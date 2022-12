DN:s kulturredaktion väljer årets tv-favoriter

”Blackport”

Nína Dögg Filippusdóttir i ”Blackport” Foto: Vesturport/RUV

SVT Play. Serieskapare: Nína Dögg Filippusdóttir m fl Med: Nína Dögg Filippusdóttir, Gísli Örn Garðarsson, Björn Hlynur Haraldsson, m fl. 8 avsnitt x 50 min.

Fylla, otrohet och torsk. Det är 80-tal i det lilla isländska samhället på Västfjordarna. Alla känner alla, alla är beroende av varandra men framför allt av fiskfabriken. Trots fiskekvoter lyckas den driftiga Harpa tjäna storkovan tack vare sin mans fiskebåt och sin älskares politiska kontakter. Det är både dråpligt och sorgligt, skruvad socialrealism som tillsammans med den gåtfulla isländskan och tydliga tidsmarkörer gör ”Blackport” till något alldeles eget. Försvinner i februari, så passa på!

Maria Huldt

”Dehli crime 2”

Shefali Shah i ”Delhi crime 2”. Foto: Netflix

Netflix. Serieskapare: Richie Mehta Med: Shefali Shah, Rajesh Tailang, Rasika Dugal m fl. 5 avsnitt x ca 45 min.

Andra säsongen av ”Delhi crime” är inte riktigt lika gripande som den första, men det vägs upp av att man lärt känna de tre huvudpoliserna. Den här gången jagar de ett hyperbrutalt inbrottsgäng, och man lider verkligen med dem när de verkar misslyckas. Dessutom: Tv-serieexplosionen har gjort utblickar mot andra länder och världsdelar så mycket lättare och kan göra även en traditionell, om än extra tjusigt filmad, polisserie till en frisk vind i rutan. Man får några timmars spänning, och en lite, lite större värld.

Harald Bergius

”Derry girls 3”

”Derry girls” Foto: Netflix

Netflix. Serieskapare: Lisa McGee. Med: Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Tara Lynne O'Neill, med flera. 7 avsnitt x 30 min.

Pandemin sköt upp den tredje säsongen, men till slut kom den – Lisa McGees berättelse om ett gäng tonårstjejer (stopp! en är kille!) i 1990-talets Nordirland. Med The Troubles som mörk fond, är det en drastisk, dråplig och lagom knäpp serie med igenkänning för alla som varit frustrerade över att vara instängda i meningslösa måsten och normer. Pricksäker dialog och obetalbart minspel driver handlingen – och huvudpersonernas ofrånkomliga vuxenblivande – framåt. Det är osentimentalt, rappt och fullt av värme.

Sanna Torén Björling

”Euphoria 2”

Zendaya i rollen som Rue i ”Euphoria”. Foto: HBO Max

HBO Max. Serieskapare: Sam Levinson Med: Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Sydney Sweeney, Jacob Elordi m fl. 8 avsnitt x 60 min.

Första avsnittet är som en Scorsesefilm på speed. I en bakgrundsberättelse skildras Fezcos våldsamma barndom och hur den stakar ut hans tillvaro som dealer. Därefter fortsätter livet i East Highland: Rue tar ett återfall, Cassie är jagsvag och begärlig, och Nate och hans far aggressiva när de anser det behövas eller när de förlorar kontrollen. Att kalla andra säsongen av ”Euphoria” för ett highschooldrama är tämligen missvisande. Tonåren är visserligen en mörk tid, men här är den även naken, hårdhänt och isande.

Sandra Stiskalo

”Gaslit”

Sean Penn och Julia Roberts i ”Gaslit” Foto: Alamy

Viaplay. Serieskapare: Robbie Pickering Med: Julia Roberts, Sean Penn, Dan Stevens m fl. 8 avsnitt x 60 min.

Julia Roberts är underbar bara på grund av sin näsa och sitt skratt och när hon dessutom gör en så fin rolltolkning som i ”Gaslit”, är det Hollywoodskt guld. Hon spelar Martha Mitchell, den visselblåsande societetsdrottningen som var gift med Nixons justitieminister John Mitchell. Tillsammans med Sean Penn (sminkad till oigenkännlighet) utför de en briljant och hjärtskärande dödsdans i detta porträtt av ett äktenskap i skuggan av Watergateskandalen. Sällan har det tidiga 70-talet varit lika snyggt och lika intressant solkigt som i denna dramaserie.

