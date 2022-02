DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 7

Säsong två av ”Lyckolandet” visas i SVT nu. Foto: Helge Skodvin/Maipo Film

Tv. ”Lyckolandet”

SVT Play

Norska ”Lyckolandet” tillhör knappast tv-seriernas hipsteravantgarde. Snarare är det en norsk ”Vår tid är nu”, som tar avstamp i landets egen nationella myt, fynden av olja i Nordsjön i slutet på 60-talet, och på ett ”koseligt” sätt väver ihop den med förälskelse, familj, finanser och fiendskap i den puritanska kuststaden Stavanger. Men den egentliga huvudpersonen i serien – vars andra säsong nu har börjat sändas på SVT – är oljan: det svarta guldet med förmåga att både trollbinda och förblinda människor och omskapa en hel nation. ”Lyckolandets” rikedom blir en del i vår gemensamma undergång.

Björn Wiman

Del av Lap-See Lams installation på Bonniers konsthall Foto: Jean-Baptiste Béranger

Utställning. Lap-See Lam

Bonniers konsthall, Stockholm

Konstnären Lap-See Lam är bara 31 år men har redan gjort raketkarriär och belönades bland annat med DN:s kulturpris förra året. Nu gör hon sin första stora soloutställning på Bonniers konsthall – och det med den äran. Hennes totalinstallation ”Dreamers’ quay, dreamers’ key” är ett mästerligt styrkeprov. Här väver hon samman några tidigare verk med nya inslag i berättelsen om kineseriernas och kinarestaurangernas historia i Sverige. Mest imponerad blir jag av det multimediala skuggspelet ”Drömmars kaj” i den stora, centrala salen. Här omsluts publiken av röster, musik och snurrande bildströmmar i en magisk och tankeväckande tidsresa.

Birgitta Rubin

Rick Astley ungefär när ”Never gonna give you up” dök upp första gången. Foto: Philip Ide/REX

Poddavsnitt. ”Endless Thread – Gotta make you understand”

WBUR

Det är en vänlig luring, en ofta återkommande påminnelse om nätets (och mina) ungdomsår: plötsligt när man klickar på en länk som lovar att leda till något helt annat dyker 80-talsstjärnan Rick Astley upp och storsjunger ”Never gonna give you up”. Historien om hur låten blev till the rickroll och varför just denna lilla nätvits aldrig tycks överge oss är höjdpunkten i amerikanska podcasten ”Endless threads” just avslutade serie om memer. Och det är intervjun med Astley själv som gör avsnittet speciellt: han är precis så vanligt vänlig och rörande klarsynt som man hoppas att någon som ofta dyker upp oanmäld ska vara.

Harald Bergius

Roman. Malin Lindroth – ”Nuckans hjärtespalt”

Norstedts

Vad kan en ensam kvinna, självaste Nuckan, ha att säga om kärlek och tvåsamhet? Ganska mycket, visar det sig i Malin Lindroths nya bok efter succén ”Nuckan” från 2018. Med hjärtespalten som form kan Nuckan bekräfta smärtans vidd, be folk skärpa sig och förklara ensamhetens vardagliga praktik – alltsammans på en mycket njutbar prosa. I de starkaste avsnitten får vi följa gestalten Nuckan in i ett utanförskap som är så stort att det bara kan lösas upp i skogen, bland träd och snövind som inte gör skillnad på gifta och ogifta. Hundra välkomponerade sidor som får en att tänka med texten.

Malin Ullgren

Anamaria Vartolomei i ”Ömständigheter”

Film. ”Omständigheter”

Bio

Den unga litteraturstudenten Anne upptäcker att hon är gravid. Ett barn finns inte på kartan, hon vill fortsätta studera, leva livets glada dagar. Men tiderna, Frankrike 1963, är tuffa för kvinnor och aborter är illegala. Audrey Diwans Gudlejonbelönade ”Omständigheter” (baserad på Annie Ernaux självbiografiska roman ”L’événement”) är ett suveränt starkt abortdrama som lyckas vara både fysiskt påträngande samtidigt intimt och sensuellt. Stjärnskottet Anamaria Vartolomei gör en rollfigur som vägrar definiera sig som offer, hon är snarare en dansant krigare som kämpar för sin frihet, sin kropp och sin sexualitet.

Helena Lindblad