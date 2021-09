DN:s Nicholas Wennö ger veckans bästa strömningstips

Reese Witherspoon och Jennifer Aniston i ”The morning show”. Foto: Apple tv+

”The morning show 2”

Apple tv+, 17 september. Serieskapare: Jay Carson, Kerry Ehrin Med: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell m fl

Programförklaringen ”The news is only half the story” gäller fortfarande för Apples sevärda flaggskepp som i första säsongen betade av en metooskandal där Steve Carells programledare fick sparken. Tittarjakten, maktstriderna och intrigerna fortsätter i andra säsongen där bland annat relationen mellan Reese Witherspoons och Jennifer Anistons tv-ankare utsätts för hårda påfrestningar.

Asa Butterfield och Emma Mackey i ”Sex education 3”. Foto: Netflix

”Sex education 3”

Netflix. Serieskapare: Laurie Nunn Med: Asa Butterfield, Gillian Andersson, Ncuti Gatwa, Connor Swindells m fl

Sex, kärlek och vulvamuffins. Dags för nytt terminsupprop på Moordale. Andra säsongen av den brittiska Netflix-serien slutade med en cliffhanger med en kärleksförklaring via ett röstmeddelande. I nya säsongen gör ”Girls”-aktrisen Jemima Kirke entré i rollen som rektorn, Jason Isaacs spelar mr Groffs kaxiga och framgångsrika bror, medan debutanten Dua Saleh spelar en icke-binär student.

”Berlin Alexaderplatz”. Foto: Triart

”Berlin Alexanderplatz”

Triart Play. Hyrfilm, 20 september Regi: Burhan Qurbani Med: Welket Bungué

”En glasklar, fantastisk nutidstolkning med starka scener och suveränt skådespeleri” skrev Kerstin Gezelius om Burhan Qurbanis uppdatering av Fassbinders brunmelerade tv-serie och Alfred Döblins modernistiska roman från slutet på Weimarrepubliken. Qurbanis nyinspelning kretsar kring Francis (Welket Bungué) som är en afrikansk migrant i dagens Berlin. Vann Bronshästen på Stockholms filmfestival 2020.

Daniel Craig och Ana de Armas i ”No time to die”. Foto: MGM

”Being James Bond: The Daniel Craig story”

Apple tv+. Regi: Baillie Walsh Med: Daniel Craig, Barbara Broccoli, Michael G. Wilson m fl

Öppenhjärtig och känslosam dokumentär där Daniel Craig reflekterar över sitt liv som Bond – från den stormiga starten inför ”Casino Royale” (2006) till finalen ”No time do die” som har premiär den 30 september. I samtal med Bond-producenterna Barbara Broccoli och Michael G Wilson berättar Craig om arbetet med att förnya den lite nötta Bond-serien genom att ladda den ikoniska agenten med ett inre känsloliv. Tyvärr inte svensktextad.

Bild 1 av 2 Mélanie Laurent och Lou de Laâge Foto: Bridges, Katie Bild 2 av 2 Bildspel

”The mad woman's ball”

Amazon prime Regi: Mélanie Laurent Med: Mélanie Laurent, Lou de Laâge, César Domboy m fl

Misogyni, utanförskap och systerskap står i centrum för detta melodramatiska psykodrama som utspelar sig i Paris under la belle epoque – baserad på Victoria Mas roman. Bakom filmen står franska mångsysslaren Mélanie Laurent (”Inglorious basterds”) som både regisserar och spelar föreståndare för ett mentalsjukhus som får en speciell relation till en intagen överklasskvinna som klassats som ”hysterisk” (Lou de Laâge). Franskproducerad originalfilm för Amazon.

Emily Blunt i ”A quiet place 2”. Foto: Alamy

”A quiet place 2”

Paramount+, samt hyrsajter som SF Anytime m fl. Regi: John Krasinski Med: Emily Blunt, Cillian Murphy, John Krasinski m fl

Vem hade kunnat tro att den lite putslustiga forna ”The Office”-skådespelaren John Krasinski skulle kunna massera föräldraskapets smärtpunkt brutalare än de flesta andra i skräckthrillern ”A quiet place” från 2018. I uppföljaren som hade biopremiär i somras fortsätter Emily Blunts desperata mamma att försöka rädda sina barn från ljudkänsliga monster i en post-apokalyptisk värld: ”Utan hennes fascinerande ansiktsmuskler skulle en och halv timmes tystnad bli tjatig, hur många listigt vidriga situationer familjen än hamnar i”, skrev DN:s recensent som gav 3 i betyg och konstaterade att Krasinski med nöd och näppe lyckades få ihop trådarna till slut.