Malin Ullgren

”Handmaids tale 5”

Elisabeth Moss i ”The handmaid's tale 5”. Foto: HBO Max

HBO Max. Serieskapare: Bruce Miller Med: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Ann Dowd, Madeline Brewer m fl. 10 avsnitt x 50 min.

”Nej, jag orkar inte” . . . är det typiska svaret på frågan om någon följer ”Handmaids tale.” ”Du måste orka!”, vill jag bara skrika. Naturligtvis på grund av alla paralleller till verkligheten; inskränkta aborträttigheter och guvernörsfruar i USA som snor stilen från Gilead, våldet i Iran. Men framför allt för den episka uppgörelsen mellan ex-slaven June och kommendörsfrun Serena i säsong fem. Samt för genidraget att göra tillfredställande action av något som skulle kunna vara hämtat från en feministisk tidskrift; makt, moderskap och motstånd.

Catia Hultquist

”House of the dragon”

Foto: Alamy

HBO Max. Serieskapare: George R R Martin, Ryan J Condal. Med: Matt Smith, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy m fl. 10 avsnitt x 60 min.

Det ”Game of thrones”-spinoffen saknar i originalitet – moderserien var banbrytande – tas igen i vidgade perspektiv. Inte för att kvinnor med agens saknades i förlagan, men här skildras de som något mer än antingen hjälplös/hjälte, hora/madonna; de är konspirerande och blödande (för att inte tala om födande) och samtidigt smärtsamt tydligt fast i en patriarkal loop. Ibland tar våldet över, men att serien lyckas skapa spänning och nytt intresse för en värld jag trodde att jag aldrig ville höra talas om igen är en ren bedrift.

Matilda Källén

”Inside man”

David Tennant i ”Inside man”. Foto: Kevin Baker

Netflix. Serieskapare: Steven Moffat. Med: David Tennant, Stanley Tucci, Dolly Wells, med flera. 4 avsnitt x 60 min.

När Steven Moffat dyker upp som manusförfattare i till exempel ”Dr Who” och ”Sherlock”, så vet man att man står inför en intrikat malström av intensivt berättande. I hans egen ”Inside man” låter han två parallella berättelser löpa samman. Stanley Tucci är magnifik som den dödsdömde kriminologen, som tar sig an knepiga fall inifrån fängelset. David Tennant är den blide, brittiske kyrkoherden som alltmer gräver ner sig i ett fatalt missförstånd. Man vet aldrig vart nästa minut skall leda.

Jonas Thente

”Irma Vep”

Alicia Vikander i ”Irma Vep” Foto: HBO Max

HBO Max. Serieskapare: Olivier Assayas. Med: Alicia Vikander, Vincent Macaigne, Jeanne Balibar, Devon Ross, Lars Eidinger, Nora Hamzavi m fl. 8 avsnitt x 55 min.

Dramakomedi. Alicia Vikander briljerar som Hollywoodstjärnan Mira Harberg, vars karriär tar ett oväntat stickspår när hon åker till Paris för att göra huvudrollen i en ny version av Louis Feuillades stumfilm ”Les vampires” från 1915. Den neurotiske regissören René Vidal (Vincent Macaigne) följer originalmanuset slaviskt och behöver blidka såväl giriga producenter som excentriska skådespelare och sina egna demoner. Inspelningen blir snart kaotisk. Smart och rolig metasatir över filmindustrins galna värld.

Lars Klefbom

”Kejsarinnan”

Devrim Lingnau i ”Kejsarinnan” Foto: Netflix

Netflix. Serieskapare: Katharina Eyssen, med flera. Med: Hanna Hilsdorf, Devrim Lingnau, Svenja Jung, med flera. 6 avsnitt x 60 min.

Explosiv kärlek, dramatiska ridturer och svulstiga 1800-talsklänningar vid det österrikiska hovet. Den rastlösa hertiginnan Elisabeth är rebellisk och orädd med smak för det fria livet. Lite som en bayersk Pippi Långstrump. Så när hon till sin omgivnings stora förvåning förälskar sig i och gifter sig med kejsare Franz är det lätt att förstå att det kommer hända grejer. Vilket det gör. Den kejserliga verkligheten i Wien sitter som en för hårt snörad korsett runt livet.

Emma Stenvall

”Maktens ringar”

Morfydd Clark som Galadriel i ”Maktens ringar”. Foto: Alamy

Amazon Prime. Serieskapare: Patrick McKay, J D Payne. Med: Morfydd Clark, Charlie Vickers, Nazanin Boniadi, Cynthia Addai-Robinson m fl. 8 avsnitt x 70 min.

