DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 46

Bok. ”Hilma af Klint. The paintings for the temple 1906-15”

Catalogue raisonné, Bokförlaget Stolpe

På bara några år har den länge helt okända, hemlighetsfulla Hilma af Klint seglat upp som Sveriges internationellt mest kända konstnär, postumt erkänd som pionjär för den abstrakta konsten. Hennes esoteriska konstnärskap var banbrytande på flera sätt, tack vare hennes såväl öppna som systematiska arbetssätt. Bokförlaget Stolpe ger nu ut ”Hilma af Klint. Catalogue raisonné”, en fullständig förteckning över hennes omfångsrika bilduniversum. Nu har del två och tre utkommit, med den mest ryktbara sviten ”Målningarna till templet”. Den påkostade utgåvan med sammanlagt sju volymer ska vara komplett nästa höst. I sanning en kulturgärning.

Birgitta Rubin

Emma Corrin som Diana och Josh O’Connor som Charles i ”The crown”. Foto: Des Willie

Tv. ”The crown 4”

Netflix

Republikanen i mig gråter blod, men har bara att kapitulera inför tv-marängen ”The crowns” fjärde säsong, premiär i dag. Undervisningen i brittisk samtidshistoria får den här gången stå tillbaka något till förmån för århundradets tabloiddrama: det katastrofala mötet mellan prins Charles och Diana Spencer, mellan ärevördig tradition och postmodern mediekultur. Och som vanligt är det skådespelarnas show. Emma Corrin gnistrar som en kronjuvel i rollen som Diana, tonåringen som utses till avelssto av hovet. Men Josh O'Connor som Charles, Gillian Anderson som Margaret Thatcher och, inte minst, Olivia Colman som drottning Elizabeth lyser minst lika klart.

Johan Hilton

Kylie Minogue Foto: Christian Vermaak

Album. ”Disco” Kylie Minogue

(BMG)

Nej, man får inte några livsomvälvande insikter av att lyssna på Kylie Minogues nya skiva, men det är heller inte tanken. Albumet med den kongeniala titeln ”Disco” är hennes femtonde i ordningen, och om man, som jag, tappade intresset sisådär halvvägs är ”Disco” en oväntat välgjord och rolig vändning. Här gör Kylie det hon en gång var satt till jorden för att göra: sorglös och eskapistisk discopop med tydliga hookar och massor av nostalgi. Kanske är det så enkelt som tid och tajming. När nu regeringen snart satt stopp för allt som är roligt i detta land, får man ta till de bedövningsmedel som bjuds – och då är en dos Kylie ett utmärkt alternativ.

Kajsa Haidl

Håkan Andreasson och Erik Niva.

Podcast. When we were kings

Perfect Day Media



Fotbollspodden When we were kings har precis fyllt ett år och firat av ett dubbelavsnitt om nyblivna svenska mästarna Malmö FF. Men naturligtvis handlar inte de drygt fem timmarna om dagens himmelsblå – nej, blicken är som alltid i backspegeln. Håkan Andreasson och, framför allt, Erik Niva väljer klubbar och säsonger utifrån var det med imponerande research och egna erfarenheter, går att hitta de samhälleligt och mänskligt mest intressanta berättelserna. Nog hjälper det om lyssnaren gillar fotboll, men det är inget krav. Däremot bör man gilla människor och allt det stora, märkliga och störtskönt anekdotiska vi är mäktiga – med och utan boll.



Harald Bergius

Ida Engvoll och Björn Kjellman i ”Kärlek & anarki”. Foto: Ulrika Malm

Tv. ”Kärlek & anarki”

Netflix

Lisa Langseths första tv-serie ”Kärlek & anarki” går som tåget på Netflix. Inte konstigt. Den här extravagant skildrade (kultur)världen är ett andningshål just nu när pandemin brutalt skär av sociala kontakter. En träffsäkert skildrad plats för fyndig, frejdig och feministisk samtidssatir. Ida Engvoll är guld i rollen som centralgestalten, konsulten Sofie. Hon ångar in på ett anrikt förlag för att effektivisera och digitalisera. Men den som – kanske inte så oväntat – förändras mest är hon själv. Även resten av rollistan är vald med fingertoppskänsla, från veteraner som Reine Brynolfsson och Björn Kjellman till nyare namn som Gizem Erdogan och Björn Mosten.

Helena Lindblad