DN:s Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Bild 1 av 2 ”Reflection” Foto: Drakenfilm Bild 2 av 2 ”Reflection” Foto: Drakenfilm Bildspel

”Reflection”

Drakenfilm.se Regi: Valentyn Vasyanovych Med: Roman Lutskyi, Stanislav Aseyev, Oleksandr Danyliuk m fl. 125 min.

En mästerlig, hyperstark och visuellt hisnande skildring av konflikten i östra Ukraina – sedd genom ögonen av en kirurg från Kiev. ”Atlantis”-regissören Valentyn Vasyanovychs brutalpoetiska drama utspelar sig 2014 och kretsar kring Serhiy (Roman Lutskyi) som lämnar sin bekväma medelklasstillvaro för att frivilligt tjänstgöra vid fronten i Donbass-regionen där han tillfångatas och utsätts för omänsklig förnedring av den ryska milisen. Djupt traumatiserad återvänder han till Kiev för att försöka hitta tillbaka till livet, ljuset, kärleken och det mänskliga. ”Reflection” tävlade om Guldlejonet i Venedig 2021 och visades också på årets filmfestival i Göteborg. Årets hittills starkaste filmupplevelse som har ett bildspråk som påminner om Roy Anderssons patenterade tablåer.

Ashley Walters och Jasmine Jobson i ”Top boy”. Foto: Chris Harris

”Top boy 4”

Netflix. Serieskapare: Ronan Bennett Med: Ashley Walters, Jasmine Robson, Kane Robinson, Micheal Ward, m fl, 8 avsnitt x 50 min.

Ny omgång av Ronan Bennetts mörkt lysande serie om knarklangaren Dushane (Ashley Walters) från ”Summerhouse” i östra London. En modern, socialdarwinistisk Dickens-saga som förutom ”The wire” för tankarna till serier som ”Gomorrah” och ”The chi”. I säsongsöppningen är Dushane herren på täppan efter att ha vunnit kriget mot en yngre rival. Han drömmer om en annan framtid när ett oväntat problem riskerar att få honom på fall. Bland säsongens nykomlingar återfinns Josephine De La Baume (”A very secret service”) och Ava Brennan (”Hellboy”).

Jared Leto och Anne Hathaway i ”WeCrashed”. Foto: Peter Kramer

”We crashed”

Apple TV+, 18/3. Serieskapare: Lee Eisenberg, Drew Crevello Med: Jared Leto, Anne Hathaway, O-T Fagbenle m fl. 8 avsnitt x min.

Jared Leto och Anne Hathaway spelar det entreprenörsdrivna kärleksparet i denna serie som baseras på succépodden ”WeCrashed: The rise and fall of WeWork”. Lee Eisenbergs och Drew Crevellos skapelse bygger på den verkliga historien om hur startup-företaget WeWork under ett decennium växte från en ynka kontorsyta till ett globalt varumärke som värderades till hisnande 47 miljarder dollar - bara för att krascha på mindre än ett år. Här är historien om vad som gick snett...fruktansvärt snett...

”Upload”. Foto: Katie Yu

”Upload 2”

Amazon prime. Serieskapare: Greg Daniels Med: Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards m fl. 7 avsnitt x 30 min.

Greg Daniels (”The Office”, ”Parks and recreation”) underbart skruvade efter-döden-upplevelse är inne på andra rundan. Första säsongen introducerade en skruvad sci-fi värld på 2030-talet där man uppfunnit en metod för att spara hjärnaktiviteten från döda i ett slags högteknologiska VR-miljöer - lyxhotellet Lakeview. I andra säsongen står Nathan (Robbie Amell) i ett vägskäl när hans flickvän Ingrid (Allegra Edwards) oväntat dyker upp på Lakeview i hopp om att stärka parets relation – samtidigt som hans hjärta klappar för hans personliga kundservice-ängel Nora (Andy Allo).

Cate Blanchett och Bradley Cooper i ”Nightmare alley” Foto: KERRY HAYES

”Nightmare alley”

Disney+ Regi: Guillermo del Toro Med: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara, Richard Jenkins, Toni Collette, David Strathairn, m fl. 150 min.

Dramathriller som utspelar sig på en sjaskig loppcirkus i 40-talets USA. Även om intrigen haltar lite så är det definitivt årets mest stjärnspäckade skådespelarfest med partygäster som Cate Blanchett, Bradley Cooper, Willem Dafoe, Rooney Mara, Toni Colette, Richard Jenkins och David Strathairn. ”Pans labyrint”-regissören Guillermo del Toros filmatisering av William Lindsay Gresham debutroman (1946) har nominerats till fyra Oscar. Bradley Cooper spelar en slug mästermanipulatör som visar sig ligga i lä för Cate Blanchettes livsfarliga psykiatriker.

”Lust” Foto: Robert Eldrim

”Lust”

HBO Max. Serieskapare: Frans Milisic Wiklund m fl. Regi: Ella Lemhagen. Med: Sofia Helin, Julia Dufvenius, Elin Klinga m fl. 8 avsnitt x 30 min.

Trots lättsamma skämt om mikropenisar, lesbiska fantasier och impotens så handlar ”Lust” mer om längtan än om sex, konstaterar DN:s Wanda Bendjelloul i sin recension av denna samtidskomedi från HBO Max. I centrum av den stjärnspäckade serien står Anette (Sofia Helin), en allvarlig kvinna på Hälsomyndigheten som fått i uppdrag att kartlägga medelålders kvinnors sexliv – trots att hon ironiskt nog har ett stendött sexliv. På det stora hela en tempofylld och träffsäker serie som också visar ”fingertoppskänsla när det kommer till att fånga manliga privilegier och det löjliga i vår samtid, som gangsterrappande medelklassungar och krystade koncept som fiskjuicebarer”.

