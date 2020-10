DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 40

Jeff Daniels som James Comey och Brendan Gleeson som President Donald Trump i ”The Comey rule” på HBO. Foto: HBO

1. Tv-serie:

”The Comey rule”

HBO Nordic

”Jag förväntar mig lojalitet”, säger Donald Trump (Brendan Gleeson) och spänner ögonen i FBI-chefen James Comey (Jeff Daniels) under tidernas mest obekväma parmiddag i Vita huset. Den plikttrogne Comey anar att hans dagar är räknade men försöker vara den vuxna i rummet fram till det bittra slutet. Som titeln antyder, bygger denna melodramatiska men sevärda miniserie på Comeys bok ”A higher loyalty” som skildrar kaoset strax före och efter Trumps valseger. ”The Comey rule” kommer knappast att förändra tv-historien, men är en stillsamt fängslande skildring av det politiska maktspelet – spetsad med satirisk humor.

Nicholas Wennö

Sörmlands museums ”Berättande magasin”. Foto: Sörmlands museum

2. Utställning

Sörmlands museum

Sörmlands museum, Nyköping

För knappt två år sedan invigde Sörmlands museum sin nya fina byggnad i Nyköpings västra hamn, ritad av Carlstedts arkitekter. Och häromveckan fick detta länsmuseum det prestigefyllda priset ”Årets museum 2020”. Det är metoden att arbeta med samlingen som är särskilt nydanande. I ”Berättande magasin”, glasade och med full insyn, har museet byggt upp ett trettiotal berättelser som levandegör människorna bakom föremålen, allt från hovmålare till statarhustrur. Under guidade visningar får publiken dessutom gå in i magasinen. Åk dit nu i höst, säger jag, för då visas också Åsa Elzéns intressanta utställning om ekofeministerna i Fogelstadgruppen.

Birgitta Rubin

Robin Pecknold i Fleet Foxes. Foto: Emily Johnston

3. Album

Fleet Foxes ”Shore”

Anti/Playground music

Exakt på klockslaget när höstdagjämningen inföll släppte Fleet Foxes, utan förvarning, sitt fjärde album. Härligare höstpresent är svår att tänka sig. Skivan är den bästa sedan sensationsdebuten 2008 då Seattlebandet trollband indievärlden med den finstämda ”White winter hymnal”. Och efter utflykterna i svårare och mer otillgänglig terräng på förra skivan ”Crack-Up” har sångaren och låtskrivaren Robin Pecknold nu hittat tillbaka till de starka melodierna. Refrängerna på ”Shore” är lika krispiga som oktoberluften en disig morgon och den patenterade stämsången lika bedårande som ett träd målat i de allra vackraste höstfärger.

Mats Odéen

4. Serieroman

Derf Backderf ”Kent State”

Kaunitz-Olsson

”Four dead in Ohio”. Så går refrängen till Neil Youngs hitlåt ”Ohio” från 1970, som kanske mer än något annat har bidragit till att odödliggöra de studenter som sköts ihjäl av nationalgardet på universitetet Kent State, medan de demonstrerade mot etablissemanget i allmänhet och Vietnamkriget i synnerhet. Serieskaparen Derf Backderf – som tidigare bland annat har porträtterat sin gamla skolkamrat, seriemördaren Jeffrey Dahmer – gräver dokumentärdjupt i vad som hände under de avgörande dagarna dagarna kring måndagen den 4 maj 1970, i Ohio. Och siktar in sig både på offren och på mördarna. Kusligt aktuellt.

Jonas Thente

Filosofen Martin Hägglund. Foto: Anders Wiklund/TT

5. Fackbok

Martin Hägglund: ”Vårt enda liv”



Volante

Det finns böcker som landar mitt i tiden. Och så finns det böcker som är sin tid. Den svenska filosofen Martin Hägglunds världssuccé ”Vårt enda liv” tillhör den senare kategorin: en klar och sammanhängande utsaga om precis den punkt i historien där vi befinner oss, medvetna om både vår bräcklighet och vårt ansvar för allt som kan gå förlorat. Därtill skriver Martin Hägglund väldigt vackert, om både Ångermanlands klippor och Karl Ove Knausgårds romaner. Hans bok erbjuder på så sätt vad vår förvridna tid allra bäst behöver: en sekulär andlig förundran som gör det möjligt att inte bara se på världen med en ny blick – utan också att se hur meningsfullt det är att försöka förändra den.

Björn Wiman