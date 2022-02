DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 5

Bild 1 av 2 Amber Mark. Foto: Nelson Huang Bild 2 av 2 Foto: Nelson Huang Bildspel

Skiva. Amber Mark – ”Three dimensions deep”

Interscope/Universal

Den amerikanska r’n’b-sensationen Amber Mark har ägnat de senaste sex åren åt att karva ut ett utsökt och precist ljudlandskap åt sig själv. Hennes kompositioner, med inslag av soul, hiphop, pop, funk och bossa nova, har någonting luftigt jordnära men samtidigt tveklöst elegant över sig. Likaså hennes tonfall. På den efterlängtade fullängdsdebuten låter Amber Mark sällan tvärsäker, aldrig avmätt kaxig. Snarare resonerande, som om hon prövar sina tankar genom att sjunga dem – vare sig det handlar om självkänsla eller insikten om att ”most men are garbage, they don’t understand what love is”.

Alexandra Sundqvist

Verk av Tomas Colbengtson Foto: Tomas Colbengtson

Utställning. Tomas Colbengtson – ”Att synliggöra det osynliggjorda”

Galleri Helle Knudsen, Stockholm

Denna söndag, på Samernas nationaldag, deltar konstnären Tomas Colbengtson i firandet med en aktion vid Stadshuset i Stockholm. Han har tagit fram en skylt märkt Sápmie och förrättar en ceremoni som symboliskt bekräftar samernas land, utifrån den mark som samer ägde fram till avvittringen i slutet av 1800-talet. Colbengtson är starkt engagerad i urfolks rättighetskamp och skylten ställs även ut på Galleri Helle Knudsen. Här visar han skickligt uppbyggda verk med lager av screentryckta foton på glas, kakel, aluminium, skiffer. Allt grundat i en sårig samisk historia och egna minnen från uppväxten i det sydsamiska Tärnaby-området.

Birgitta Rubin

Bild 1 av 2 Lars Andersson Foto: Kari Løvaas Bild 2 av 2 Lars Andersson Foto: Kari Løvaas Bildspel

Diktsamling. Lars Andersson – ”Jordens ansikte”

Bokförlaget Polaris

Rosenkransen är en serie repetitiva böner eller meditationer över mysterierna i Kristi liv. När Lars Andersson nu, efter närmare 50 år som romanförfattare, debuterar som poet är det med en diktsamling skriven efter bönens mönster. ”Jordens ansikte”, som även innehåller porträtt av konstnären Katrin Westman, är en betvingande diktsvit som pendlar från vild till formfast och tillbaka igen. Andersson begränsar sig inte, här finns en far som minns förlossningarna när barnen föds, här finns mullbär, metastaser, Maria och Jesus. Att läsa ”Jordens ansikte” är en spretig upplevelse, men en upplevelse som kanske skulle kunna kallas frihet.

Sandra Stiskalo

Lo Kauppi och Chatarina Larsson i ”Mammorna”. Foto: Sören Vilks

Teater. Alexandra Pascalidou – ”Mammorna”

Kulturhuset Stadsteatern/Riksteatern

Dramatiseringen av Alexandra Pascalidous Augustnominerade reportagebok ”Mammorna”, i regi av Sunil Munshi, sitter som ett spett i samtiden. Här får fyra kvinnor berätta om sorgen efter sina mördade söner – offer för besinningslöst gängvåld och eskalerande skjutningar. Det är en föreställning som hade kunnat vara outhärdlig, om den inte samtidigt burits upp av en så uppfordrande och omsorgsfullt gestaltad medkänsla, både för de fallna männen och deras anhöriga. En föreställning som bör ses av många, så prisa de äntligen lättade publikrestriktionerna med en teaterbiljett.

Johan Hilton

Milena Smit och Penélope Cruz i ”Parallella mödrar”. Foto: Scanbox

Film. ”Parallella mödrar”

Bio

Moderskap och massgravar står i fokus för Pedro Almodóvars nya ”Parallella mödrar”. Hur det hänger ihop? Utan att avslöja för mycket kan man säga att regikungen med den yviga kalufsen, som regerat spansk film sedan 80-talet, för första gången är öppet politisk. Två singelmammor möts på BB och utvecklar en komplex vänskap. Ett kvinnodrama som blir utgångspunkt för en stark och känslomässig skildring av ett högaktuellt skeende i den spanska samtidshistorien: det pågående avtäckandet av massgravar från spanska inbördeskriget. Penélope Cruz gör en av sina allra bästa roller någonsin, men även nykomlingen Milena Smit lyser här.

Helena Lindblad