DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 49

Victoria Bergsman är tillbaka med ny musik. Foto: Louise Enhörning

Minialbum. Taken By Trees ”Another year”

Rough Trade/Playground

Det spelar ingen roll att det är ett minialbum, med fem covers. Redan från första tonen är det omöjligt att värja sig mot Victoria Bergsmans omisskännliga stämma. Hennes drömskt beslöjade, men samtidigt smått släpiga sångröst har varit en osviklig del av svensk indiepop på export sedan mitten av nittiotalet. Vare sig hon sjungit i The Concretes, besjälat Peter Bjorn and Johns monsterhit ”Young folks” eller blommat upp i soloprojektet Taken By Trees besitter Bergsman en nervig närvaro som är fullkomligt unik. ”Another year” är en fin samling av Colin Blunstone-covers och hennes första nya musik på fyra år.

Alexandra Sundqvist

Dagbok. Suzanne Brøgger ”En författares dagbok 2010-2020”



Norstedts

Suzanne Brøgger är 66 år och på väg in i den fjärde åldern när denna dagbok inleds. Hon är liksom vi andra splittrad. Själslivet låter sig inte förenas med sällskapslivet, särskilt inte som den danska debatten vid denna tid genomsyras av demagogi. Islamofobin grasserar och förpestar. Kollegorna i Akademien uppmanar henne att svara i egna artiklar. Men hon vill inte, skyr pennfejder och positioneringar, anser sig ha tyckt och synts tillräckligt. En inte så liten del av tillvaron handlar därför om att tacka nej, Brøgger vill ge bort allt hon har, inte hålla på något, minst av allt en identitet. Hennes dagboksjag strålar av visdom, espri och självmotsägelser.

Sandra Stiskalo

Utställning. Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stipendiater 2022

Bonniers konsthall, Stockholm

Maria Bonnier Dahlins Stiftelse har i många år gjort pricksäkra val av stipendiater; unga, begåvade konstnärer med tydlig utvecklingspotential. I år är det Sara Ekholm Eriksson och Simon Wadsted, som båda nyss gått ut Kungliga konsthögskolan. Hon skapar skulpturinstallationer i sten, lera, glas och vatten, med kopplingar till naturen, ekosystemen och geologin. Han målar vardagsting, interiörer och stadsrum, där ljusskiftningar skapar laddningar och förtätade stämningar. Deras verk samspelar dessutom väldigt fint. Båda glider mellan verklighet och fiktion i sina bildvärldar – vackra och stilla på ytan men med oroande underströmmar.

Birgitta Rubin

Roman. Michel Houellebecq ”Förinta”

Övers. Sara Gordan. Albert Bonniers förlag

Den franske bråkmakaren Michel Houellebecq uppenbarar sig plötsligt utan den spydigaste svärtan och de överlägsnaste örfilarna. I ”Förinta” prövar han att vara mer reflexiv när han skärskådar samhället och individen i ett just här, just nu. Men som så ofta är det inte riktigt just nu. ”Förinta” utspelar sig i en nära framtid, där ett franskt presidentval står för dörren. Den som vill läsa in Macron i presidenten uppmuntras till detta. Det är en brutal tid, med grasserande terrorism, uppenbar politisk manipulation och ökande samhällsklyftor. Men den här gången ställer Houellebecq fler frågor och ger färre svar. En mognad, kanske.

Jonas Thente

Annie Ernaux som ung småbarnsmamma på sjuttiotalet. Foto: SVT

Film. ”Annie Ernaux: Super-8-åren”

SVT

Mer nyfiken på den författare som lyckades bli den första franska kvinnliga Nobelpristagaren i litteratur? Missa inte den här alldeles underbara personliga filmen gjord av Annie Ernaux och hennes son. Stommen är samplade super 8-filmer från sjuttio- och åttiotalen. Det låter privat och nostalgiskt, men det blir faktiskt både angeläget och väldigt gripande. Ernaux läser en text till bilderna av födelsedagar, familjeresor, heminredning och barnens lekar som formar sig till ett poetiskt vittnesmål inifrån ett personligt författarskap. I undertexten löper en intressant och välformulerad berättelse om den franska vänstern under den här tiden.

Helena Lindblad