konst, kärlek och kändisskap. Och om vad som egentligen är beständigt, vad som går att klamra sig fast vid, i världens slutskede.

Greta Thurfjell

Bild 1 av 2 Öyvind Fahlström, ”Pentagon puzzle”. Foto: Per Myrehed Bild 2 av 2 Vy från ”Party for Öyvind”. Foto: Mattias Lindbäck Bildspel

Utställning. ”Party for Öyvind”

Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm

Grupputställningen ”Party for Öyvind” kretsar kring den svenske allkonstnären Öyvind Fahlström (1928-76) och hans internationella krets av kreativa konstnärer, författare, musiker och dansare. Sven-Harrys konstmuseum är fyllt till brädden av verk, som klättrar högt uppåt väggarna, längs trappor och ner i montrar. Stämningen är livlig, uttrycken mångskiftande och verken har ofta en radikalpolitisk udd, som så ofta under 60- och 70-talen. Här finns så mycket att se att nog många med mig lockas att återvända flera gånger. Curatorn Barbro Schultz Lundestam har även producerat en bok med samma titel och samma gränsöverskridande energi.

Birgitta Rubin

Leah Harvey i tv-serien ”Foundation”. Foto: Apple TV+

Tv-serie. ”Foundation”

Apple TV+

När elaka kritiker kallar ”Foundation” för ”en kostsam skärmsläckare” så är det menat som en sågning. Men jag kunde inte ha formulerat en bättre anledning att titta. Serien, en bearbetning av Isaac Asimovs ”Stiftelsen”-böcker, är så tydligt Apples tävlingsbidrag mot Amazons kommande ”Sagan om ringen”-serie i kampen om att bli nästa stora eskapistiska blockbuster efter ”Game of thrones”. Varje bildruta har skyhöga produktionsvärden. Och precis som med Denis Villeneuves ”Dune” behöver man inte följa handlingen eller rollfigurerna så noga, det handlar mer om att sjunka in i det meditativa bildberättandet, det fantasirika världsbygget, det episka omfånget.

Kristofer Ahlström

