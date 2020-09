DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 39

Lustigt om små liv: Nina Burton och hennes essä ”Livets tunna väggar”. Foto: Sara MacKey

1. Bok

Nina Burton: ”Livets tunna väggar”

Albert Bonniers förlag

Ni behöver inte vara djurvänner eller fascineras av småkryp för att bli charmade av den här boken, som via myror, bin, fåglar och andra varelser tar oss med på en rad äventyrsresor i natur- och kulturhistorien. Nina Burton utgår från ett gammalt sommarställe som hon övertar och i stället för att riva och bygga om bekantar hon sig med de många gäster som bokat in sig i huset; under tak, bakom väggar, lister och vid dörrposter. Varje utflykt i en speciell insekts eller djurarts historia börjar med en mindre chock i huset eller på tomten. ”Livets tunna väggar” är en lärd och luftigt elegant essäbok, som har förutsättningar att bli en liten klassiker.

Maria Schottenius

Gråzonen i fokus: Hari Kunzrus nya roman ”Red pill” har precis utkommit på engelska. Samtidigt har han startat en ny podcast. Foto: Gary Doak

2. Podd

Hari Kunzrus: ”Into the zone”

Pushkin industries

När den romanaktuelle, engelske författaren Hari Kunzru själv får beskriva sin nya podd handlar den om ”motsatser, och om hur gränser aldrig är så skarpa som vi tror”. Titelns zon är alltså gråzonen, den plats där saker är komplicerade, intressanta, värda eftertanke och smarta poddar. Eftersom i princip hela den kända världen befinner sig i någon form av gråzon tillåter beskrivningen Kunzru att, lugnt och lustfyllt, dyka ned i vadhelst han fascineras av. Hittills har det bland annat rört sig om vad som egentligen är äkta countrymusik och hur den bistre, tyske filosofen Theodor Adorno trivdes i det soliga Kalifornien.

Harald Bergius

Festlig nyöppning: Nyrenoverade Kulturhuset Stadsteatern. Foto: Matilda Rahm

3. Utställning

Kulturhuset Stadsteatern

Sergels torg, Stockholm

Jag har verkligen saknat Kulturhusets utställningsverksamhet under den 1,5 år långa stängningen för renovering. Likaså den där öppna miljön i det som brukar kallas ”Stockholmarnas vardagsrum”. Peter Celsings glasade byggnad bidrar i allra högsta grad till den känslan. Den varsamma renoveringen av både fasaden och interiören har föredömligt återställt huset i originalskick. Även den fasta konsten har renoverats och nya, fina offentliga verk lagts till. Skojigt också att isländska Shoplifter får inviga utställningsrummen i Galleri 3. Hennes installation är lättsmält gladkonst i kubik, och bidrar till nyöppningens festliga stämning. Läs mer här.

Birgitta Rubin

Charmigt om kärlek: Amanda Ginsburgs nya album. Foto: Elvira Glante

4. Album

Amanda Ginsburg: ”I det lilla händer det mesta”

Ladybird/Naxos

”Vill du fly med mig från vardan?/Vi ger veckan lite flair och romans/behöver inte bli en sen kväll, nu ger vi tisdagen en chans”. Som en jazzig Veronica Maggio sjöng sig Amanda Ginsburg in i jazz-Sveriges hjärtan 2017. Sedan dess har det regnat priser, lovord och stipendier över henne, bland annat en Grammis för debutalbumet ”Jag har funderat på en sak”. Nya skivan ”I det lilla händer det mesta” tar vid där den gamla slutade. Inspirerad av historiens jazzsångerskor och svenskt 60- och 70-tal sjunger Amanda Ginsburg charmigt och engagerat om kärlek, vardag och krångel – med en säker tonträff för det stora i det lilla.

Mats Odéen

Knasiga favoriter: ”Ring min agent!”. Foto: Cannes series

5. Tv-serie

”Ring min agent! 1-3”

Charlotte Gainsbourg, Jean Reno och till och med Sigourney Weaver är några av de celebriteter som kommer att dyka upp när den extremt underhållande franska tv-serien ”Ring min agent!” senare i höst återvänder till Netflix. De två första avsnitten avslutar i mitten av oktober tv-världens stora festival, Cannes Series. Det finns bara ett sätt att hålla sig lugn till den svenska premiären av fjärde säsongen om Paris mest turbulenta och knasiga filmstjärneagentur. Sträcktittning på de tre första. Andréa, Hicham, Mathias, Noémie, Camille, Gabriel, Arletty och alla andra på ASK... ni är efterlängtade!

Helena Lindblad