Jason Segal, Lily Collins och Jesse Plemons i ”Windfall”. Foto: Netflix

”Windfall”

Netflix. Regi: Charlie McDowell Med: Jason Segel, Lily Collins, Jesse Plemons. 92 min.

Hitchcock-inspirerad kriminalthriller om ett inbrott som spårar ur. En man (Jason Segel) bryter sig in i ett tomt semesterhus som tillhör en arrogant tech-miljardär (Jesse Plemons) och hans hustru (Lily Collins från ”Emily in Paris”). När paret plötsligt råkar dyka upp uppstår en gisslansituation som utvecklas till ett psykologiskt krig mellan en stenrik Silicon Valley-entreprenör med grumligt förflutet och en man som inte har någonting.

”Bad vegan” Foto: Courtesy of Netflix

”Bad vegan: Fame. Fraud. Fugitives”

Netflix. Regi: Chris Smith Med: Jeffrey Chodorow, Allen Salkin, Bonnie Crocker, m fl. 4 avsnitt x 50 min.

Kändisskap, bedrägeri och flykt. Efter ”Tiger king” och ”Fyre: the greatest party that never happened” har producenten Chris Smith fått korn på ännu en bisarr skandalhistoria från verkligheten. ”Bad vegan” berättar historien om kändiskrögaren Sarma Melngailis – vegankulturens svar på Bernie Madoff – som systematiskt tömde sin restaurang på tillgångar och flydde tillsammans med sin manipulativa kumpan

Robert De Niro i ”Tjuren från Bronx”. Foto: Alamy

”Tjuren från Bronx” (”Raging bull”) (1980)

SVT Play, 18/3 Regi: Martin Scorsese. Med: Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci, Frank Vincent, m.fl. 129 min.

”Om du vinner så vinner du. Om du förlorar, så vinner du ändå. Det finns inget sätt att förlora”. Med denna optimistiska replik försöker Joey LaMotta (Joe Pesci) peppa sin raserimissbrukare till bror Jake när han ska upp i ringen. Robert De Niro vann en Oscar för sin temperamentsfulla tolkning av Jake LaMotta som ger dig både en fläskläpp och en blåtira. Martin Scorseses explosiva filmatisering bygger på LaMottas självbiografi som skildrar boxarens uppgång och fall under 1940- och 1950-talen.

Jennifer Lawrence och Bradley Cooper i ”Silver linings playbook”. Foto: JoJo Whilden/Noble Entertainment

”Du gör mig galen!”/”Silver linings playbook” (2012)

SVT Play, 18/3. Regi: David O. Russell Med: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker m.fl. 122 min

Skruvad och sprudlande romantisk komedi som laddats med psykotisk energi – signerad den snillrika Hollywoodregissören David O. Russell som också gett världen filmer som ”American hustle” och ”The fighter”. Bradley Cooper spelar Pat, en bipolär tidigare lärare som just har kommit ut från en psykiatrisk anstalt efter att ha försökt att döda sin frus älskare. Medan han flyttar hem till sina föräldrar och försöker att få tillbaka sin exfru, dras han till Tiffany (Jennifer Lawrence) en ung änka i grannskapet som också visar sig ha en hel del psykiska problem. En perfect match, om du frågar Pat: ”Det enda sättet du kunde slå min galenskap var genom att göra något galet själv. Tack. Jag älskar dig”. DN:s Kerstin Gezelius gav filmen en femma i betyg.

Foto: United Archives GmbH / Alamy Stock Photo

”Mannen i vita kostymen”

SVT Play. Regi: Alexander Mackendrick. I rollerna: Alec Guinness, Joan Greenwood, Cecil Parker, m.fl. 85 min.

Alec Guinness briljerar i denna satiriska sci-fi-komedi från den legendariska Ealing-studion utanför London. I filmen spelar han en snillrik forskare som uppfunnit ett outslitligt tyg som aldrig kan bli smutsigt. Det revolutionerande mirakeltyget utlöser total panik i modebranschen som beslutar sig för att slå tillbaka till varje pris. Filmen fick en Oscarsnominering för bästa manus.

Veckans klassiker

Bild 1 av 2 Hasse Ekman och Stig Järrel i ”Fram för lilla Märta”. Foto: SVT Bild 2 av 2 Tony Curtis och Jack Lemmon i ”I hetaste laget”. Foto: Alamy Bildspel

”Fram för lilla Märta” (1945)

SVT Play. Regi: Hasse Ekman Med: Stig Järrel, Hasse Ekman, Elsie Albiin, Agneta Lagerfeldt, Julia Cæsar m.fl. 86 min.

Tidig svensk crossdressing-komedi där filmskaparen Hasse Ekman på ett lekfullt elegant sätt får utlopp för sin feministiska ådra. Femton år före ”I hetaste laget” gör Stig Järrel en paradroll som Sture Letterström, en arbetslös musiker som lyckas få jobb i en damorkester efter att ha tagit namnet Märta och klätt ut sig i kvinnokläder. Förvecklingsnumren börjar efter en succéspelning i Lillköping där Lilla Märta charmar både kvinnoföreningen och stadens societetsdjur – när ska bluffen synas? I sina memoarer räknar Stig Järrel detta till en av sina favoritfilmer. På SVT Play går det också att strömma ”I hetaste laget” med Tony Curtis och Jack Lemmon och Marilyn Monroe.

Läs fler Strömmat med Wennö