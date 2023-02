DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 5

Bild 1 av 2 Sukita tillsammans med Bowie på 70-talet Foto: Pontus Lundahl / TT Bild 2 av 2 Foto: Matilda Rahm Bildspel

Utställning. ”Bowie by Sukita – from London to Japan”

Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm

Masayoshi Sukita var en etablerad modefotograf i Japan på 70-talet, då han inledde en arbetsrelation med David Bowie. Detta under den period då popstjärnan experimenterade som mest med olika karaktärer och stilar. Ett hundratal av Sukitas Bowiebilder visas nu på Kulturhuset och vernissagen orsakade kö långt ut på Plattan. Bowie är ju en kändismagnet men det konstnärliga samarbetet med Sukita var samtidigt ovanligt fruktbart och resulterade i rader av ikoniska foton. Båda hade uppenbar stilkänsla och det är extra roligt att se hur skickligt den mimutbildade Bowie agerar framför kameran; androgyn, sminkad och i spektakulära kläder.

Birgitta Rubin

Bilderbok. Mac Barnett och Jon Klassen ”De tre bockarna Bruse”

Övers. Caroline Bruce, Lilla Piratförlaget, från 3 år

Klassisk saga i rolig nytappning, där ett svältande och ganska rart troll sitter under sin bro med kniv, gaffel och haklapp, och hungrigt väntar på att maten ska komma traskande. Han låter sig övertalas att vänta när den minsta och den mellanstora bocken lovar att nästa bock kommer att vara ännu större och betydligt mer att äta. Fast hoppsan! Så stor? Mac Barnetts text är bra, men det är Jon Klassens uttrycksfullt fyndiga bilder som levererar komik på hög nivå. Trollets hoppfullt naiva blick byts i skräck när han ser den stora bocken, som är så stor att han inte ens får plats på bokuppslagen.

Lotta Olsson

”Rätt man på rätt plats” med Jean-Pascal Zadi i huvudrollen. Foto: Gaël Turpo /Netflix

Tv. ”Rätt man på rätt plats”

Netflix

Efter ”Baron noir” och ”Marseille” kommer ännu en serie om fransk politik, men betydligt lättsammare denna gång. ”Rätt man på rätt plats” (”En place”) är satir med gott humör som glatt driver med mångfaldsbristen i politikereliten. En socialt engagerad pedagog i förorten (Jean-Pascal Zadi) hamnar i ett ordkrig framför tv-kamerorna med en folkvald röstfiskare. Klippet blir viralt och plötsligt är den helt oprövade snubben en het kandidat i ett kommande val. Men är Elyséepalatset redo för en svart president? Zadi är oemotståndligt charmerande som den pratglada Stéphane och tajmningen i den pricksäkert underhållande dialogen är perfekt.

Helena Lindblad

Jörgen Lind Foto: Karl Krook

Diktsamling. Jörgen Lind ”Reservatet”

Albert Bonniers förlag

I Jörgen Linds elfte diktsamling har reservatet fallit sönder och först därmed blivit synligt för de inblandade. Det är en bok om någon som går sin väg och med sin sorti upplöser det som förut var helt. Diktjaget minns en tid när kärleken, hemmet och hälsan var intakta självklarheter, nu vill han ha det tillbaka. ”Det har framställts många gånger”, säger diktens du. Sant visserligen, men ovidkommande. För ingen kan bli fullärd i det som Aase Berg i sin recension (DN 10/1) kallar förgängelsekunskap. Det mesta – kanske rubbet – har ett slut, allt ska tas ifrån människorna. Utgångsläget avgör om det är ett skrämmande eller löftesrikt faktum.

Sandra Stiskalo

Lesley Manville i ”Sherwood”. Foto: BBC/House Productions

Tv. ”Sherwood”

SVT Play

James Grahams fint flätade morddrama om en bågskytt som härjar i Nottinghamshires glesa skogar har hyllats med rätta. Det är en urstark gestaltning av – faktiskt – postindustriell sorg, ”En förlorad värld” om svikna arbetare. I den gamla gruvorten står det förflutna helt i vägen för framtiden, nostalgin är en långsam kvävning: inget är glömt, inget är förlåtet och systrar har inte talat med varandra på decennier därför att de stått på olika sidor efter 1980-talets strejker. Dessutom det bästa med brittiskt skådespeleri – den fantastiska förmågan att få realismen att verka så lätt och så meningsfull på en gång.

Malin Ullgren