DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 5

Skön soulpop med djup: Arlo Parks. Foto: Kalpesh Lathigra/TT

Album

”Collapsed in sunbeams” av Arlo Parks

(Transgressive/PIAS)

Hon har utnämnts till framtidens artist av BBC, varit på omslaget till NME och hyllats av såväl Michelle Obama som Billie Eilish. Efter singeln ”Cola” 2018 har förväntningarna på Arlo Parks varit skyhöga. Debutalbumet lär inte göra någon besviken. Den 20-åriga Londonpoeten bjuder på skönt släpig soulpop med triphoppiga beats och lättnynnade refränger. Men även om albumet är soft med många popkulturella referenser finns en botten av allvar. Arlo Parks är engagerad i frågor om psykisk ohälsa, vilket bland annat märks i låten ”Black dog” där hon med sin honungsröst sjunger: ”You’re not alone / Like you think you are / We all have scars / I know it’s hard / You’re not alone.”

Mats Odéen

Vital östdramatik: ”Är det krig än” finns att se på galeasen.se. Foto: Jens Sethzman

Digiteater

”Är det krig än”

Galeasen.se

Galeasen är inte bara en av Sveriges främsta fria teatergrupper, utan också landets mest hängivna introduktör av nyskriven – och ofta vidunderligt vital – östeuropeisk dramatik. Under hösten hade Natalie Ringlers iscensättning av Mikhail Durnenkovs ”Är det krig än” rosad scenpremiär och lades samtidigt ut i en tio delar lång och specialanpassad version på Youtube. Där ligger den kvar. Missa den inte, för allt i världen. ”Skådespeleriet (Malin Mases Arvidsson, Otto Hargne, Kardo Mirza, Freddy Åsblom) kommer fram med ännu mer skärpa i närbilderna och håller yppersta Galeasen-klass”, skrev DN:s Ingegärd Waaranperä i sin entusiastiska recension i december.

Johan Hilton

Enastående skildring: Karl Ove Knausgård med ”Morgonstjärnan”. Foto: Justin Sutcliffe

Roman

”Morgonstjärnan” av Karl Ove Knausgård

Översättning Staffan Söderblom, Norstedts

Vi lever i en tid när tankar på undergången är lättväckta – Karl Ove Knausgårds nya roman landar nog i ovanligt mottagliga sinnen just nu. I ”Morgonstjärnan” stiger plötsligt en stjärna på himlen, större och ljusstarkare än allt annat. De nio människor som var för sig berättar i boken ser saker de aldrig förr har sett. Romanen utspelar sig någonstans mellan Gud och smådjävlar, i en samtid lik vår egen. Knausgårds förmåga att skildra det enkla och det oerhörda parallellt är enastående och i ”Morgonstjärnan” inför han dessutom ett spänningsmoment – hur ska det gå? Är det Jesus som kommer? Eller något mörkare? Storslagen läsning av en av världens främsta berättare. Läs DN:s recension här.

Malin Ullgren

Dystopisk dokumentär: P3 Dystopia: Den kommande hettan. Foto: August Håkansson

Podd

P3 Dystopia: ”Den kommande hettan”

SR

Sommarkväll. Termometern visar 42 grader. I Skellefteå (!). Ett fatalt strömavbrott gör att ett äldre par dör i sina sängar under natten. När de hittas är huden redan grön...

Inledningen till P3-podden Dystopias avsnitt om uppvärmningen av jorden är en skräckeffektiv kickstart till en faktaspäckad och detaljrik minidokumentär om hur vi människor kommer att påverkas. Hur fort dör man av het, och framför allt fuktig, luft? Vilka delar av världen kommer att bli obeboeliga först utan den luftkonditionering som i sin tur driver på utsläppen? Svar: länder kring Gulfen, som turistparadiset Dubai, med sina höga skogar av glasade blanka skyskrapor. Och så vidare. Läskigt bra.

Helena Lindblad

Lars Noréns genombrott: ”Natten är dagens mor” med Percy Brandt, Lars Erik Berenett, Lena Brogren och Reine Brynolfsson. Foto: Lars Wiklund/SVT

Tv-teater

”Natten är dagens mor”

SVT Play

Dagarna efter Lars Noréns bortgång ser jag om ”Natten är dagens mor” på SVT Play. Och plötsligt minns jag den där kvällen 1984 då jag och min familj såg den på tv. Hur massiv kraften var som liksom slog ut ur tv-rutan. För det finns inte många sekunders vila i köket på det nedgångna småstadshotellet där en smygsupande pappa, en balanserande mamma och två rivaliserande söner blixtsnabbt växlar mellan hat och hjälplöshet. Runt om i Sverige reagerade tittare på samma sätt som vi och pjäsen blev Noréns stora genombrott. I den här uppsättningen storspelar en ung Reine Brynolfsson och Percy Brandt och Lena Brogren som föräldrapar.

Åsa Beckman

