DN:s Nicholas Wennö ger veckans bästa strömningstips

Aliette Opheim i ”Katla” Foto: Netflix

”Katla”

Netflix. Serieskapare: Baltasar Kormákur och Sigurjón Kjartansson. Med: Gðrún Ýr Eyfjörð, Aliette Opheim, Valter Skarsgård, Íris Tanja Flygenring, m fl

Under våren har en mångmiljonpublik kunnat strömma utbrottet på sprickvulkanen Fagradalsfjalli i realtid. Det visade sig vara en riktigt passande aptitretare för Netflix första isländska originalserie som utspelar sig kring Katla. I denna mörka och mystiska serie i askgråa färger har den subglaciära vulkanen haft sura uppstötningar i ett år. Gríma (Gðrún Ýr Eyfjörð) letar fortfarande efter sin syster som försvann spårlöst när det långvariga utbrottet startade. Lokalinvånarnas värld ställs helt på ända när det som gömts i glaciärsnö kommer upp i tö. Svenskarna Aliette Opheim (”Kalifat”, ”Björnstad”) och Valter Skarsgård (”Svartsjön”) står också på rollistan i Baltasar Kormakurs originella och atmosfärtunga sci-fi-drama.

Richie Campbell och John Simm i ”Grace: levande begravd”. Foto: ITV

”Grace: Levande begravd”

SVT Play, 20 juni och kl 21.00 i SVT1. Manus: Russell Lewis. Regi: John Alexander. Med: John Simm, Richie Campbell, Rakie Ayola, Rakie Ayola, Larua Elphinstone m fl

Allt börjar med en svensexa i Brighton som går snett. Fruktansvärt snett. Förutom att brudgummen försvinner spårlöst dör tre av hans vänner i en bilolycka. Entré: Den lika knipsluga som sorgtyngda kriminalintendent Roy Grace (spelad av den alltid lika sevärda John Simm från bland annat ”Life on Mars”) vars karriär hamnat i fritt fall sedan hans hustru har gått bort. Tillsammans med sin kollega (Richie Campbell) kopplas han in på det udda fallet som snabbt förvandlas till en rafflande kamp mot klockan. Miniserien (originaltitel ”Grace: Dead simple”) bygger på Peter James deckarböcker med manus av Russell Lewis (”Unge kommissarie Morse”). En ny omgång spelas just nu in i Brighton med ”Bron”-regissören Henrik Georgsson vid rodret.

Rose Byrne i ”Physical”. Foto: Appletv+

”Physical”

AppleTv+ Serieskapare: Annie Weisman Med: Rose Byrne, Dierdre Friel, Grace Kelly Quigley, Rory Scovel m fl

”Work out your issues” (”träna bort dina problem”) – lyder den lika klämkäcka som ironiska säljraden till denna mörka dramakomedi som utspelar sig på San Diegos solsida i ungefär samma veva som Olivia Newton John släppte slagdängan ”Physical”. Rose Byrne (som senast kunde ses som feministikonen Gloira Stenheim i ”Mrs America”) gör här en frustrerad och uttråkad hemmafru med usel självkänsla som genomgår ett livsavgörande möte med aerobics ”Efter ett pass känner man hur det plötsligt händer - man blir sig själv igen”. Och detta är bara början. Snart förvandlas hon till en livsstilsguru som inser att det också går att tjäna stora pengar på sin passion med hjälp av vhs-band.

”Under ytan”

SVT Play. SVT 21 juni. Serieskapare: Friedemann Fromm, Mette Sø Med: Jan Josef Liefers, Katharina Schüttler, Thure Lindhart, Lene Maria Christensen m.fl.

Som ni redan har anat pågår det saker under ytan i denna tysk-danska dramaserie som kretsar kring två familjer som bor grannar på en idyllisk liten ö i Flensburgsfjorden. En ödesdiger båtfärd triggar i gång en händelsekedja som drar fram alla gamla unkna hemligheter och ruttna lögner i dagsljuset. ”Bron”-stjärnan Ture Lindhart spelar en pappa till en sanningssägande autistisk son med drönare.

