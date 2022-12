DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 48

”Mor och son” Foto: Triart

Film. ”Mor och son”

På bio

När Léonor Serraille körde fast efter succédebuten ”Jeune femme” fick hon rådet att göra sin andra film ”som om det var hennes allra sista”. Hon hämtade inspiration från sin partners livshistoria och resultatet blev fantastiskt. Ett djupt gripande, melankoliskt och schablonbefriat drama om en afrikansk immigrantfamilj i Frankrike som berättas ur tre olika perspektiv och spänner över 30 år. DN:s Eva af Geijerstam gav högsta betyg med motiveringen: ”ingen vanlig entydig berättelse om invandrare som offer, utan en ovanligt mångskiktad historia, där var och en av de tre i tur och ordning får stå i centrum.”

Nicholas Wennö

Bild 1 av 2 Från Charlotte Gyllenhammars utställning på Waldemarsudde i Stockholm. Foto: Lars Edelholm Bild 2 av 2 Vy från Charlotte Gyllenhammars utställning på Waldemarsudde Foto: Lars Edelholm Bildspel

Utställning. Charlotte Gyllenhammar ”Croiser/ Korsa”

Waldemarsudde, Stockholm

I ”Croiser/ Korsa” på Waldemarsudde har Charlotte Gyllenhammar gått loss på sina gamla skulpturer; figurer vars olika kroppsdelar mixats ihop till nya, könsöverskridande gestalter. Äldre verk i ett retrospektivt urval är därtill alternativt installerade och omredigerade. Gyllenhammar har länge vänt och vridit på perspektiven och skickligt laborerat med skalor liksom material. Här tar hon ännu ett steg i ett hej vilt experimenterande med 3 D-utskrivna verk i plastmaterial. Men här finns även en ny, underbart vacker väggrelief i poppelträ. Där syns en bortvänd kvinna, konstnären själv, som oroväckande nog försvinner in i väggen.

Birgitta Rubin



Carey Mulligan och Zoe Kazan i ”She said”. Foto: JoJo Whilden/Universal Pictures



Film. ”She said”

På bio

Visst, det är stundtals modern murvelporr i den högre skolan, med nattlig take away-mat och sojalatte i de flashiga redaktionslokalerna på The New York Times. Men Maria Schraders berättelse om de två reportrarna Megan Twohey och Jodi Kantor som granskade sexförbrytaren Harvey Weinstein är också en gripande påminnelse om hur tyst det blivit kring det som metoo-rörelsen släppte lös för fem år sedan. Slutscenen, där en grupp människor runt en skärm visar hur man med ett knapptryck kan förändra världen, är gåshudsframkallande – och en mäktig erinran om journalistikens allvar och kraft.

Björn Wiman

Serieromanen ”1793”.

Serieroman. ”1793”

Forum

En serieroman av Niklas Natt och Dag, Giulio A Gualtieri, Marco Nucci, Francesco Dossena och Francesco Segala. Det är inte varje decennium som man får läsa en svensk serieroman så högprofilerad att den skapats av ett professionellt team som detta. Niklas Natt och Dags monstruösa och snillrika thriller från 2017 har blivit högklassig serie, där Bellmans Stockholm framträder i allt sitt elände. Husen böjer sig hotfullt över gränderna likt expressionistiska kulisser och stämningen kryper som dimma i ett upplägg som påminner om tecknaren Ben Stenbeck när han är som mest inspirerad. Storartat!

Jonas Thente

Maja Larsson. Foto: Lisa Mattisson

Fackbok. Maja Larsson ”Kläda blodig skjorta”

Natur & Kultur

Det blev inte Maja Larsson som gick hem med Auguststatyetten för bästa fackbok i veckan, trots att hon var nominerad för ”Kläda blodig skjorta”. Konkurrensen var hård, men personligen tycker jag att hon hade varit högst förtjänt av ett pris. Hennes bok är inget annat än en bragd – en spännande, lärorik och oerhört välresearchad berättelse om hur kvinnor i Sverige har fött barn från 1870-talet och in i vår tid. Skrockfulla jordgummor, hyperhygieniska barnmorskor och flummiga abc-kliniker samsas på 350 sidor som inte bara handlar om barnafödande, utan om hur det moderna landet Sverige blev till – och till vilket pris.

Greta Schüldt



