DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 6

Bild 1 av 3 ”Livet i tingen vi lämnar efter oss” av Jette Andersen på årets Vårsalong. Foto: Anders Wiklund/ TT Bild 2 av 3 Charlotta Grunewald, Frukost med barnmorskorna på förlossningen. Tygapplikation med broderi. Foto: Liljevalchs Bild 3 av 3 Lena Trapp, ”Carry me home”. Hårförlängning, styrofoam, träpanel, metall. Foto: Liljevalchs Bildspel

Utställning. Vårsalongen 2022

Liljevalchs, Stockholm

Det är alltid intressant att besöka årets Vårsalong. Pandemins skugga märks ännu i myllret av verk men är betydligt svagare nu än i förra upplagan. Själv gläds jag särskilt åt fantasirikedomen i såväl motiv som materialval. Titta exempelvis på Lena Trapps hundlika människovarelse, en kompis till Kjartan Slettemarks pudel och en kommentar till skönhetsindustrin – täckt av fuskhår som används vid hårförlängning. Eller på Simon H Danielssons kusligt realistiska djurkadaver, skulpterade av maskeringstejp och hushållspapper. Jette Andersen har i sin tur skapat ett vackert minnesmonument av allt från nycklar och kakformar till döda humlor.

Birgitta Rubin

Pekbok. Jujja Wieslander och Sven Nordqvist – ”Kråkan säger SEN!”

Rabén & Sjögren

Somliga barnboksserier pågår för evigt, till slut bara som en trött upprepning av ett gammalt framgångskoncept. Men Mamma Mu och Kråkan dök upp i första boken redan 1991, och lyckas ändå fortsätta vara bland de bästa i genren. Oftast är det i bilderböcker för förskolebarn, men de minimalistiska pekböckerna (”Kråkan säger SEN!” är den tredje) renodlar skillnaden mellan den lekfulla kon och den ansvarstagande kråkan. Mamma Mu lockar med roliga äventyr, Kråkan vill arbeta först. Med kärlek, humor och respekt för båda perspektiven gör Wieslander (text) och Nordqvist (illustration) igenkänningsböcker för både barn och vuxna.

Lotta Olsson

”60 songs that explain the 90s”

Podcast. ”60 songs that explain the ’90s”

Spotify

I ett drygt år har jag följt musikjournalisten Rob Harvillas kontextrika bildningsresa genom 90-talets musikvärld med en ångestklump i halsen – hur många avsnitt är det kvar? Måste det verkligen ta slut? Svaret är att nej, det måste det inte – inte ännu, i alla fall. I och med släppet av det 59:e avsnittet, om Tom Pettys ”It’s good to be king”, kom nyheten att man utökar projektet till det numerärt mer logiska omfånget 90 avsnitt. Det betyder att hoppet ännu lever att få höra avsnitt om MOP:s ”Cold as ice” eller 4 Non Blondes ”What’s up” – men framför allt är ångesten uppskjuten i ett halvår.

Kristofer Ahlström

Författaren Fernanda Melchor. Foto: Privat

Bok. Fernanda Melchor – ”Paradais”

Tranan

En sen kväll tänkte jag läsa de första sidorna i den mexikanska författaren Fernanda Melchors roman ”Paradais” – men i stället slukade jag boken i ett svep. I ett välbevakat och exklusivt villaområde inleds en ödesdiger och avig vänskap mellan två tonårskillar, parkskötaren Polo och advokatsonen Franco. Genom en suggestiv prosa med långa, vindlande meningar och bilder med stark närvaro skapar Melchor en levande berättelse om dagens Mexiko, plågat av klassklyftor och drogkarteller. Tonen är desperat, ömtålig och hatisk och Hanna Nordenhöks översättning fångar minsta skiftning. Imponerande.

Åsa Beckman

Julia Garner i ”Inventing Anna”. Foto: Netflix

Tv-serie. ”Inventing Anna”

Netflix

”Hela historien är helt sann. Förutom de delar som är helt påhittade”. Detta är den tacksamma utgångspunkten för ”Scandal”-producenten Shonda Rhimes nya skandalserie. ”Inventing Anna” kretsar kring superbedragaren Anna Sorokin (alias Anna Delvey) som lyckades svindla Manhattans societetselit genom att låtsas vara en välbärgad tysk arvtagerska. Serien korsklipper mellan nutid och tillbakablickar och berättas via en journalist (Anna Chlumsky) som kämpar med att få ihop hela storyn om den ökända bedragaren som fängslades 2017. ”Ozark”-stjärnan Julia Garner spelar titelrollen och pendlar elegant mellan arrogant storhetsvansinne och mindervärdeskomplex.

Nicholas Wennö