Det är oturligt för skaparna av ”Maktens ringar” att Peter Jacksons ”Sagan om ringen”-filmer existerar. Jämfört med dem är nämligen det mesta dåligt. Men jämför inte! ”Maktens ringar”, som utspelar sig i samma Midgård men tusentals år innan Frodo och gängets äventyr, glimmar i egen rätt. Inte alltid – i början av serien gick det osannolikt långsamt, och de förhistoriska hoberna harfoots är ärligt talat olidliga – men porträtten av den mystiska Halbrand, Isildurs far Elendil och ur-orken Adar väger upp för bristerna.

Greta Schüldt

”My brilliant friend 3”

Bild 1 av 2 Margherita Mazzucco i ”My brilliant friend 3”. Foto: HBO Max Bild 2 av 2 Margherita Mazzucco och Anna Rita Vitolo i ”My brilliant friend 3”. Bildspel

HBO Max. Serieskapare: Saverio Costanzo Med: Margherita Mazzucco, Gaia Girace m fl. 8 avsnitt x 60 min.

Vad får mig att falla för filmatiseringen av Elena Ferrantes Neapelkvartett när jag aldrig blev särskilt stjärnögd över romanerna? Gestaltningen bidrar – jag har sällan sett en serie där klasserfarenheten tycks så instansad i kropparna. Ögonblicket där Elenas mamma, i Anna Rita Vitolos omsorgsfullt komplexa tolkning, vankar hem längs piren efter att ha vinkat farväl till sin dotter vid avfärden till Ischia, är bara en av flera scener som gjort mig tårögd av lycka över att den sortens detaljmedvetna skådespeleri fortfarande existerar.

Johan Hilton

”Mythic quest 3”

Imani Hakim and Rob McElhenney i "Mythic quest 3". Foto: Apple tv

Apple tv+. Serieskapare: Rob McElhenney m fl Med: Charlotte Nicdao, Rob McElhenney, David Hornsby, F. Murray Abraham m fl. 10 avsnitt x 30 min.

Öppningen av tredje säsongen börjar lite trevande och inledningsvis stör man sig på rollfigurernas arrogans och självupptagenhet. Men ju längre serien rullar på, även om det för mig utspelar sig på en obekant och ointressant plats, ett spelföretag, så utvecklas ”Mythic Quest” till den just nu bästa arbetsplatskomedin. För ju mer man får lära känna karaktärerna och upptäcka att de faktiskt har en hel del brister och osäkerhet så blir det både rörande och väldigt roligt. Avsnittet där alla sitter hemma i pandemikarantän är riktigt briljant.

Anders Haraldsson

”Orkestern”

Bo (Frederik Cilius) i ”Orkestern”. Foto: Asmund Sollihogda

SVT Play. Serieskapare: Mikkel Munch-Fals, Adam Price, Med: Frederik Cilius, Rasmus Bruun, Neel Rønholt, Emma Sehested Høeg, m fl. 10 avsnitt x 30 min.

”Borgen”-skaparen Adam Prices satiriska nedslag bakom kulisserna på på Köpenhamns symfoniorkester är en av årets mest underhållande tv-serier. I tio 30 minuters-avsnitt får vi, med samma plågsamma njutning som i en bra Kalle Anka-serie, följa den förbittrade andreklarinettisten Bos kamp mot en självgod turknutte med större lycka i livet. En serie utan vare sig existentiella eller konstnärliga bråddjup – men med ett absolut gehör både för genrens gränslinjer och för kulturvärldens falskspel.

Björn Wiman

”Outer range”

Josh Brolin och Imogen Poots i ”Outer range”. Foto: Richard Foreman

Amazon Prime. Serieskapare: Brian Watkins Med: Josh Brolin, Imogen Poots, Lili Taylor, m fl. 8 avsnitt x 60 min.

Inom varje man ryms drömmen om att gräva, eller hitta, ett bottenlöst hål. Det senare är lyckligtvis premissen för Amazons övernaturliga spänningsserie ”Outer range”. Att huvudrollen dessutom görs av Josh Brolin med samma grustuggande cowboyäkthet som i ”No country for old men” borde vara tilläckligt säljargument. Men som slutplädering kan jag även nämna att allt utmynnar i ett oemotståndligt ”Twilight zone”- eller ”Lost”-doftande västernmysterium som hela tiden djupnar och kanske är … bottenlöst.

