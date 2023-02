DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 6

Rawan Mahdi i ”The exchange”. Foto: Aameen Dashti/Netflix

Tv-serie. ”The exchange”

Netflix

Sugen på en verklighetsbaserad feministisk serie från arabvärlden om två kvinnliga börshajar i 80-talets Kuwait? Då ska du nog se Nadia Ahmads ”The exchange”. Netflix första originalserie från Kuwait dramatiserar den lika verkliga som häpnadsväckande historien om två pionjärer – den frånskilda Farida (Rawan Mahdi) och hennes kusin Munira (Mona Hussain) – som krossar pansarglastaket i landets börsvärld samtidigt som Michael Douglas finansmonster Gordon Gekko härjade i ”Wall Street”. Det är lätt att köpa den aningen teatrala spelstilen för denna fascinerande och underhållande inblick i en okänd värld, bara några år innan Saddam Husseins Irak invaderade landet.

Nicholas Wennö

Bild 1 av 3 Malgorzata Mirga-Tas, detalj ur ”Bibi Lubakri familia”. Foto: Hendrik Zeitler Bild 2 av 3 MaBgorzata Mirga-Tas, ”Tre gracer” , 2018. Foto: Göteborgs konsthall Bild 3 av 3 Vy från Malgorzata Mirga-Tas utställning ”Suno Mangie Dzalas/ Jag har en dröm”. Foto: Hendrik Zeitler Bildspel

Utställning. Malgorzata Mirga-Tas ”Jag har en dröm”

Göteborgs konsthall

Malgorzata Mirga-Tas utställning på Göteborgs konsthall är unik. Dels är detta en av ytterst få konstnärer med romska rötter som fått ställa ut på en svensk konstinstitution, dels är hennes textila bilder både tekniskt originella och motiviskt ovanliga. På förra årets Venedigbiennal väckte hon sensation genom att klä in Polens paviljong från golv till tak med textilcollage. I Göteborg visas en rad färggranna, brokigt mönstrade kompositioner, varav nio storskaliga svensk-romska motiv. Mirga-Tas skildrar romsk kultur inifrån. I porträtt och scener anas svårigheter, men framför allt lyser de av glädje, stolthet och samhörighet.

Birgitta Rubin

Bild 1 av 2 Foto: Comedia Bild 2 av 2 Foto: Comedia Bildspel

Skiva. Elin Lyth ”Galopp, galopp – Elin Lyth sjunger Kristina Lugn”

Comedia/The orchard

Det är inte första gången som Kristina Lugns poesi tonsätts. Men i vissångerskan Elin Lyths tappning får den vara precis så vild, eller vardagligt lakonisk, som bara Lugn kunde vara. Albumet ”Galopp, galopp - Elin Lyth sjunger Kristina Lugn” är ett skört och sjavigt genialt knippe låtar som vindlar fram, ofta i jazzig eller folkdoftande skrud. Allt medan Lyths profant proggiga sångröst ger härlig karaktär åt ett djupt saknat, poetiskt egensinne. De fjorton dikterna om allt från självtvivel till heminredning och maskrosvin har tonsatts av Lyths medproducent och medmusiker Daniel Östersjö, som i fjol gav ut skivan ”Beppe Wolgers sånger från Vattudalen”.

Alexandra Sundqvist

Elliott Crosset Hove i ”Godland”. Foto: Maria von Hausswolff

Film. ”Godland”

Bio

Terrence Malick, släng dig i väggen. Det finns inga vindar som viskar ditt namn i regissören Hlynur Pálmasons och fotografen Maria von Hausswolffs jordnära men ändå hisnande film. Och för den som undrat hur det måste varit att färdas tvärs över Island som tanig dansk präst på 1800-talet kommer äntligen svaret i ”Godland”. Lucas hamnar mitt i naturen, men allt längre ifrån Gud. I stället har den lokale guiden Ragnar hans öde i sina händer. Dåliga dansk-isländska relationer är bara förnamnet. Främst är dock ”Godland” en visuellt vidunderlig film som skapar både grym närhet, där kylan verkligen känns, och mäktiga perspektiv på den andlösa omgivningen.

Jacob Lundström

Foto: Iheart Podcasts

Podcast. ”Frosted tips”

Iheart Podcasts

Den som var ung på 1990-talet absorberade pojkbandskulturen via osmos, frivilligt eller ej. ’NSYNC-medlemmen Lance Bass podcast är som en utdragen och pladdrig ”vad hände sen”. Bass bjuder in andra forna pojkbandsmedlemmar som Jordan Knight (New Kids On The Block) och AJ McLean (Backstreet Boys) för att prata då och nu. De har vanliga medelåldersproblem med livspusslet – men blickar också tillbaka till den väldigt specifika upplevelse de bara kan dela med just varandra. Att vara gay i ett pojkband och inte våga komma ut, missbruk, men också det roliga och absurda de upplevt parallellt eller gemensamt.

Hanna Fahl