Gillian Andersson i ”The fall” Foto: Steffan Hill/BBC

”The fall 1–3”

SVT Play. Serieskapare: Allan Cubitt Med: Gillian Andersson, Jamie Dornan, Bronagh Waugh m fl

Lagom till midsommar dammar SVT av denna sevärda psykologiska thriller med Gillian Anderson i högform. Hennes demonridna Londonkommissarie flyger till Belfast för att fånga en gäckande seriemördare (Jamie Dornan) som gömmer sig bakom en välputsad familjefasad. Det utvecklar sig till en nervig katt och råtta-lek där deras livsöden sakta flätas samman. BBC-serie i tre säsonger (2013–2016) som också har visats på Netflix. Gillian Anderson finns också att se som Margaret Thatcher i fjärde säsongen av Netflixserien ”The crown”.

Michelle McNamara, författare till boken ”I’ll be gone in the dark”. Foto: HBO

”I'll be gone in the dark - bonusavsnitt”

HBO Nordic, 22 juni. Regi: Liz Garbus m fl

Förra sommaren var det premiär för HBO-serien ”I’ll be gone in the dark” som bygger på Michelle McNamaras true crime-bok om hennes privata jakt på serirmördaren ”The Golden State killer”. I samma veva som serien hade premiär dömdes den före detta polisen Joseph James DeAngelo till livstids fängelse för de 50 våldtäkter och 13 mord som han begick på 70- och 80-talet i Kalifornien. Det originella var att Liz Garbus serie, liksom boken, fokuserade mer på offren och de anhöriga än gärningsmannen. För alla som såg serien kan det vara värt att titta på detta nyproducerade extra avsnitt skildrar bland annat skildrar hur offren får komma till tals under rättegången mot DeAngelo som till slut ber dem om ursäkt.

”Rick & Morty” Foto: Adult swim

”Rick & Morty 5”

HBO Nordic, 21 juni. Serieskapare: Dan Harmon, Justin Roiland. Röster: Justin Roiland. Chris Parnell, Spencer Grammer, Sarah Chalke m fl

Femte säsong för alla som gillar att hänga med det sociopatiska forskarsnillet Rick och hans mindre geniala, men desto mer ängsliga barnbarn Morty. Emmybelönad animerad komedi från den amerikanska tv-kanalen Adult Swim som också ligger bakom ”Robot Chicken”, ”Aqua Teen Hunger Force” och ”Final space”. Serieskaparna är Dan Harmon (”Community”) och Justin Roiland (”Solar opposites”) som också gör rösterna till de båda titelfigurerna.

Ane Dahl Torp vann en Guldbagge för sin roll i ”Charter”. Foto: Nordisk film

”Charter”

SVT Play Manus och regi: Amanda Kernell. Med: Ane Dahl Torp, Sverrir Gudnason, Tintin Poggats Sarri, Eva Melander m fl

Amanda Kernells uppföljare till ”Sameblod” är årets mest alternativa semestertripp som kretsar kring en sårig vårdnadstvist. Norska Guldbaggevinnaren Ane Dahl Torp är ett fynd i huvudrollen som nyskilda Alice som i desperation tar med sig barnen från ett vintrigt Norrbotten för en impulsiv charterresa till Kanarie­öarna som ställer allt på sin spets. Svenskt Oscarsbidrag och belönad med tre Guldbaggar.

Veckans klassiker:

Hildy Johnson (Rosalind Russell) och Walter Burns (Cary Grant) i ”Det ligger i blodet”. Foto: TV Matters

”Det ligger i blodet” (1940)

SVT Play t om 11 juli. Regi: Howard Hawks. Med: Cary Grant, Rosalind Russell, Ralph Bellamy, Gene Lockhart, Helen Mack m fl

”En sexkomedi utan sexet” – så beskrev en amerikansk filmkritik den rappa och romantiska så kallade screwballkomedin som hade sina glansdagar på 30- och 40-talen. En av de genrens allra finaste exemplar är denna klassiska Howard Hakws-rulle (”His girl friday) med Cary Grant och Rosalind Russell. Grant spelar en chefredaktör som till varje pris försöker vinna tillbaka sin exfru (spelad av Russell), en stjärnreporter som planerat att sluta med journalistiken för att gifta sig med en småtrist försäkringsagent och bli hemmafru.

