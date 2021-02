DN:s Nicholas Wennö ger veckans bästa strömningstips

Suranne Jones och Lennie James i ”Save me”. Foto: Ross Sinclair

”Save me”

Comhem Play+

Serieskapare: Lennie James

Med: Lennie James, Suranne Jones, Stephen Graham m fl

Mörk och gripande korsning av ett socialrealistiskt drama och en rafflande kriminalthriller från en av de ruffigaste delarna av södra London. Serieskaparen Lennie James (”Line of duty”, ”The walking dead”) spelar den stökiga och bökiga, men också charmiga kvinnotjusaren Nelly som anklagas för att ha rövat bort sin dotter som han knappt har träffat. Det visar sig snart att den 13-åriga Jody lockats in i en chatfälla på nätet som gillrats av någon som känner till Nellys mest personliga detaljer. Detta blir upptakten på en desperat och livsavgörande jakt där spåren leder till pedofila nätverk. Lennie James är i allra bästa sällskap av Suranne Jones (”Scott & Bailey”, ”Gentleman Jack”) och Stephen Graham (”Line of duty”, ”This is England”). Den andra säsongen, ”Save me too”, kommer till Sverige den 18 mars.

Bild 1 av 2 Michael Angelo Covino och Kyle Marvin Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 ”The climb” Foto: Lifestyle pictures / Alamy Stock Photo Bildspel

”The climb”

SF Anytime, premiär 22/2

Regi: Michael Angelo Covino

Med: Michael Angelo Covino, Kyle Marvin, Gayle Rankin, Talia Balsam, Zina Wilde, m fl

Lysande originell bromance-komedi om två amerikanska barndomsvänner som kickstartar med en överraskande bekännelse under en cykelsemester i Sydfrankrike. Mike (Covino) väntar taktiskt till början av en brant mördarbacke innan han bekänner att han har legat med Kyles (Marvin) blivande fru. ”Du är som en verklighetens Judas!”. Mike svarar: ”Det positiva är att det gör dig till Jesus”. Detta blir upptakten till en dramakomedi om en vindlande vänskap som rör sig fram och tillbaka över åren. Det har surrat kring Michael Angelo Covinos originella indiepärla ända sedan Cannespremiären 2019. Försenad på grund av corona-pandemin är det nu svensk strömningspremiär

Britney Spears 2019. Foto: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

”Framing Britney Spears”

Cmore/TV4 play

En klaustrofobisk och hjärtskärande rapport från celebritetskulturens mörka hjärta. ”Framing Britney Spears” som kretsar kring hur stjärnan är fast under sin pappas förmyndarskap har väckt enorm uppståndelse, väckt liv i proteströrelsen #FreeBritney och fått Justin Timberlake att be om ursäkt för hur han har behandlat kvinnor. En rak, journalistiskt driven historia utan konstnärliga pretentioner som skildrar 2000-talets kanske sorgligaste kändissaga. Historien om Spears, en vanlig australisk flicka, som blev global världstjärna och sedan ett ett jagat villebråd, rymmer missbruk, psykisk ohälsa, tvångsvård, avgiftningskliniker, spontanbröllop och uppslitande vårdnadstvister. Även Netflix är igång med en dokumentär om Britney Spears som regisseras av Erin Lee Carr (”Mommy dead and dearest”).

Foto: Rolf Konow

”Hjärter dam” (2019)

SVTplay

Regi: May el-Toukhy

Med: Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper m fl

Farligt begär och maktspel i bonusfamiljen. ”Hjärter dam” är en tajt erotisk relationsthriller där den självlysande danska stjärnan Trine Dyrholm spelar en frustrerad advokat som inleder en passion med sin brådmogna styvson (spelad av stjärnskottet Gustav Lindh). Ett drama som utspelar sig i alla tänkbara sorters gråzoner utan att be om ursäkt. Denna danska publik- och kritikersuccé som korades till bästa nordiska film på Göteborgs filmfestival för två år sedan. Under våren kommer fler nordiska toppfilmer att visas på SVT play, däribland Guldbaggevinnaren ”Spring Uje spring”, Amanda Kernells Oscarsbidrag ”Charter” och Tuva Novotnys lysande norska regidebut ”Blind spot”.