Kristofer Ahlström

”Pachinko”

Minha Kim, Inji Jeong och Steve Sanghyun Noh i ”Pachinko”. Foto: Juhan Noh

Apple TV+. Serieskapare: Soo Hugh m fl Med: Youn Yuh-jung, Lee Min-Ho, Minha Kim m fl 8 avsnitt x 60 min.

Inledningen får en att tappa andan. De flesta vinjetter vill man bara hoppa över, men i ”Pachinko” är den en upplevelse i sig: visuell, nyskapande och, i ordets allra bästa bemärkelse, episk. Serien lever upp till den storslagna ansatsen. Tv-versionen av Min Jin Lees bästsäljarroman innehåller kärlek, drömmar och gripande skildringar av hur koreaner i generationer tvingats leva som rättslösa invandrare i Japan. Den påkostade familjekrönikan ”Pachinko” är en av årets bästa – och snyggaste – tv-upplevelser.

Mats Odéen

”Pörni 3”

Henriette Steenstrup i ”Pörni 3” Foto: Viaplay

Viaplay. Serieskapare: Henriette Steenstrup Med: Henriette Steenstrup, Vivild Falk Berg, Nils Ole Oftebro, med flera. 6 avsnitt x 30 min.

Komikern och serieskaparen Henriette Steenstrup är tillbaka med en tredje säsong om mamman och socialsekreteraren som slits mellan andras behov. Denna gång nalkas julen i Oslo. Med snart vuxna barn och en pappa som hittat kärleken rinner familjen Pörni ur händerna, kommer hon sluta upp ensam i år? En varm, hjärtskärande och rolig serie för oss vars enda egentliga intresse är mänskliga relationer. Alla tre säsongerna av denna prisade norska pärla finns tillgängliga att sjunka ner i under mellandagarna – skratt och gråt utlovas.

Agnes Laurell

”Riket. Exodus”

Bodil Jørgensen i ”Riket. Exodus”. Foto: Henrik Ohsten

Viaplay. Serieskapare: Lars von Trier. Med: Mikael Persbrandt, Bodil Jørgensen, Tuva Novotny, Lars Mikkelsen, Michael Bro, Alexander Skarsgård m fl. 5 avsnitt x 60 min

Det bästa med att von Trier öppnade portarna till ”Riket” igen är att de första två första säsongerna blev tillgängliga på nytt – nästan tre decennier efter premiären. Hans ikoniska sjukhusserie, fylld av andar och demoner och den furiöst danskhatande läkaren Stig Helmer, spelad av Ernst-Hugo Järegård, skrev tv-historia. Denna omgång lyckas i alla fall delvis återuppliva magin och kryddar sagan med såväl underhållande satir över svensk identitetspolitik som djävulskt laddad undergångsdramatik.

Helena Lindblad

”Selena + Chef 4”

Selena Gomez i ”Selena + chef”. Foto: HBO Max

HBO Max. Serieskapare: Aaron Saidman Med: Selena Gomez, Raquelle Stevens, Ludo Lefebvre, m fl. 10 avsnitt x 30 min.

När pandemin slog till blev artisten och skådespelerskan Selena Gomez tvungen att hitta på något att göra. Hennes lösning blev att lära sig laga mat – på distans. I varje avsnitt lagar hon (och de snygga tjejkompisar som hon ”karantänar” med) en ny avancerad maträtt, instruerade av en kändiskock via webbkamera. I fjärde säsongen har hon flyttat ut till sitt sommarhus i Malibu och skriker inte längre av skräck när hon måste ta i en rå kyckling, men som tittare sitter man fortfarande med hjärtat i halsgropen när hon ska hacka lök.

Elin Peters

”Slow horses 1-2”

Jack Lowden och Gary Oldman i ”Slow horses 2” Foto: Apple tv

Apple tv + Serieskapare: Will Smith m fl Med: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Chris Reilly, Olivia Cooke, Jonathan Pryce, m fl. 6 avsnitt x ca 50 min

Smart, spännande och svartsynt skojig. ”Slow horses” är en svårt vanebildande, helt unik skapelse som inte liknar någon annan spionserie. Gary Oldman har också hittat sitt livs roll som den mytomspunna Jackson Lamb, en sylvass spionslusk som satts att basa över kollegor med fläckar i protokollet. MI5:s frysbox ”Slough house” kan vara Londons mest gudsförgätna kontor där ”allting är gult eller grått, och antingen trasigt eller lagat”, för att citera författaren Mark Herron. Om första säsongen kretsade kring högerextremistiska terrorister så handlar den andra om sovande ryska celler som tinas upp efter kalla kriget.

