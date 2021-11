DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 46

Sabine Novel, Leif Aruhn-Solén & Helgi Reynisson i ”Station Illusion”. Foto: Markus Gårder

Familjeföreställning/opera. ”Station illusion”

Kungliga Operan

På Rotundan bjuder Unga operan på ett färgglatt barockpotpurri om ett kringresande teatersällskap, med musik av bland andra Lully och Charpentier. ”Station illusion” är en familjeföreställning i 360 grader. Publiken är placerad på flyttbara sittpuffar i mitten; klokt då inte bara de allra minsta gärna byter ställning mellan scenerna. Störst garv framkallar commedia dell’arte-skådespelaren Andrea Coppone i rollen som Harlekinen. Under den knappa timme som föreställningen varar upptäcker man ständigt nya detaljer i scenografin och på de underbara kostymerna. Det är lika mycket öron- som ögongodis.

Sandra Stiskalo

”Hemligheten i Helmersbruk”.

Barnbok. Eva Frantz – ”Hemligheten i Helmersbruk”

Ill Elin Sandström, Bonnier Carlsen, från 9 år

En alldeles bedårande julig spökhistoria i tjugofyra kapitel, som går att läsa som en boklig adventskalender för den som har ett översinnligt tålamod. Men hur ska man kunna sluta läsa om Flora Winter, som med sin mamma hyr ett hus vid havet i december? Det finns en obebodd herrgård, och en grind som inte släpper in vem som helst. Det hörs mystiska röster från ingenstans, och en vit ekorre hoppar över snön i den stora parken. Finlandssvenska Eva Frantz har skrivit en förtrollande magisk berättelse som påminner om både Edith Nesbit och Maria Gripe, och med en hjältinna som vägrar att bli rädd för spöken.

Lotta Olsson

”Screwball”. Foto: SVT

Dokumentär. ”Screwball – komedins skruvade klassiker”

SVT Play

Om man bara lyckas justera sin toleransnivå för det förklenande begreppet ”starka kvinnor” så är detta en mysig historielektion om en (för sin tid) progressiv genre, med (än i dag) avundsvärt rapp dialog. Screwball – romantiska filmkomedier om klass- och könskamp skrivna av New Yorks intellektuella elit – både bröt mot och nydanade sociala normer, i synnerhet vad gäller kvinnors position, men berättelserna höll sig långt från det politiskt korrekta. I en tid när både smarta komedier och kvalitativa romantiska filmer är bristvaror är det lätt att längta efter en ny storhetstid för screwball, som aldrig tillät sig bli sentimental eller för tramsig.

Kristofer Ahlström

Videoverket ”How to slay a demon” av Djurberg & Berg hemma hos Eva Livijn. Foto: Carl Henrik Tillberg

Utställning. Nathalie Djurberg & Hans Berg

Hemma hos Eva Livijn, Stockholm (mejla eva.livijn@futuragallery.se).

En gång om året öppnar konstrådgivaren Eva Livijn sitt privata hem vid Karlaplan för en publik utställning, nu ”Can’t keep it in, can’t lock it away” av radarparet Nathalie Djurberg & Hans Berg. Här ingår en serie djurskulpturer med vilda frisyrer och sju videoverk, varav ett helt nytt och flera aldrig visade i Sverige. Alla utställningar i denna hemmiljö har varit bra på olika sätt – men denna tar priset! Djurberg & Berg är ju sedan länge stora i konstvärlden och det är en alldeles särskilt upplevelse att i lugn och ro få titta igenom dessa minst sagt uttrycksfulla stop motion-animationer. Missa inte, ännu återstår 11 visningsdagar.

Birgitta Rubin

Benedict Cumberbatch i ”The power of the dog”. Foto: Alamy

Film. ”The power of the dog”

Bio, Netflix 1/12

Jane Campion är tillbaka på stora duken igen, tolv år efter den sinnligt romantiska ”Bright star”. Visst, tv-serien ”Top of the dog” gjorde det värt att vänta. Men när Campion tar ut svängarna igen blir det extra allt. ”The power of the dog” är en svettig, hotfull och storslagen neo-västern med Benedict Cumberbatch i sitt livs roll som identitetsplågad cowboy förläst på grekiska och latin. Hans rollfigur kan inte förlika sig med broderns (Jesse Plemons) äktenskapslycka. Nya frun i huset (Kirsten Dunst) för dessutom med sig en tonårsson (Kodi Smit-McPhee) vilket sätter stora krafter i rörelse. Obs: Netflix står bakom, så skynda att se den på bio.

Helena Lindblad

