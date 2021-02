DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 7

Lyriska berättelser: Ann Böttcher, ”Lantinghausens krumbuktande granar”, 2004. Foto: Bonniers konsthall

Utställning

”Ann Böttcher, ​​Verk 2000–2020”

Bonniers konsthall, Stockholm

Jag har länge följt Ann Böttcher i hennes undersökningar av granen som en månghundraårig symbol, av nazisternas ockupation av Norge och inflytande i Sverige, samt den egna familjens migrationshistoria. Bonniers konsthall visar nu hennes verk från 2000-talet i en avklarnad retrospektiv. Här finns dessa till synes disparata utforskningar och fler därtill, som hon lyckas väva samman till en både lyrisk och dramatisk berättelse. Den kräver dock tid av betraktaren, eftersom verken har så många lager och rör sig mellan olika tidsplan. Och gå nära inpå hennes minutiöst tecknade granar; sällsamma naturväsen med egna personligheter! Läs DN:s recension här.

Birgitta Rubin

Fantasifull dystopi: Maja Lunde och hennes roman ”Przewalskis häst”. Foto: Vidar Ruud/TT och Natur & Kultur

Roman

Maja Lunde: ”Przewalskis häst”

Natur & Kultur

Min kollega Åsa Beckman hade rätt när hon i en krönika nyligen konstaterade att fantasi är en bristvara i klimatdebatten. Norska Maja Lundes romaner kunde vara ett svar på detta. I böcker som ”Binas historia” och ”Blå” gestaltar hon hur klimat- och hållbarhetskrisen är på väg att föra våra liv in i en framtid som vi i dag helst inte vill föreställa oss. I sin senaste roman, ”Przewalskis häst”, använder Lunde de vilda hästarna från de förhistoriska grottmålningarna för att gestalta hur klimatförändringen inte är något som kommer att inträffa vid en viss tidpunkt i framtiden, utan att den redan är här. Hennes fantasi förstärker vår nya gemensamma verklighet. Läs DN:s recension här.

Björn Wiman

Glänsande amatörer: Gert Wingårdh och Anne Lundberg i ”Husdrömmar” (SVT). Foto: SVT

Tv

”Husdrömmar”

SVT

Jag vet inte riktigt vad det är, pandemin eller åldern, men förra året började jag kolla på svenska husprogram. Förmodligen inspirerad av brittiska ”Grand Designs” som letar upp spektakulära byggprojekt världen över och fått en lokal variant i TV4 som heter ”Grand Designs Sverige”. Och nu har vi en ny säsong av ”Husdrömmar” på SVT med Gert Wingårdh och Anne Lundberg. Härligt! Här är det mest amatörerna som får glänsa. Vissa är grymma, som paret i Tranås som byggt en containerkåk i skogsbrynet. Ska bli kul att återse Marie och Bill som renoverat ett rosa 1700-talspalats i Termini Imerese på Sicilien.

Jan Eklund

Stillfull demensrysare: ”Robyn Nevin i ”Relic”. Foto: Jackson Finter

Film

”Relic”

Ett praktfull gammal lantegendom någonstans i Australien. En försvunnen glömsk matriark som har irrat bort sig i skogen. Hennes distanserade medelålders dotter och vuxna barnbarn som kommer för att leta. Det är de enkla ingredienserna i omtalade rysaren ”Relic”, regisserad av debutanten Natalie Erika James. Ett drama om tre generationer kvinnor som försöker hantera den gamla damens hastigt utvecklade demenssjukdom. Eller är det något annat? Vackert genomförda ”Relic” tar hjälp av genrefilmen för att krishantera skräcken för åldrande och för att älskade människor ska försvinna i mentala landskap där ingen kan följa dem. Läs DN:s recension här.

Helena Lindblad

Gripande om skjutdåd: Capital Gazette till försäljning den 29 juni 2018, dagen efter att fem av tidningens medarbetare sköts till döds. Foto: Patrick Semansky/AP

Podd

Embedded ”The Capital Gazette”

NPR

”Larmet om att någon börjat skjuta inne på tidningen Capital Gazettes redaktion i Annapolis i Maryland kom vid 20.35-tiden svensk tid.” Så inleddes en artikel på DN.se kvällen den 28 juni 2018. Det stod snart klart att fem tidningsanställda hade mördats på sin arbetsplats.

Men vad hände sedan? Under två år har podcasten Embedded följt tidningen och de överlevande och ett första, desperat gripande avsnitt släpptes i torsdags. Det heter ”A damn paper”, döpt efter det som en av tidningens reportrar twittrade den där första fruktansvärda dagen: ”I can tell you this: We are putting out a damn paper tomorrow.”

Harald Bergius