Nicholas Wennö

”The Bear”

Jeremy Allen White som Carmen 'Carmy' Berzatto i ”The bear”. Foto: Frank Ockenfels/FX

Disney+ Serieskapare: Christopher Storer. Med: Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Oliver Platt, med flera. 8 avsnitt x 30 min.

Den har hyllats av kockar som den första tv-serie någonsin att visa hur det egentligen är att befinna sig i ett restaurangkök. Och det är sannerligen ingen smickrande bild som målas upp inifrån den familjeägda sandwichsyltan i Chicago, dit stjärnkocken Carmen ”Carmy” Berzatto återvänder för att bringa ordning i kaoset efter sin brors självmord. Samtidigt är det här en ovanligt ömsint och perfekt berättad historia om kollegial gemenskap och ungas ambitioner. 30 minuters-avsnitten slukas enkelt i ett svep och sen vill man bara ha mer.

Kajsa Haidl

”The capture 2”

Holliday Grainger i ”The capture” Foto: BBC/Heyday Films/Nick Wall

C More. Serieskapare: Ben Chanan Med: Holliday Grainger, Paapa Essiedu, Ron Perlman m fl. 8 avsnitt x 45 min.

Britterna har gjort det till en konst att skapa polisserier som är så intensiva att varje scen känns som en cliffhanger inför nästa. Ni vet, ”I mördarens spår”, ”Line of duty”... För att hålla tittaren kvar i det dramatiska skruvstädet offras logiken ibland. Det gäller också ”The capture”, men det är lätt att förlåta när nackhåren reser sig på nytt. Och för den som följer bevakningssamhällets tekniska utveckling med ansiktsigenkänning, AI och deep fake dröjer sig rysningarna längs ryggraden kvar långt efter att serien är slut.

Torbjörn Ivarsson

”The crown”

Dominic West och Elizabeth Debicki i ”The crown 5”. Foto: Keith Bernstein

Netflix. Serieskapare: Peter Morgan Med: Imelda Staunton, Dominic West, Elizabeth Debicki, Jonathan Pryce, Jonny Lee Miller, m fl. 10 avsnitt x 60 min.

I färska dokumentären ”Harry & Meghan” lägger Harry ut texten om ”smärtan och lidandet hos kvinnor som gifter sig in i monarkin​.” Och femte säsongen av ”The crown” ger honom rätt: här får vi se Elizabeth förstelnad, prinsessan Anne vingklippt och Diana paranoid under ett turbulent 90-tal. Den enda som verkar på gott humör är Camilla Parker Bowles – men hon har heller inte sugits in i Buckingham Palace än. Briljant manus, utsökt skådespeleri och stiliga miljöer. Rojalistiskt praktmys.

Åsa Beckman

”The peripheral”

Chloe Grace Moretz i ”The peripheral” Foto: Prime video

Amazon Prime. Serieskapare: Scott Smith Med: Chloe Grace Moretz, Gary Carr, Jack Reynor m fl. 8 avsnitt x 60 min.

En ny, avancerad virtual reality-teknik levereras till syskonen Flynne och Burton som lever ett stillsamt liv i en håla i Texas. När Flynne testar utrustningen visar det sig att det hon tror är en simulering, i själva verket är framtiden. Eller en framtid, för ”The peripheral” vecklar snart ut sig till en komplicerad väv av tidslinjer där handlingar kan få oväntade konsekvenser. En otroligt estetiskt tillfredsställande serie med underbart foto, och en lyckad tv-adaptering av cyberpunkkonungen William Gibsons roman.

Hanna Fahl

”The responder”

Martin Freeman i ”The responder”. Foto: SVT

SVT Play. Serieskapare: Tony Schumacher Med: Martin Freeman, Adelayo Adedayo, Myanna Buring, Ian Hart m fl. 5 avsnitt x 60 min.

Den degraderade polismannen Chris Carson (Martin Freeman) patrullerar Liverpools stökiga gator nattetid för att bringa ordning. Han är misstänkt för korruption, mamma är döende, han är vän med en knarklangare och sambon står snart inte ut. Till råga på allt får han en oerfaren partner, Rachel Hargreaves (Adelayo Adedayo). Det finns en del att jobba med hos terapeuten. Med manus av en tidigare polis, Tony Schumacher, och Freemans och Adedayos briljanta skådespeleri blir det intensivt spännande.

