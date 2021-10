DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 42

Todd Haynes har regisserat dokumentären ”The Velvet Underground”. Foto: Apple TV+

Dokumentär. ”The Velvet Underground”

Apple TV+ och bio

Det särskilt underbara – utöver musiken – med Velvet Underground (1900-talets bästa band) var att de lade av efter fyra floppade skivor. Det dröjde åratal innan de upptäcktes. De undkom hajp och förblev fristående, sturiga. Todd Haynes vassa dokumentär om bandet från Lower East Side har ett särskilt plus: Han har bara talat med de som var med. Han har grävt fram varenda kornig filmsnutt som existerar. Långintervjuat släktingar. Bandmedlemmar. De nära vännerna. Låtit Jonathan Richman, bandets hangaround, tala i tungor om de sjuttio spelningar han såg. Och hittat de som våren 1967 hängde i Warhols ateljé, bandets replokal, som inte hunnit dö.

Georg Cederskog

Tilda Swinton spelar konstskribent i Wes Andersons nya ”The french dispatch”.

Film. ”The French Dispatch”

Bio

Med sin tionde långfilm landar Wes Anderson i den generiska franska småstaden Ennui-sur-Blasé där den amerikanska veckotidningen The French Dispatch har sitt kontor. En älskvärd och hypernostalgisk antologifilm (även för att vara Anderson) som förenar två av hans kärlekar: tidskriften The New Yorker och fransk film. Tidningsfolket är fiktiva liksom berättelserna, men baserade på verkligheten. Stjärnspäckat är bara förnamnet, vid sidan av the usual suspects som Tilda Swinton, Bill Murray och Owen Wilson syns Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Benicio del Toro och Mathieu Amalric. En referensrik och färgstark hyllning till det skrivna och tryckta ordet.

Helena Lindblad

Emma Cline debuterade som författare 2016 med romanen ”Flickorna”. Foto: Hampus Andersson

Noveller. Emma Cline – ”Daddy”

Natur & Kultur

Amerikanska Emma Cline vet onekligen vad som är ett magnetiskt litterärt stoff. I nya novellsamlingen ”Daddy” skildrar hon ett på ytan upplyst landskap: himlen är evigt blå, drinkarna iskalla och frukten färsk. Det är också ett landskap post metoo. Här finns visserligen en sexuell laddning och kvinnan är fortfarande ung och ekonomiskt svagare, men något slags maktförskjutning har ändå ägt rum. För sent, om alls, går det upp för mannen att han för omvärlden framstår som löjeväckande, han begriper ingenting av hur det gått till. Novellerna har något kitschartat över sig men det är som skildrare av modern förödmjukelse som Cline imponerar.

Sandra Stiskalo

Kjartan Slettemarks pudeldräkt från Vårsalongen 1975 Foto: Alexander Mahmoud

Utställning ”Liljevalchs 100 år”

Liljevalchs, Stockholm

När Liljevalchs fyllde 100 år genomgick konsthallen en om- och tillbyggnad, så jubileumsutställningen sköts fram i fem år. Men nu får vi följa Liljevalchs succéer och skandaler under ett sekel, i 48 ”scener”. Det börjar 1916 med nationalmålarna Carl Larsson, Bruno Liljefors och Anders Zorn. Därefter modernisternas genombrott med misogyna attacker på Sigrid Hjertén och Siri Derkert, över Picassos ”Guernica” 1938, publikrekordet för mexikansk konst 1952, Kjartan Slettemarks famösa pudel 1975, ”De drogo till Paris” 1988, Hilma af Klint 1999 och Lars Lerin 2018. En del reproduktioner men mest original i denna rika historiekavalkad.

Birgitta Rubin

Podcasten ”Verket” handlar om klassiker ur kulturhistorien. Foto: Anekdot

Podcast. ”Verket”

Anekdot

För de pinsamt obildade av oss som aldrig orkat stapla högskolepoäng har poddvärlden blivit en gemytlig arena för kulturell fostran. I väntan på att Lydia Sandgrens och Hedvig Löfqvists podcast ”Har du inte läst den?” ska höja utgivningsfrekvensen så kommer ”Verket” till läglig undsättning. Den görs i samarbete mellan Litteraturbanken, Nationalmuseum och bildningsmagasinet Anekdot vid Stockholms universitet och diskuterar varannan vecka ett nytt klassiskt verk med kunniga gäster. Tips: Ellen Mattssons tankar om ”Doktor Glas”, där huvudpersonen liknas vid ett dåtida internettroll, eller Johan Svedjedals samtal om Karin Boye.

Kristofer Ahlström