Pelé Foto: Courtesy Netflix

”Pelé”

Netflix premiär 22/2

Regi: David Tryhorn, Ben Nicholas

”Min pappa sa: fotboll är för den med lidelse”, berättar Pelé i denna fina dokumentär om den fattiga svarta pojken som blev världens bästa fotbollsspelare och en symbol för brasiliansk frigörelse. Den ikoniska hjälten går numera med rullator men är fortfarande ensam med 3 VM-guld och har fortfarande målrekordet i det brasilianska landslaget. Välgjorda och värdiga ”Pelé” kretsar mest kring tidsepoken från VM i Sverige 1958 till VM i Mexiko 1970 - perioden då Pelé gick från underbarn till superstjärna. Förutom huvudpersonen själv finns intervjuer med lagkamrater som Zagallo, Jairzinho och Rivellino. ”Pelé” en vältajmad lektion i ödmjukhet: ”Jag har aldrig i mitt liv ansett att jag är bättre än någon annan”.

Dylan Farrow och Mia Farrow. Foto: HBO

”Allen v. Farrow”

HBO Nordic, premiär den 22/2

Regi: Kirby Dick och Amy Ziering

Med: Mia Farrow, Dylan Farrow, Fletcher Prévin, Ronan Farrow, Nichols Kristof m fl

Miniserie som gräver upp en av de mest uppmärksammade och infekterade skilsmässorna någonsin på Manhattans Upper East Side. En separation från helvetet där Woody Allen anklagades för sexuellt övergrepp mot sin dotter Dylan Farrow och inledde en relation med Farrows 20-åriga adoptivdotter Soon-Yi Previn innan separationen var ett faktum. Även om denna såriga historia varit väldokumenterad i medierna så finns det en del nytt material i form av videosnuttar, inspelade telefonsamtal och vittnesmål från personer i familjens närhet. Woody Allen har redan blivit ett föremål för den så kallade cancel-kulturen där även många av hans skådespelare har tagit sin hand ifrån honom. ”Allen v. Farrow” lär inte göra det lättare för Manhattan-regissören att komma tillbaka till jobbet. Eller som Helena Lindblad skrev sin recension: ”Nya HBO-dokumentären är ett dråpslag mot Woody Allen”

Stanley Kubrick Foto: AF archive / Alamy Stock Photo

”Kubrick om Kubrick”

SVTplay

Regi: Gregory Mondo

Utmärkt fransk dokumentär om det mytomspunna snillet Stanley Kubrick som bland annat gav världen mästerverk som ”Barry Lyndon”, ”A Clockwork orange”, ”2001 - ett rymdäventyr” och ”The shining”. Denna franska dokumentär bygger på Michel Ciments avslappnade samtal med regissören, en intervju som tidigare aldrig lär ha varit med i filmform. Kubricks egna ord om sina filmer korsklipps med arkivmaterial från filmerna och en mängd av skådespelare som arbetat med Kubrick; däribland Malcolm McDowell, Jack Nicholson, Marisa Berenson, Tom Cruise och Nicole Kidman.

Veckans klassiker:

Ryan O'Neal och Marisa Berenson i ”Barry Lyndon”. Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo

”Barry Lyndon” (1975)

SF Anytime, Viaplay m fl

”Kubrick om Kubrick” får mig att vilja se om allt av mästerregissören. Börjar med detta fantastiska kostymdrama där Ryan O'Neal spelar en amoralisk irländsk uppkomling som blir en social klättrare av Guds nåde i 1700-talets England. På ett briljant sätt har Kubrick fångat den satiriska undertonen Thackerays 1800-talsroman ”The luck of Barry Lyndon” genom att använda sig av en allvetande ironisk berättarröst. För att slippa artificiell ljussättning lät regissören ta fram extremt ljuskänslig optik så att han bara kunde filma i befintligt ljus. Ett klockrent mästerverk på alla plan.

