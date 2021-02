DN:s Nicholas Wennö ger veckans bästa strömningstips

John Boyega i avsnittet ”Red, white and blue” i ”Small axe”-antologin. Foto: SVT

”Small axe”

SVT play

Regi: Steve McQueen

Med: John Boyega, Shaun Parkes, Sheyi Cole, Malachi Kirby, Letitia Wright, Rochenda Sandall, m fl

Rasism, diskriminering, segregation men också musik, dans och kärlek. Efter Hollywood-utflykten med Oscarsbelönade ”12 years a slave” är Steve McQueen tillbaka på hemmaplan med ett Golden Globe-nominerat mästarprov. ”Small axe” är döpt efter en Bob Marley-låt och är en imponerande antologiserie om Londoners med västindiska rötter och deras upplevelser av det brittiska samhället mellan 1960-1980-talen. Det börjar med verklighetsbaserade ”Mangrove” om godtyckliga polistrakasserier mot en känd restaurang i Notting Hill, fortsätter med ett lyriskt dansparty (”Lovers rock”), skildrar rasism i poliskåren (”Red, white and blue”), medan den fjärde delen skildrar författaren som fängslades i samband med Brixton-kravallerna 1981 (”Alex Wheatle”) och avslutar med ”Education” som belyser skamfläckar i skolsystemet.

I söndagens Golden Globe-race ställs McQueens ”Small axe” mot andra rosade tv-serier som ”Unorthodox”, ”Normal people”, The queen’s gambit” och ”The undoing”.

”David Byrne's american utopia”

Itunes

Regi: Spike Lee

David Byrne är tillbaka för att bränna ner huset. Denna gång med sin hyllade Broadwayshow som här har fångats av Spike Lee (”Do the right thing”, ”Blackkklansman”). Ett medryckande musikaliskt lyckopiller där Byrnes hitparad matchas med apart barfotadans i elefantgråa kostymer. En utopiskt underbar show där Talking Heads forna frontman blandar musik med hjärnvetenskap, politik och dadaism.

Tiny Tim Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo

”Tiny Tim – kung för en dag”

Svtplay / Triart m fl

Regi: Johan von Sydow

Ukuleler, utanförskap, uppgång och...fall. Detta är den lika sanna som osannolika historien om New York-särlingen Herbert Khaury som blommade ut som den aparta falsettsångaren Tiny Tim. En hjärtskärande och högexcentrisk dokumentär som skildrar pophistoriens märkligaste livsöde med hjälp av färgstarka arkivbilder, svart-vita animationer och nyinspelade intervjuer. Obegripligt nog visar SVT-play bara en version som klippts ner med 20 minuter. För er som vill se originalversionen finns dokumentären att hyra på strömningstjänster som Triart, Viaplay, SF Anytime, m fl.

MyAnna Buring i ”Sanningens pris”.

”Sanningens pris”

SVTplay

Regi: Gilles Bannier, m fl

Med: MyAnna Buring, Ben Batt, David Leon, Jamie Sives, Clive Wood m.fl

En riktigt hyfsad brittisk deckare om den gravida kriminalinspektören Helen Weeks (MyAnna Buring), baserat på Mark Billinghams bästsäljare ”Time of Death” och ”In the dark”. I två separata delar om två avsnitt vardera får tittarna följa Weeks komplicerade privatliv med fall som kretsar kring kidnappning och en rundtur i Manchesters undre värld. Extra plus för att ”Top Boy”-mannen Ashley Waters dyker upp i en biroll.

”Whitney Houston & Bobbi Kristina: Didn't we almost have it all”

Cmore/Tv4play

Världen tycks inte kunna få nog av Whitney Houston-dokumentärer. Detta intressanta men lite för speedade och spekulativa bidrag skildrar de kusliga parallellerna mellan mor och dotter i familjetragedin Houston-Brown. Bland annat visar filmen hur de delvis gick samma öde till mötes, båda hamnade i dåligt sällskap, började använda droger och alkohol för att klara pressen och dog under liknande omständigheter. Filmen bygger på känslomässiga intervjuer med några av dem som stod familjen närmast. En bättre alternativ är Kevin Macdonalds ”Whitney”.

Truman Capote på bal 1966. Foto: Elliott Erwitt

”The Capote tapes”

SF Anytime

Regi: Ebs Burnough

Intimt, fängslande och piggt porträtt av Truman Capote som bygger på nyligen upphittade intervjuband med författarens vänner som gjordes strax efter hans död 1984. Några av dem som passerar revy i filmen är Lauren Bacall, Norman Mailer, Jay McInerney. För alla som – mot förmodan – har tvivlat är detta det slutgiltiga beviset på att Capotes romaner aldrig riktigt kunde leva upp till hans privatliv.

Audrey Hepburn

”Audrey - more than an icon”

Viaplay m fl

Regi: Helena Coan

Med sina mandelfärgade ögon och korpsvarta hår slog Audrey Hepburn ner som en kysk sexbomb i Hollywood. Bakom den chica fasaden fanns en säregen, smart och originell skådespelare som mer än något annat drömde om att vara en vanlig familjemamma. Denna sevärda dokumentär skildrar hur filmstjärnans traumatiska upplevelser från uppväxten i det naziockuperade Holland satte djupa själsliga spår i Audrey Hepburns personlighet.

Veckans klassiker:

Audrey Hepburn och Gregory Peck i ”Prinsessa på vift”. Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

”Prinsessa på vift” (1953)

SF Anytime, Viaplay m fl

Regi: William Wyler

Ni som redan har sett Holly Golightly sjunga ”Moon river” i ”Frukost på Tiffany's” (efter Truman Capotes roman) kan i stället ta en romantisk helgtripp till Rom. Genombrottsrollen som frihetstörstande Prinsessa i William Wylers klassiker gav Audrey Hepburns en Oscar vid 24 års ålder. I filmen inleder hon en kärleksaffär med en amerikansk journalist (Gregory Peck) på jakt efter ett exklusivt knäck.

Bästa strömningstipsen vecka 7