Håkan Burell

”The Sandman”

Tom Sturridge och Stephen Fry I ”The Sandman”. Foto: Netflix

Netflix. Med: David S. Goyer m fl. Med: Tom Sturridge, Boyd Holbrook, Patton Oswalt, m fl. 11 avsnitt x 55 min.

Neil Gaimans tecknade seriesvit hör till genrens milstolpar, och när den till slut filmatiserats är märkligt mycket av stämningen intakt, från de drömlika fantasyvärldarna till den humoristiska vardagligheten. Om det så rör ett besök i Helvetet och en duell med djävulen, som nu är en späd tant, eller en färglös amerikansk diner, där en man som vill förbättra världen gjort det omöjligt att ljuga – med kaos till följd. Och varenda rollgestalt är ett fynd, förutom den nollställde Sandman själv. Det är knappast en slump.

Nils Hansson

”The split 3”

Nicola Walker och Stephen Mangan i ”The split 3”. Foto: BBC

SVT Play. Serieskapare: Abi Morgan. Med: Nicola Walker, Stephen Mangan, Deborah Findlay, Annabel Scholey m fl. 6 avsnitt x 60 min.

Den kvinnliga advokaten har, som sagt, blivit kulturens nya hjälte. Christine Baranski i ”The good fight” och Nicola Walker i ”The split” är årets mest lysande exempel. Och bättre skådespelare får ni leta länge efter. Jag gillar det lätta och kvicka samspelet i ”The split”, en samtida och klockrent urban relationskomedi. Familjen Defoe tjänar sina pengar på skilsmässor i de dyraste kvarteren i London – det kostar på även privatlivet. Ljuvligt varm skildring av tre systrars vardag och fest.

Jan Eklund

”The white lotus. Sicily”

Haley Lu Richardson och Jennifer Coolidge i ”The White Lotus. Sicily”. Foto: HBO Max

HBO Max. Serieskapare: Mike White. Med: Jennifer Coolidge, Michael Imperioli, Aubrey Plaza, Jon Gries, Tom Hollander m fl. 7 avsniitt x ca 50 min.

Machomän, hämnd och ond bråd död – ja, vi vet redan från början att det slutar i katastrof. Hawaiiresorten är utbytt mot en lyxanläggning på Sicilien, de snuskrika gästerna är nya, förutom den lysande Jennifer Coolidge, nu nygift men lika kärlekskrank. Ett hotfullt hav, en kokande vulkan och olycksbådande musik ökar obehagskänslan. Det är inte lika skruvat som förra säsongen, skratten uteblir, men det är olidligt spännande ända till det bittra slutet. Och yippie – det blir en tredje säsong.

Marianne Stenberg

”Tokyo vice”

”Tokyo vice” Foto: HBO Max

HBO Max. Serieskapare: J T Rogers m fl Med: Ansel Elgort, Ken Watanabe, Rinko Kikuchi, Rachel Keller, m fl. 8 avsnitt x 55 min.

Krimserien ”Tokyo vice” bygger på den amerikanske journalisten Jake Adelsteins memoarer om hans tid som den förste icke-japanske skribenten någonsin på den stora dagstidningen Yomiuri Shimbun i Tokyo. Bara det är extremt imponerande, därpå toppat av hans våghalsiga arbete med att bevaka Tokyos undre värld och yakuzan. Ansel Elgort är självlysande som den gänglige unge reportern, som kämpar ihärdigt med kulturkrockar, sin relation till kvinnor och den utbredda machokulturen och korruptionen.

Birgitta Rubin

”Wednesday”

The Thing och Wednesday Addams (Jenna Ortega) i ”Wednesday”. Foto: Netflix

Netflix. Regi: Tim Burton, m fl. Med: Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Jamie McShane Percy Hynes White, Christina Ricci, Catherine Zeta-Jones m fl. 8 avsnitt x 50 min.

För den som har sett teveversionen från 1964 är det helgerån när någon tar sig an ”Familjen Addams” (filmversionen från 1991 blev inte bra trots Angelica Huston och Raul Julia). Men Tim Burton gör i ”Wednesday” en yster skräckkomediserie om Wednesday Addams internatskoletid på Nevermore Academy. Gwendoline Christie spelar en bedårande livsfarlig jättelik rektor, och Catherine Zeta Jones gör en bra iskall Morticia. Fast allra bäst är Thing, familjen Addams livliga amputerade hand: ett husdjur med stor personlighet.

Lotta Olsson

