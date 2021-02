DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 8

Intensiv kärleksroman: Moa Backe Åstot har skrivit ”Himlabrand”. Foto: Carl-Johan Utsi och Rabén & Sjögren

Ungdomsbok

Moa Backe Åstot: ”Himlabrand”

Rabén & Sjögren

Lysande intensiv kärleksroman om Ánte, tonåringen som inte kan sluta titta på barndomsvännen Erik. De är tonåringar, sköter renar tillsammans och går båda i sameskolan, barndomsvänner i ett litet gäng med Juhán och Máhttu. Pratar om tjejer, om vem som har legat och vem som inte. Bög är ett skällsord. Finns inga såna i samebyn.

Måste Ánte välja? Debutanten Moa Backe Åstot lyckas med små medel ställa nödvändiga traditioner mot nödvändig förnyelse: de som inte passade in lämnade ju byn förr. En del kommer aldrig tillbaka. Historien är mörk på flera sätt och samtiden står och väger mellan möjligheterna.

Lotta Olsson

Underhållning i karantän: Familjen Marsh. Foto: Marsh family/Youtube

Musik

Marsh family

Youtube

Bortom lidande, död och överbelastad sjukvård innebär pandemin också mindre men ack så svåra utmaningar. En är: hur kan man under en lockdown undvika att gå varandra på nerverna? Ett sätt är att göra som den brittiska familjen Marsh: spela in egna coronaversioner av kända låtar och lägga ut på Youtube.

Familjen blev ett internetfenomen förra året med sin tolkning av ”One day more” från Les Misérables. Sedan dess har kreativiteten flödat, senast med sedvanligt snygg stämsång i ”The buy-in eats tonight” (”The lion sleeps tonight”) om behovet av hämtmat. Allra bäst är lockdownversionen av Bonnie Tylers 80-talshit ”Total eclipse of the heart”. ”Totally fixed where we are”, skaldar familjen Marsh och gör väntan på vaccin liiite mer uthärdlig.

Mats Odéen

Suggestiv installation: Stillbild ur Salad Hilowles film, med målningen ”Vanus Labor”. Foto: Joshua Aylett

Utställning

Salad Hilowle: ”Vanus Labor”

Konstakademien, Galleri Öst, Stockholm

Salad Hilowle var filmare innan han utbildade sig till konstnär och nu är han Bernadottestipendiat i Konstakademiens anrika hus. Hans suggestiva installation ”Vanus labor” ingår i projektet att synliggöra olika gestaltningar av mörkhyade människor i svensk konsthistoria. Skulpturerna utgår från det gamla apoteket Morianens utsmyckningar och i filmen finns miljöer från just Konstakademien, Ulriksdals slott och ett museum med Ehrenstrahls målning ”Vanus Labor” (Fåfängans möda) – en allegori där ett svart gossebarn tvättas och torkas av sex vita knattar. Hilowle synar historien med en öppen, prövande hållning och ett väldigt vackert bildspråk. Läs mer här.

Birgitta Rubin

Levande historia: ”Small axe”. Foto: Alamy

Filmserie

”Small axe”

SVT Play (från 1 mars)

I filmsviten ”Small axe” tar Steve McQueen ett samlat grepp om karibiska liv i London, eller gör åtminstone väl valda nedslag mellan åren 1969 och 1982. Det är fem filmer som handlar om brittiska medborgare med rötter i Västindien, som den gamla kolonialmakten uppenbarligen har svårt att bemöta som jämlikar. Det rör sig inte om någon pliktskyldig dramadokumentär. Genom både research och konstnärlig känsla för såväl scenografiska detaljer som samhällets stämningar är det tvärtom en filmserie som i ordets bästa bemärkelse levandegör historien. Att skådespelare som Shaun Parkes, Letitia Wright och John Boyega medverkar förhöjer bara kvaliteten. Här finns recensioner om filmerna.

Jacob Lundström

Klaustrofobisk berättelse: Britney Spears. Foto: Arnold Turner

Dokumentär

”Framing Britney”

Cmore/TV4

”Jag vill inte att andra ska röra vid mig. Jag är trött på det”, säger Britney Spears när hennes bil omringas av en hord paparazzis i ”Framing Britney”. Efter att man sett den här klaustrofobiska dokumentären vill man skrika samma sak. Det är en späckad timme om skolflickan från Kentwood som blev jagad superstjärna. En berättelse om en skoningslös kändisindustri som äter människor – men också om hennes fans som hävdat att hon är fånge hos sin giriga pappa, som för 13 år sedan blev hennes förmyndare. Det senare har ju låtit som en skruvad konspirationsteori, men plötsligt börjar också jag tro att de är något på spåren. Så nu säger också jag: #freebritney.

Åsa Beckman

