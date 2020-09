DN:s Mats Odéen tipsar: 10 musikhändelser att se fram emot i höst

Sommarens deppigaste Facebookuppdatering var en väderprognos som visade strålande sol. ”Årets väder på Way out west”, löd texten, men min Facebookkompis kunde lika gärna ha hällt ett saltkar i ett vidöppet sår.

För det blev ingen musikfestival i Slottsskogen i Göteborg. Precis som det nästan inte blivit något annat heller det senaste halvåret. Allt som har gett livsluft och som många av oss har tagit för givet rycktes plötsligt undan.

För mig har saknaden av livekonserter varit gigantisk. Att inte ha fått bli hypnotiserad av Adrianne Lenker i Big Thief på ett varmt och intimt Debaser, att inte ha fått uppleva hallelujastämning med Nick Cave i ett andäktigt Globen, att inte ha kunnat gå hem i sommarnatten från ett slamrigt Gröna Lund med Pixies ”Gouge away” och ”Wave of Mutilation” ringande i huvudet – det är inget annat än en sorg. Och samma sak med torsdagkvällarna i konsertserie-stolen på Konserthuset i Stockholm. Janine Jansens violin kan, tillsammans med Kungliga filharmonikerna, få de ihoptrasslade nervtrådarna att liksom rätas ut och jobbstressen att bara rinna av en. För att inte tala om den totala känslomässiga urladdningen under en kväll på Kungliga Operan. Det reningsbadet är oslagbart.

Hur livehösten blir är ännu osäkert. Regeringen föreslår att 50-personersgränsen, som inte gör skillnad på vare sig typ av evenemang, möjlighet till sittplats eller lokalstorlek, ska lättas upp. Folkhälsomyndigheten säger ja till förslaget att 50 personer kan bli 500 vid arrangemang med numrerade sittplatser och att två meters avstånd ska minskas till en meter. Samtidigt säger Polisen tvärt nej. Så nog finns det frågetecken alltid. Men oavsett, hösten har faktiskt höjdpunkter att se fram emot, inte minst när det gäller kommande album. Här är några musikhändelser att längta efter!

Lana Del Rey. Foto: Pamela Cochrane

1. Album

Lana Del Rey

”Chemtrails over the country club”

(Universal) 5 september

Lana Del Reys förra album ”Norman fucking Rockwell” kom på femte plats när DN:s musikkritiker utsåg förra årets bästa album. ”Hon har aldrig låtit så här oängslig”, skrev kritikern Nicholas Ringskog Ferrada-Noli. I maj passade superstjärnan på att berätta om sitt nya album i ett långt Instagraminlägg (där hon samtidigt slog tillbaka mot kritiken om att hon förskönar misshandel i sina låtar). ”Chemtrails over the country club”, som först hade titeln ”White hot forever”, har utlovats till 5 september.

Richard Wagner.

2. Bok

Alex Ross ”Wagnerism: Art and politics in the shadow of music”

(Farrar, Straus and Giroux) 15 september

Det går inte att vara oberörd inför den tyska kompositören Richard Wagner (1813–1883). Med sina mustiga, psykologiskt komplexa och näst intill oändliga operor, till bredden fyllda av gudar, hjältar och valkyrior, har han golvat (och ofta utmattat) operapubliken i mer än hundra år. Musikskribenten och New Yorker-kritikern Alex Ross benar i den avskydda privatpersonen och älskade tonsättaren Wagners enorma betydelse för kulturen, och visar hur hans vackra och våldsamma musik påverkar det mänskliga sinnet.

Anna von Hausswolff. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

3. Album

Anna von Hausswolff

”All thoughts fly”

(Southern Lord) 25 september

Att se Anna von Hausswolff live kan vara en underbar upplevelse. Gotisk och mystisk brukar hon sitta vid sin orgel, spela diaboliskt och sjunga kraftfullt. Denna mörkrets furstinna har släppt album med titlar som ”Singing from the grave”, ”The miraculous” och ”Dead magic”. Nya skivan ”All thoughts fly” är helt instrumental. Anna von Hausswolff har sagt att hon med enbart orgeln vill ”skapa en illusion av flygande tankar, sammanflätade i varandra”. Det tolv minuter långa titelspåret, som redan släppts, är hypnotiskt och meditativt.