Skyttekungen Alan Shearer och lagkamraten Tim Sherwood i Blackburn Rovers. Foto: Alamy

”Premier League när fotbollen förändrades”

SVT Play. Regi: Med: Eric Cantona, Alan Shearer, David Beckham, Vinnie Jones m fl

Brittiska Premier League är sedan länge en megamiljardindustri som också följs av flest tittare världen över. Denna dokumentär – producerad av David Beckhams produktionsbolag – skildrar PL:s födelse och de första åtta åren fram till millennieskiftet. Oavsett om vad man tycker om jippofieringen och gentrifieringen av fotbollen och Murdochs intåg på planen så är det en sportslig nostalgitripp tillbaka till det tidiga 90-talet tillsammans med några av de mest profilstarka spelarna. Detta trots att det är svårt att svälja den hårdvinklade och lite löjeväckande historieskrivningen i inledningen där fotbollen under 80-talet beskriv som en ”slumsport” som mest var en angelägenhet för huliganer och de närmast sörjande.

De första fem kvinnorna som tog plats i den svenska riksdagen: Agda Östlund, Elisabeth Tamm, Kerstin Hesselgren, Bertha Wellin och Nelly Türing. Foto: Privat/Alvin/Faktabruket

”Pionjärerna som tog plats i riksdagen”

SVT Play. Producent: Lisa Wahlbom Med: Malin Arvidsson, Drude Dahlerup, Magnus Gustafson m fl

I januari var det hundra år sedan som Sveriges riksdag klubbade igenom förslaget om allmän och lika rösträtt, vilket innebar att kvinnor både fick rösta och kandidera i riksdagsval. Den 10 september 1921 valdes de fem första kvinnor in i riksdagen; Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Agda Östlund, Nelly Thüring och Bertha Wellin. Med anledning av det historiska jubileet riktar denna dokumentär strålkastarljuset mot dessa bortglömda politiska pionjärer som på olika sätt kom att ändra den svenska historien och gemensamt motbevisa en manlig stofil till politikerkollega som fäller den tragikomiska repliken: ”Kvinnan är ett väsen av övervägande passiv natur, blygsam som varken vill eller bör uppträda i valförsamlingar.”

Michael Schumacher. Foto: YG-Sport-Photos / Alamy Stock Photo

”Schumacher”

Netflix Regi: Hanns-Bruno Kammertöns m fl Med: Corinna Schumacher m fl

Ayrton Sennas dödsolycka i maj 1994 skakade om F1-kollegan Michael Schumacher ordentligt: ”Plötsligt såg jag saker med andra ögon. Jag körde runt Silverstone i en vanlig bil och tänkte här skulle man kunna dö, där också”. Detta framkommer bland annat i denna närgångna och inte alls okritiska Netflix-dokumentär om den tyska perfektionisten och motorässet. Med hjälp av arkivmaterial och nyinspelade intervjuer berättar ”Schumacher” om barndomen, uppväxten och den fartfyllda karriären som kröntes med totalt 7 VM-titlar, varav 5 för Ferrari. Tyskproducerade ”Schumacher” är den enda dokumentär som välsignats av hans familj.

”Ringu – the ring” Foto: NonStop Entertainment

”Ringu – the ring”

SVTPlay Regi: Hideo Nakata. Med: Nanako Matsushima, Hiroyuki Sanada, Miki Nakatani, m.fl.

Japansk skräckklassiker från 1998 som kretsar kring en märklig videokassett som är förknippad med en förbannelse. När flera tonåringar hittas döda med ansikten förvridna av skräck, bestämmer sig journalisten Reiko för att gå till botten med det makabra fenomenet som hänger ihop med en vandringslegend som säger att de som tittat på videon kommer att dö inom en vecka – såvida de inte lyckas övertyga någon annan om att titta på det.

Veckans klassiker

Tajômaru (Toshirô Mifune) och Takehiro (Masayuki Mori). Foto: Future Film

”Rashomon – demonernas port”

SVT Play. Regi: Akira Kurosawa Med: Toshirô Mifune, Machiko Kyô, Masayuki Mori, m fl

Fängslande och fascinerande japanskt kriminaldrama med fixstjärnan Toshiro Mifune som vann både Oscar och Guldpalmen i Cannes. Kurosawas enormt inflytelserika klassiker om ett våldtäktsmord har inspirerat många filmskapare, senast Ridley Scott i det actionladdade historiedramat ”The last duel” som har biopremiär i oktober.