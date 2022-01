DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 4

Pamela Anderson (Lily James) och Tommy Lee (Sebastian Stan) i ”Pam & Tommy”. Foto: Alamy

”Pam & Tommy”

Disney+, premiär 2 februari

Nittiotalet ringde och ville ha tillbaka sin mest (ö)kända sexvideo. Måste erkänna att jag befarade att det skulle bli riktigt ostigt att se en hel tv-serie som kretsar kring den läckta privatvideon av och med ett av 90-talets ikoniska par – ”Baywatch”-stjärnan Pamela Anderson och Mötley Crüe-trummisen Tommy Lee. Jag hade fel. Manusförfattaren Robert Siegel (”The wrestler”) och regissören Craig Gillespie (”I, Tonya”) har lyckats med konststycket att både skapa subtil underhållning av celebritetskulturens avarter och teckna ett mänskligt porträtt av 90-talets största sexsymbol, överraskande bra spelad av forna ”Downton Abbey”-aktrisen Lily James.

Nicholas Wennö

Jarvis Cocker som råtta i ”The house” Foto: Netflix

Film. ”The house”

Netflix

Konstnären Niki Lindroth von Bahr har på hemmaplan redan bevisat sin begåvning att gestalta människors ömkliga längtan med gulliga djurdockor. Men nu borde en bredare, internationell publik få upp ögonen för henne, för hennes del i Netflix skräcktriptyk ”The house” är otrolig. Jarvis Cocker spelar en desperat byggentreprenör som försöker sälja huset han rustat upp, Yvonne Lombard och Sven Wollter dyker upp som nyfikna intressenter. Men deras vurm visar sig vara märkligt gränslös. Och varför vägrar de lämna visningen? En tekniskt fulländad fabel som aldrig tappar kontakten med det såriga, gripande, mänskliga.

Kristofer Ahlström

Andres Serrano, ”Old Glory I – II”, amerikansk flagga från 1920-talet. Foto: Andres Serrano

Utställning. ”Infamous” Andres Serrano

Fotografiska, Stockholm

Den fotobaserade, amerikanske konstnären Andres Serrano har ställt ut många gånger i Sverige. Hans ihärdiga borrande i tabubelagda ämnen, som religion, död och sexualitet, brukar alltid väcka starka känslor. Serranos nya bildsvit ”Infamous” är nog den som träffat mig hårdast. Här speglar han USA:s rasistiska historia, där den främsta måltavlan länge varit den svarta befolkningen. I bilderna syns vardagliga föremål som vykort, livsmedelsförpackningar och nöjesartiklar, där det förekommer allt från lynchningar och karikatyrer till stereotypa föreställningar om svarta. En skakande utställning om hur det rasistiska giftet sprids.

Birgitta Rubin

New York Times ”Popcast”. Foto: New York Times

Podcast. ”Popcast – A killing jolts Sweden’s rap scene”

New York Times

Att höra en av de smartaste amerikanska musikpoddarna – New York Times ”Popcast” – ta sig an mordet på Einár är oväntat upplysande. Inte bara för att det är underhållande att höra amerikaner försöka begripa den svenska musikscenen, eller för att utifrånblicken på Sverige och parallellerna till amerikanska förhållanden tillför en dimension, utan också för att trion i studion – New York Times musikreporter Joe Coscarelli, Alex Marshall som är tidningens kulturkorrespondent i Europa, och svenska journalisten Petter Hallén som bland annat jobbar på P3:s ”Din gata” – lyckas förklara både bakgrunden till mordet och svensk rap på ett begripligt sätt utan att förenkla.

Hanna Fahl

”En sons historia” av Marie-Hélèn Lafon.

Roman. ”En sons historia” av Marie-Hélène Lafon

Övers. Anna Säflund-Orstadius (Elisabeth Grate bokförlag)

Just nu består livet ganska mycket av inställda händelser. Härom veckan skulle den franska författaren Marie-Hélène Lafon ha kommit till Stockholm, eftersom hon fått Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris (i vars jury jag sitter), tillsammans med översättaren Anna Säflund-Orstadius. Av kända pandemiskäl blev besöket inställt. Men jag hoppas ändå att så många som möjligt lär känna detta fina författarskap. ”En sons historia” inleds en aprilmorgon 1908 på den franska landsorten och slutar på samma plats hundra år senare. På bara 160 sidor ryms ett helt sekel och en hel släkt. En faktiskt briljant roman med en hisnande känsla av närvaro.

Malin Ullgren

