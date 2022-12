DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 51

Park Hae-il och Tang Wei i ”Decision to leave”. Foto: Nonstop Entertainment

En svenskinspirerad uppdatering av Hollywoods klassiska noir-genre är årets mest bitterljuva romantiska upplevelse för biosalongen. Handlingen kretsar kring en mordutredare (Park Hae-il) med kroniska sömnsvårigheter – som enligt sydkoreanska Park Chan-wook är direkt influerad av Martin Beck – som ställs inför ett mystiskt fall där en van hobbyklättrare hittas död nedanför en brant klippavsats. Det som ser ut som ett enkelt rutinfall förvandlas till en snårig och komplicerad passionshistoria när den gifta detektiven blir förälskad i offrets änka (Tang Wei), en hemlighetsfull femme fatale-figur som ger honom samma sorts svindelkänsla som Kim Novak ger James Stewart i Hitchocks ”Vertigo”.

Nicholas Wennö

Åke Göransson, Självporträtt med Katt, 1930-33. Foto: Per Myrehed

Utställning. ”Åke Göransson. Färgens tröst” Liljevalchs+, Stockholm Visa mer

Göteborgskoloristen Åke Göransson är en av den svenska konstens finaste färglyriker, därtill med ett gripande livsöde. Utställningen på Liljevalchs+ är den största presentationen på två decennier av hans målarskatt. Den upptäcktes strax innan hans för tidiga död 1942, hela 180 dukar hopvikta inuti en kökssoffa. Utbrottet av schizofreni fick honom i unga år att isolera sig hemma i moderns etta men trots sin begränsade värld lyckades han skapa stor konst. Hans hyperkänsliga personlighet syns särskilt i självporträtten, annars är det enstaka porträtt, stilleben, interiörer och stadsvyer från lägenhetens fönster, som sjunger av färg.

Birgitta Rubin

Podcasten ”Articles of interest”. Foto: Radiotopia

Podcast. ”Articles of interest” Radiotopia Visa mer

Vad har vi på oss, och framför allt, varför? Poddserien ”Articles of interest” görs av journalisten Avery Trufelman som har grävt djupt i amerikanskt och internationellt mode för att berätta klädernas historia. De två första säsongerna bestod av fristående avsnitt om allt från barnkläder och hawaiiskjortor till brudklänningar och diamanter. Den tredje säsongen som sänts under hösten har tema ”American ivy” – den preppy klädstil som tycks återkomma i cykler om och om igen. Trufelman letar sig från trendens födelse på Princetonuniversitetet på 1950-talet via dess upp- och nedgångar som bland annat tagit omvägen via Japan, och tecknar samtidigt en samhällshistoria.

Hanna Fahl

Dree Low tar emot pris av Jason Timbuktu Diakité på P3 Guld 2020. Foto: SVT

Dokumentär. ”Uppdrag granskning: Topplistans 100-gubbar” SVT Play Visa mer

När ”Uppdrag granskning” tar sig an den samtida svenska gangsterrappen, i en serie om tre delar, avslöjas inte så mycket nytt. Snarare är det sammanfattandet och det raka berättandet som är styrkan i dokumentärserien ”Topplistans 100-gubbar”. Innehållet i serien är svårsmält men samtidigt lättfattligt. Linjerna mellan rappare, låttexter, gängkonflikter och mord dras i en nykter hybrid av musik- och kriminaljournalistik där segervissa bilder från den, för hiphoppen, historiska P3 Guld-galan 2020 solkas av en betydligt råare verklighet. Minutiöst och noggrant tecknas den eskalerande våldsspiralen bortom topplistorna.

Alexandra Sundqvist

James Joyce. Foto: TT

Dokumentär. ”Ulysseus 100 år” SVT Play Visa mer

”Det har gått 100 år – men det kanske tog oss 100 år att lära oss läsa boken” säger poeten Paul Muldoon i ”Ulysseus 100 år” som går att se på SVT Play under jubileumsårets sista skälvande dagar. Här får man en förklaring till varför det tog så lång tid innan irländarna själva förstod att James Joyce var en av världens modernaste författare. Hans 800 sidor om en junidag i Dublin är en lovsång till vardagens myllrande sinnlighet och till blandningen av människor. Joyce var lika skeptisk till rena nationer som rena romaner. Så man kan lugnt säga att han fortfarande är högaktuell.

Åsa Beckman

