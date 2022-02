DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 8

Bild 1 av 3 Bridget Everett i ”Somebody somewhere”. Foto: HBO Max Bild 2 av 3 Jeff Hiller och Bridget Everett i ”Somebody somewhere”. Foto: HBO Max Bild 3 av 3 Foto: HBO Max Bildspel

”Somebody somewhere”

Allt började med Bridget Everetts (”Camping”, ”Inside Amy Schumer”) enkla tankelek: ”vad hade hänt om jag hade blivit kvar i min lilla hemstad Manhattan, Kansas?” Det blir fantastisk tv. Everett spelar den lite vilsna Sam som sörjer sin döda syster och har svårt att passa in i småstadens trånga kostym. Hennes liv tar en ny vändning när hon hittar en udda vänskap med en excentrisk arbetskollega (Jeff Hiller) som ger henne tröst och hjälper henne att hitta både sin inre och yttre röst. Inför spurten av första säsongen (det blir också en andra säsong) är denna förödande charmiga dramakomedi en av årets bästa tv-serier vid sidan av ”Severance” och ”As we see it”.

Nicholas Wennö

Alynda Segarra har släppt åtta album med sitt Hurray for the Riff Raff. Foto: Indie Film Lab

Skiva. Hurray for the Riff Raff ”Life on earth”

På senare tid har allt fler album omgärdats av en apokalyptisk känsla – från Lana Del Reys undergångsfantasier på ”Blue banisters” till The Weather Stations elegant tonsatta klimatångest på ”Ignorance”. Någon musikalisk eskapism är det inte heller tal om hos Hurray for the Riff Raff. Snarare är ”Life on earth” ett tonsatt sorgearbete – där singer/songwritern Alynda Segarra låter egna trauman möta bränd jord. Allt över ett ljudlandskap som hämtar näring ur americana och indierock, men också ur ett David Bowie-glittrigt sjuttiotal. Suggestivt och snyggt fångar Segarra en värld fylld av motsättningar.

Alexandra Sundqvist

Sonia Delaunay, "Simultan-klänningar", 1925. Foto: Museo Nacional Thyssen- Bornemisza
Sonia Delaunay, kostym till Karnevalen i Rio, 1928 Foto: Louisiana museum
Sonia Delaunay, "Bal Bullier", 1913 Foto: Philipp Ottendoerfer

Utställning. Sonia Delaunay

Sonia Delaunays konst på Louisiana är rena lyckopillret. Intensiva färger och dansanta former, rakt igenom. Detta är den hittills största skandinaviska presentationen av hennes schvungfulla produktion, med allt från måleri och grafik, till reklam, tygmönster, mode, mattor och illustrationer – och en sportbild dekorerad med ett färgstarkt rutmönster. Sonia Delaunay inspirerades av den moderna stadens fart och fläkt, och ville få ut konsten på gatorna. 1937 skapade hon tre jättemålningar till Luftfartspaviljongen på Världsutställningen i Paris, som Skissernas museum i Lund nu parallellt uppmärksammar. Tre meter höga, sju meter breda!

Birgitta Rubin

”Mammorna i våldets skugga”. Foto: Janne Danielsson/SVT

Tv. Alexandra Pascalidou ”Mammorna i våldets skugga”

Så mycket i Alexandra Pascalidous dokumentär där fem mödrar till barn som dödats i skjutningar berättar är oavvisligt: den visar vad klasskillnader, segregation och långvarig nedmontering av skolor, fritidsgårdar och socialtjänst till slut kan leda till. Men det är också en serie full av mjukare scener som får oss att förstå med kroppen. Sussie som inte förmår tvätta Adrianas kläder, den 12-åriga flicka som sköts ihjäl på bensinmacken i Botkyrka, för att dotterns lukt inte ska försvinna. Eller Maritha som inte kan slänga de sex mynten som sonen Marley hade i fickan när han sköts. Bilder som gör smärtan levande och fruktansvärd.

Åsa Beckman

”Showtrail”. Foto: SVT

Tv. ”Showtrial”

Den tuffa och kloka advokaten Cleo i BBC-serien ”Showtrial” måste vara den mest lyskraftiga man kan se just nu. Ja, vid sidan av Condola Rashad som åklagaren Kate i ”Billions” då, som i den aktuella sjätte säsongen kliver över till fiendesidan och tar större plats. Cleo (Tracy Ifeachor) tvingas i ”Showtrial” försvara en ovanligt dryg dotter till en rik entreprenör. Har dottern och hennes manlige kompis mördat en student och dumpat henne i Bristols hamnkvarter? En mer hopplös klient är svår att hitta, och Cleo pressas från flera håll. Kan hon hålla huvudet kallt? Ett subtilt kriminaldrama om klass och rasism. Del 4 av 5 ute på SVT Play.

Jan Eklund