DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 53

”I garderoben”.

Bok. Anna Bengtsson, ”I garderoben – väskor pratar resor”

(Alfabeta, från 3 år)

Väskorna i garderoben har det lugnt. Den senaste som kom in var cykelkorgen, i oktober. Men nu kommer en sprillans ny, blank resväska med runda hjul (det är väldigt bra att ha hjul, påpekar den)(och pengar, säger en gammal handväska).

Anna Bengtsson gör ett lagom bilderboksäventyr i varma färger om vad väskor minns, om en resa till Hongkong (det var tider, det) och om skolryggsäckars osäkra tillvaro. Sjösäcken berättar om en stormig resa till Kanada!

Då är det tryggt i garderoben, jämförelsevis. Särskilt när man kan berätta bra historier för varandra.

Lotta Olsson

”Home cooking”.

Podd. ”Home cooking”

(Radiotopia)

Hur pimpar man en tråkig havrekaka? Kan frysta grönsaker smaka gott? Och ska man spara bönsaften i en konservburk? (Svar: Ja, använd som buljong för guds skull!) I coronatider har matlagningen blivit en av få kulturbärare som skänkt mening i tillvaron, och ingenstans har den låtit mysigare än i podden ”Home cooking”. I den varvar matnördarna Hrishikesh Hirways och Samin Nosrat ordvitsar och smittande skratt med roliga lyssnarfrågor från karantänen. Nyligen sändes det sista avsnittet. Om den inte får någon fortsättning är podden åtminstone ett fint minne från 2020, året då jag hade alldeles för mycket tid åt att fundera över hur små kakor det egentligen är fysiskt möjligt att baka.

Kajsa Haidl

Teodor Currentzi. Foto: Julia Wesely

Musik. ”Fragments. Part 1: Traviata”

(Sony Classical)

Giuseppe Verdis ”La Traviata” är ett av de mest kända exemplen på hur sjukdomens kraft drar genom kulturhistorien, med 1800-talets tuberkulosepidemi i Europa som bakgrund. Desto mer passande att den mytomspunne grekiske dirigenten Teodor Currentzis utnyttjat tiden under coronapandemin till en inspelning av en del av operans tredje akt, den första i serie nytolkningar av klassiska stycken ur operahistorien. Som vanligt driver Currentzis sin ensemble MusicAterna till en nästan pervers detaljprecision med extrema tempi och förvandlar på så sätt Verdis mest älskade verk till ett slags sublim dödsmässa. Traviatan står inte att känna igen. Men det gör å andra sidan inte resten av världen heller.

Björn Wiman



Tim Burgess. Foto: Katy Blackwood/Alamy





Musik/Sociala medier. Tim’s twitter listening party

Att lyssna på skivor tillsammans låter som en dröm från tiden före hörlurarna, eller åtminstone före mars i år – men Tim Burgess, The Charlatans sångare, har hittat ett sätt att få massor med musikfans att lyssna samtidigt. Idén är enkel, man loggar in på Twitter, hittar konton att följa med hjälp av hashtaggen #timstwitterlisteningparty och vid ett givet ögonblick släpper alla den metaforiska nålen på ett förbestämt album medan artisterna, som Burgess rekryterat, live-kommenterar. Oasis, The The, Paul McCartney och New Order är några av dem som varit med i detta trivsamma och garanterat smittsäkra sätt att återuppväcka album man en gång älskat, och att hitta helt nya.



Harald Bergius

Scen ur ”Cyberpunk 2077”. Illustration: CD Project Red

Spel. ”Cyberpunk 2077”

(CD Projekt Red)

Årets mest utskällda spel, om inte rentav spelhistoriens, har ändå mängder av förmildrande drag. Visst är det ganska trasigt och känns som ett eko från 1999, men herregud: retrospel har varit en stark melodi i åratal nu. Och såhär problematiska var i princip alla spel en gång i tiden. Publiken har blivit ömhudad helt enkelt. I grunden är det ett kul spel med klart östeuropeiska bismaker. Tillsammans med Keanu Reeves i rollen som den döde men digitaliserade rebellen Johnny, gäller det att överleva i det omfattande Night City med omnejd. Det allra mesta fungerar som det ska, och det som inte fungerar får man lappa och laga själv. Det känns liksom som en del av det futuristiska temat.

Jonas Thente