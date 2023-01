DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 52

Hemlocke Springs. Foto: Michelle Li

Popsingel. Hemlocke Springs ”Girlfriend”

Good luck have fun records

Vad passar bättre än att inleda det nya året med lite hutlöst hittig, hemsnickrad sovrumspop? Det är faktiskt rent orimligt att dansa in 2023 till någonting annat än amerikanska Hemlocke Springs livsbejakande popkaramell ”Girlfriend”. Sången, som exploderat på Tiktok, låter lite som en tonsatt romantisk komedi. Allt medan b-sidan – och debutsingeln - ”Gimme all ur love” blottar Springs fäbless för åttiotalspop, liksom hennes stora kärlek till idolen Kate Bush. När Springs laptop-låtar blev virala ställde sig skivbolagen i kö. Nu har hon avbrutit läkarstudierna för att spela in sitt debutalbum.

Alexandra Sundqvist

Adam Driver, Greta Gerwig och Don Cheadle i ”Vitt brus”. Foto: Wilson Webb/Netflix

Film. ”Vitt brus”

Netflix

En stökig bonusfamilj står i centrum för Noah Baumbachs filmatisering av Don DeLillos civilisationskritiska 80-talsroman. Den amerikanska regissören bakom filmer som ”Frances ha” och ”Marriage story” förvaltar och förädlar bokens hejdlösa satir över allt från den akademiska världen och konsumtionskulturen till dödsskräck och miljökrisångest. ”Vitt brus” är extra allt, från Adam Drivers trivselkilon och vikande hårfäste till Greta Gerwigs hårdpermanentade, lockiga peruk. Filmiskt är den framför allt marinerad i åttiotalsreferenser med Steven Spielberg i högsätet. En kärleksfull dystopi med en underhållande, dansant final.

Helena Lindblad

Dafne Keen och Amir Wilson som Lyra och Will. Foto: HBO Max

Tv. ”His dark materials” säsong 3

HBO Max

Den som tyckte att inledningen av tv-serien ”His dark materials”, baserad på Philip Pullmans romantrilogi, var lite väl rar har mycket att glädjas åt nu när den tredje och avslutande säsongen finns att strömma. Det mörka har blivit mörkare och det magiska mer magiskt, striderna större och världarna fler. Det är ett ljuvligt multiversum med häxor, högintelligenta isbjörnar och en profetia som ställer idén om världens skapare på ända. Ruth Wilson är fortsatt förföriskt bra som Lyras (Dafne Keen) ondskefulla och usla mor och James McAvoy övertygande som hennes arrogante och frånvarande far. Avslutningen är så hjärtskärande som något blir.

Emma Stenvall

Andy Zalzman. Foto: BBC

Podcast. ”The news quiz”

BBC Sounds

Klassiska brittiska nyhetssatiren ”The news quiz” har äntligen hittat rätt värd. Sedan komikern, och cricketentusiasten, Andy Zalzman tog över är de finformulerade påhoppen på verkligheten perfekt anpassade för att låta lyssnarna skratta åt världens pågående elände. Två lag låtsas tävla för att skapa struktur åt humorn, Zalzman delar ut obegripliga poäng och är nästan alltid roligast själv. Programmet föddes 1977, har funnits som podd sedan 2007 och säsongens första nya avsnitt släpps den 6 januari. Men redan nu finns sammanfattningen av 2022 ute – ett år som, visar det sig, både var och verkligen inte var något att skratta åt.

Harald Bergius

Daria Serenko är född 1993 i Chabarovsk i östra Sibirien Foto: Sergey Leschina/Wikimedia Commons

Skönlitteratur. Daria Serenko ”Flickor och institutioner”

Ersatz förlag

Flickorna i Daria Serenkos pamflettliknande satir administrerar Rysslands stora kulturarv. De är namnlösa och jobbar på statliga institutioner, hamrar på sina tangentbord, smickrar konstnärer, förfalskar besöksstatistik och fyller i kulturdepartementets formulär. Serenko, som själv arbetat på ryska kulturinstitutioner men lämnade landet strax efter invasionen av Ukraina, skriver med stor tilltro till läsarens litterära förmåga. Hennes prosa är absurd och i högsta grad oppositionell. Men på institutionerna är motståndet kuvat, förstås, någon gång röjs det liksom oavsiktligt, som freudianska felsägningar.

Sandra Stiskalo

