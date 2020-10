DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 43

Beethoven med spänst: Daniel Lozakovitj. Foto: Marco Borggreve

1. Album

Daniel Lozakovitj: ”Beethoven violin concerto”

Deutsche Grammophon

När Daniel Lozakovitj som sexåring skulle börja på musikskolan Lilla Akademien i Stockholm var han tvungen att välja ett instrument. Föräldrarna hoppades på piano men unge Daniel ville annat. ”När jag hörde fiolen var det som en magisk kraft”, har han senare sagt om sitt första möte med instrumentet. Kärleken till fiolen visade sig vara besvarad, bara två år senare (!) debuterade han som solist med Moscow Virtuosi Orchestra i Moskva. Nu har det svenska underbarnet hunnit bli 19 år och spelat in Beethovens älskade violinkonsert. Och som han gör det! Friskt, spänstigt och med fenomenal närvaro. Läs mer här.

Mats Odéen

Mer än en deckare: Tove Alsterdals ”Rotvälta”. Illustration: Lind & Co

2. Deckare

Tove Alsterdal: ”Rotvälta”

Lind & co

Olof var bara fjorton år när han erkände mordet på en tonårsflicka vars kropp aldrig hittades. Nu återvänder han som vuxen, bara för att hitta sin far död. Ådalen är den egentliga huvudpersonen i Tove Alsterdals nya deckare, ”Rotvälta”. Polisen Eira Sjödin kör på slingriga småvägar i bygden runt Ångermanälven, vars storhetstid var sågverkens och arbetarrörelsens. Sandöbron som rasade och när militären sköt strejkande arbetare i Lunde 1931. Det är en deckare som lågmält och svidande vackert lyckas gestalta mer än ett brott: här finns svensk historia, en förfallen folkhemstanke, och en övergiven landsbygd. Läs mer här.

Lotta Olsson

Popmusik i listform: ”Hit parade”.

3. Podd

”Hit parade”

Slate

Att popmusikjournalistik gifter sig väl med listor har många förstått, men ingen håller i tanken mer envetet koncentrerat än Chris Mulanphy. Han kallar sig poplisteanalytiker, skriver krönikan ”Why is this song number one?” och gör ”Hit parade”, som berättar musikhistorier utifrån den amerikanska Billboardlistan. De senaste månaderna har podden legat bakom betalvägg, men är just frisläppt igen. Och ämnet för det första gratisavsnittet passar perfekt. Det handlar om one hit wonders, och landar förstås i en komplicerad, men övertygande definition av vilka som bör räknas dit – inte Men Without Hats, men Lou Reed. Bara en sån sak.



Harald Bergius

Måleri i folkviseton: Hilding Linnqvist, ”Drottningens juvelsmycke”, 1919. Foto: Leif Mattsson

4. Utställning

”Hilding Linnqvist – att bli konstnär”

Liljevalchs, Stockholm

Hilding Linnqvist tillhör Sveriges mest älskade konstnärer, särskilt måleriet från hans tidiga, naivistiska period. Det får man nu frossa i på Liljevalchs, där drygt hundra av Linnqvists ungdomsverk från 1916-25 ställs ut. Här synas konstnärens krokiga väg mot ett erkännande såväl som hans litterära källor i den romantiska traditionen, främst Carl Jonas Love Almqvist. Det är ett underbart, älskligt måleri i folkviseton, följt av nysakliga vyer från kontinenten, med massor av skojiga detaljer. Linnqvist var också en betydande Stockholmsskildrare, som på konsthallen fått sällskap av Henry B Goodwins magiska stadsvyer från samma tid. Läs DN:s recension här.

Birgitta Rubin

Fint om far och dotter: Rashida Jones och Bill Murray i ”On the rocks”.

5. Film

”On the rocks”

Regi: Sofia Coppola

Nej, det är inte någon av Sofia Coppolas bästa filmer. Inte i klass med den exceptionella debuten ”Virgin suicides” (1999), ljuvliga ”Lost in translation” (2003) eller den pastelligt poppiga kostymfesten ”Marie Antoinette” (2006). Även om ”On the rocks” är en typisk mellanfilm så har den sina fina stunder, stämningar och skämt. Filmtidningen Point of Views nya podd avhandlade nyligen ”On the rocks”. Där konstaterade regissören Lisa Langseth träffande att Sofia Coppola är sin egen genre med återkommande tematik bestående av far-dotter-relationer med mera. Jag håller med. Helheten betyder mer än delarna, om man är ett fan i grunden. Läs DN:s recension här.

Helena Lindblad