Sufjan Stevens. Foto: WENN

4. Album

Sufjan Stevens ”The ascension”

(Asthmatic Kitty/Playground), 25 september

För fem år sedan gav Sufjan Stevens ut det lågmält drabbande albumet ”Carrie & Lowell” om sin psykiskt sjuka mamma Carrie och styvfadern Lowell. Efter olika musikaliska utflykter, med bland annat specialskrivna låtar till filmen ”Call me by your name” och diverse samarbeten, släpper singer songwritern och multiinstrumentalisten nu äntligen uppföljaren ”The Ascension”. Albumet sägs ha ett helt annat uttryck än ”Carrie & Lowell” men singeln ”America” ger hopp om att det ska vara minst lika gåshudsframkallande.

Igor Levit. Foto: Jan-Olav Wedin

5. Klassiskt

Igor Levit. Beethovens pianosonater

Konserthuset i Stockholm, oktober

33-årige Igor Levit är ansedd som en av sin generations mest betydande pianister. Såväl kritiker som publik världen över har häpnat över hans känsliga inspelningar av Beethovens pianosonater.

Under fyra kvällar i oktober fortsätter det Beethovenmaraton han påbörjade i februari i Konserthuset i Stockholm. Som ett slags final är den ryske pianisten därefter solist i Beethovens femte pianokonsert, ”Kejsarkonserten”, på årets Nobelkonsert den 8 december, då Kungliga filharmonikerna leds av dirigenten Stéphane Denève.

”Tristan och Isolde” på Folkoperan.

6. Opera

”Tristan och Isolde”

Folkoperan i Stockholm, 14 oktober

Det ska bli spännande att se hur den begåvade film- och teaterregissören Linus Tunström tar sig an klassikern ”Tristan och Isolde” när han nu debuterar som operaregissör. Wagners passionerade kärleksdrama har fått en helt ny librettoöversättning av Eva Ström och kokats ner från cirka 5 timmar till 3 timmar och 40 minuter, inklusive två pauser. Det mytomspunna ”Tristanackordet” inviger Folkoperans nyrenoverade salong den 14 oktober.

beabadoobee. Foto: Keith Mayhew

7. Album

beabadoobee. ”Fake It flowers”

(Dirty Hit/Universal), 16 oktober

För några år sedan var Beatrice Laus så blyg att hon lät sina vänner sjunga hennes låtar. Nu är 20-åringen, med det oemotståndliga artistnamnet beabadoobee, en stor hajp i den brittiska popvärlden. Med sin charmiga blandning av pop och 90-talsgrunge har hon bland annat fått utmärkelsen ”NME Radar Award” och blivit blev nominerad till ”The rising star award” på årets ”Brit Awards”. I oktober kommer debutalbumet ”Fake it flowers”.

Yung Lean. Foto: Björn Tjärnberg

8. Dokumentärfilm

”Yung Lean: In my head”

(Nonstop entertainment) 27 november

När rapparen Yung Lean som 17-åring slog igenom med ”Ginseng strip 2002” lyckades han med något som är väldigt ovanligt för svenska rappare – att bli ett namn utomlands. Sedan dess har de kritikerrosade albumen varvats med skandaler, psykisk ohälsa och missbruk. Jonatan Leandoer Håstad, som han heter på riktigt, är nu 24 och aktuell i dokumentären ”Yung Lean: In my head”. ”En coming of age-berättelse där en pojke kastas in i en värld som är lika förförisk som den är förrädisk”, berättade regissören Henrik Burman i en intervju tidigare i år.

Ane Brun. Foto: Stian Andersen

9. Album

Ane Brun

(Balloon Ranger). Under hösten

Ane Brun har aldrig varit rädd för det storslagna. Ända sedan singer/songwriter-debuten ”Spending time with Morgan” 2003 har hon varit i ständig utveckling och sökt nya uttryck. Experimenterandet har bland annat manifesterat sig i konserter med Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen och känslosamma coverversioner av episka kärlekslåtar på albumet ”Leave me breathless”. Under hösten kommer den Stockholmsbaserade norskans åttonde studioalbum, vars titel ännu är okänd.

Kanye West. Foto: imageSPACE

10. Album (?)

Kanye West

”Donda: with child” (?)

(G.O.O.D./Universal)

Efter två albumsläpp förra året trodde nog de flesta att Kanye West skulle vänta ett tag innan han kom med något nytt. Men så tillkännagav stjärnan i slutet av juni albumet ”God’s country”. Och som vanligt blev det snurrigt. Kort därefter meddelades nämligen att i stället ”Donda: with child” skulle komma i juli. Som väntat dök den inte upp – men det finns ett omslag. Tyvärr är det inte någon albumgaranti för Kanye West. Fjolårets ”Yandhi”, som också hade omslag, skrotades. Å andra sidan kom ”Jesus is king” i stället. Vi får se hur det blir den här gången.

