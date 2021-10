DN:s Nicholas Wennö ger veckans bästa strömningstips

Bild 1 av 2 Brian Cox som Logan Roy i ”Succession 3”. Foto: David M. Russell Bild 2 av 2 Sarah Snook i ”Succession 3” Foto: David M. Russell Bildspel

”Succession 3”

HBO Nordic, 18 oktober. Serieskapare: Jesse Armstrong. Med: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen m fl.

Superserien om de superrika är höstens höjdpunkt i strömningsdjungeln. Andra säsongen slutade med ett brutalt fadersmord inför öppen ridå och ett mystiskt Mona-Lisa leende i en cliffhanger som redan är klassisk. När tredje säsongen tar vid är allt riggat för ett blodigt inbördeskrig i den dysfunktionella mediefamiljen Roy. ”The revolution will be televised!”, utbrister Jeremy Strongs plågade men pånyttfödda rikemansson trotsigt när han utmanar hela tjocka släkten om makten i familjeföretaget Waystar Royco. Suverän samtidssatir med sylvasst manus, subtilt skådespeleri och sagolika Shakespeare-vibbar.

”Reservation dogs” Foto: Disney +

”Reservation dogs”

Disney + Serieskapare: Sterlin Harjo, Taika Waititi Med: Devery Jacobs, D'Pharaoh Woon-A-Tai, Lane Factor m fl

Originell, kvick och gripande komediserie om fyra tonåringar som växer upp i ett fattigt reservat i Oklahoma och drömmer om att ”go west”. För att uppnå sin gemensamma dröm om att ta sig till det förlovade landet Kalifornien tvingas de råna, stjäla och spara. Denna lysande serie är banbrytande inom serievärlden eftersom de allra flesta inblandade – från manus och regi till skådespelare – kommer från den amerikanska ursprungsbefolkningen.

Suranne Jones i ”Vigil”. Foto: BBC

”Vigil”

SVT 16 oktober. Serieskapare: Tom Edge Med: Suranne Jones, Rose Leslie, Shaun Evans, Martin Compston, m fl

En skotsk fisketrålare försvinner spårlöst – i samma veva som det sker ett mystiskt dödsfall ombord på en av Storbritanniens kärnvapenbestyckade u-båtar. Detta är upptakten till en tät, nervig och klaustrofobisk thriller som involverar både ett par envisa skotska poliser (Suranne Jones och Rose Leslie), den brittiska flottan och underrättelsetjänsten MI5. Producerad av samma bolag som ligger bakom konspirationsdrivna thrillerserier som ”Line of duty” och ”Bodyguard”.

Penn Badgley och Victoria Pedretti i ”You 3”. Foto: Netflix

”You 3”

Netflix. Serieskapare: Sera Gamble, Greg Berlanti. Med: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Shannon Chan-Kent m fl

”Och de levde lyckliga i alla sina dagar”, är den ironiska titeln på det första avsnittet av den tredje säsongen av denna skruvade millennial-serie som visade sig vara en isande thriller förklädd till romantisk komedi – baserad på Caroline Kepners bästsäljare. Efter att systematiskt ha samlat information och undanröjt varje hinder har seriemördaren Joe (Penn Badgley) lyckats gifta sig med Love (Victoria Pedretti). I tredje säsongen har de flyttat till en villaidyll i norra Kalifornien omgivna av tech-entreprenörer och inflytelserika mammabloggare. Nya tvister utlovas i den nya säsongen där Joe håller en monolog till sin nyfödda son Henry: ”Låt oss bara säga att jag hoppas att du gör som jag säger, inte som jag gör...”.

Tchéky Karyo, Fiona Shaw i ”The missing” Foto: des willie

”The missing”

CMore. Serieskapare: Harry och Jack Williams. Med: Tchéky Karyo, Fiona Shaw, Anastasia Hille, Dorka Gryllus, Barbara Sarafian

En död dotter, en son i fängelse, en bortopererad hjärntumör och en brittisk fru som vill ta ut skilsmässa. Den franska polisen Jean Baptiste (Tchéky Karyo) surfar inte fram på någon räkmacka. I den nya säsongen av denna psykologiska mysteriethriller får den sörjande detektiven dessutom ett knivigt kidnappningsfall i Ungern på halsen. Baptiste kallas till Budapest för att hjälpa den brittiska ambassadören Emma Chambers (spelad av Fiona Shaw från ”Killing Eve”) som är desperat sedan hela hennes familj har försvunnit spårlöst under en spänd familjesemester.

”Solsidan 7” Foto: CMore

”Solsidan 7”

C More. Serieskapare: Felix Herngren m fl Med: Josefine Bournebusch, Henrik Dorsin, Johan Rheborg, Mia Skäringer, Felix Herngren m fl

Livs(stils)kriserna fortsätter att avlösa varandra när succékomedin sjunger på sjunde versen. Mickan (Josephine Bornebusch) försöker bota sin 40-årskris genom att bli influerare, Alex (Felix Herngren) kastar sig handlöst ut i den digitala dejtningsdjungeln inför en ny skilsmässa med Anna (Mia Skäringer) medan Fredde (Johan Rheborg) återkopplar till sin bakgrund som synthare. Ja, ni fattar....

