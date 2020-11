DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 45

Máret Ánne Saras halskrage av renben Foto: Mattias Lindbäck

Utställning. ”Bakom hörnet vindens jojk”

Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm

Långt om länge har den urstarka samiska samtidskonsten fått ett brett genomslag i Sverige. Utställningen ”Bakom hörnet vindens jojk” på Sven-Harrys visar också på bredden inom Sápmis konstscen, med en mängd olika uttryck och materialval. Här deltar några av mina svensksamiska favoriter, som Britta Marakatt-Labba och Katarina Pirak Sikku. Men här får vi även bekanta oss med norsksamiska stjärnskottet Máret Ánne Sara, som deltar med en spektakulär halskrage av käkben från renar – en kommentar till tvångsslakt. Lägg till det finsksamiska Outi Peski och Marja Helander, även aktuella på Nordiska museet. Sammanlagt 15 minnesvärda namn.

Birgitta Rubin

Vanessa Springora. Foto: Alexander Mahmoud

Bok. Vanessa Springora ”Samtycket”

Albert Bonniers förlag

”Samtycket” är en klar och obönhörlig självbiografisk berättelse om hur en flicka i tidigaste tonåren blir sexpartner till en uppburen fransk författare och pedofil. Vanessa Springora har länge levt i det psykologiska kaos som relationen skapade. Men när hon nu gestaltar erfarenheterna är det en intellektuellt och känslomässigt mogen författare som skriver. Stilen åker inte hit och dit, utan är fast och tydlig. Hon avslöjar det förljugna, franska kultursamhälle som bar fram pedofilen och njöt av att se honom tillsammans med sitt offer, som en exklusiv och åtråvärd dekoration.

Maria Schottenius

”Mank” Foto: Gisele Schmidt/NETFLIX

Podd. ”Screen talk”

Indiewire

Indiewire-kritikern Eric Kohn poddkäbblar varje fredag med sin kollega Anne Thompson om det senaste i filmvärlden. Han är konstfilmsälskare från östkusten, hon sitter i Kalifornien och står för det mer kommersiella perspektivet. Men de älskar verkligen film, och varandra. Coronan tycks ha gett dem eld i baken och jag gillar hur entusiastiskt de dissekerar nya filmer, som David Finchers sensationella ”Mank”. Plus för initierade utfrågningar av tunga namn; från Cannesbossen Thierry Frémaux till Netflix högsta höns Ted Sarandos. Senast ett duosamtal med avgående Amazon-chefen Ted Hope och det gamla indieproffset Christine Vachon. Hörvärt och familjärt.

Helena Lindblad

Caitlin (Jordan Kristine Seamón) i ”We are who we are”

Tv-serie. ”We are who we are”.

HBO

Efter den Oscarsbelönade filmen ”Call me by your name” tv-debuterar Luca Guadagnino med ”We are who we are”. Och vilken udda serie! Så full av originella och avigt vackra scener. Vi får följa några ungdomar som bor på en amerikansk militärbas i Italien. De är omgivna av soldater som tuktar och kontrollerar sina kroppar men egentligen flyter allt: begär, könsidentiteter, relationer. Som i mötet mellan störige Fraser (Jack Dylan Grazer) och tysta Caitlin (Jordan Kristine Seamón) som båda söker sin verkliga identitet. Deras vänskap inleds med att han ger henne ett par mer maskulina jeans. En löftesrik hälsning: jag kan hjälpa dig att bli den du egentligen är.

Åsa Beckman

Serier. Fabien Nury/Pierre Alary ”Silas Corey. Aquilamysteriet”

Egmont

Serieförfattaren Fabien Nury är en man med många förmågor. Han hoppar från genre till genre med lätta steg. Kanske är han mest känd internationellt för sin politiska satir ”La mort de Staline” som också blev begåvat filmatiserad. I ”Aquilamysteriet” är det detektivmysteriet som är på tapeten. I ett samarbete med den elegante tecknaren Pierre Alary berättas i två album om den blaserade och cyniske privatdetektiven Silas Corey. Det är våren 1917, under brinnande världskrig, och Corey dras in i en spionhärva där han värvas av såväl statsmannen Clemenceau som säkerhetspolisen och vapenindustrin.

Jonas Thente