”Velvet Underground” Foto: Apple

”The velvet underground”

Apple tv+. Regi: Todd Haynes

Som ung collegevalp drabbades regissören Todd Haynes (”Carol”, ”I'm not there”, ”Far from heaven”) av mytomspunna Velvet Underground. Det inflytelserika rockbandet med Lou Reed är den naturliga ingången när Haynes dyker ner i New Yorks underjordiska konstscen i skarven mellan 1960- och 1970-talet. En pulserande tidsera då allting liksom var i rörelse och konstarterna smältes samman i Andy Warhols originella drömfabrik The Factory.

Ur dokumentären ”White riot - musik som krossar rasism”. Foto: Syd Sheldon

”White riot. Musik som krossar rasism”

SVT Play. Regi: Rubika Shah. Med: Red Saunders, Dennis Bovell, Mykael S Riley m fl

”Love music, hate racism!” var slagordet för Rock Against Racism (RAR) som bildades i mitten 70-talet som ett svar på dåtidens våldsamma rasistiska hatgrupper. Denna prisbelönta dokumentär berättar historien om den brittiska gräsrotsrörelsen som samlade subkulturer som punk, ska, reggae och new wave i en gemensam front mot de nynazistiska och högerextrema grupperna på 70-talet då landet plågades av lågkonjunktur och hög arbetslöshet. Bland de grupper som rockade röven av rasismen återfanns The Clash, Elvis Costello, Tom Robinson, Sham 69 och Buzzcocks. I serien intervjuas bland andra rockfotografen Red Saunders som grundade RAR tillsammans med Roger Huddle.

”Fiskarnas rike”. Under leken förändras laxarnas färg och tänderna växer. Foto: EcoFilm

”Fiskarnas rike”

SVT Play, 17 oktober. Serieskapare: Martin Falklind

En exklusiv och fascinerande tripp genom Sveriges undervattensvärld – från fjällen till havet. I tre års tid har naturfilmaren Martin Falklind och hans team dokumenterat livet i svenska älvar, sjöar och hav. Resultatet är en skrämmande påminnelse om människans spetskompetens när det handlar om att rubba de livsviktiga ekosystemen men också en hoppingivande dokumentär som visar att det faktiskt går att reparera. Till exempel har den blåfenade tonfisken gjort comeback på svenska västkusten: ”Återkomsten av dessa gigantiska fiskar kan ses som ett mirakel, men det är en följd av en serie kloka beslut”, säger Martin Falklind.

”Operation cannabis”. Gården i Essunga som rymde mer än 3000 cannabisplantor. Foto: Viaplay

”Operation cannabis”

Viaplay.

Svensk true crime-serie som skildrar fallet med den hemliga knarkfabriken som avslöjades på en bondgård mitt på västgötaslätten. Det började med att en gård i Essunga väckte intresse för sin skyhöga elförbrukning. Efter en tids spaning gjorde nationella insatsstyrkan ett tillslag och hittade en djungel mer än 3000 stora cannabisplantor i en lada. ”Operation Cannabis” berättar om polisens arbete med att spränga ligan bakom Sveriges största cannabisodling och dess kopplingar till Backagänget på Hisingen i Göteborg. Ett tiotal personer dömdes från villkorlig dom till åtta års fängelse. Operationen har också skildrats i P3-dokumentären ”Cannabisfabrken” som sändes i våras.

Veckans klassiker:

Hasse Ekman och Sonja Wigert i ”Ombyte av tåg”. Foto: SVT

”Ombyte av tåg” (1943)

SVTPlay. Regi: Hasse Ekman Med: Sonja Wigert, Hasse Ekman, Georg Rydeberg, Karin Kavli, m fl

Ingen kan påstå att detta tragiska kärlekspekoral är något mästerverk, men den har sina stunder. Särskilt om man vill se den mytomspunna norska filmstjärnan Sonja Wigert in action. I denna ”Dimmornas bro”-inspirerade film spelar hon en hjärtsjuk skådespelare som bestämt sig för att åka hem till mormor i Widköping. Under ett tågbyte råkar hon stöta ihop med sin ungdomskärlek Kim (Hasse Ekman), det forna kärleksparet slår sig ner på ett kafé och låter publiken följa med på en nostalgisk tripp i deras gamla kärlekssaga. Pikant nog spelades filmen in under november och december 1942 då den norska filmstjärnan hade rekryterats som spion åt nazisterna av den norska ockupationsmaktens befälhavare Josef Terboven – och gått med på att vara hans älskarinna för att rädda sin far som satt i fångläger. Det visade sig senare att hon samtidigt hade varit spion åt de allierade under täcknamnet Bill. SVT visar även Wigert-filmerna ”Hans lilla majestät”, ”I dimma dold” och ”Räkna de lyckliga stunderna blott”. Den 21 oktober visas också Jens Jonssons spelfilm ”Spionen” som handlar om Sonja Wigerts livsfarliga dubbelspel under andra världskriget.