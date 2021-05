DN:s Nicholas Wennö om veckans bästa strömningstips

John Lennon och Yoko Ono 1971. Foto: Alamy

”1971 – the year that music changed everything”

Apple TV+ Regi: Asif Kapadia Med: John Lennon, Rolling Stones, Aretha Franklin, Lou Reed, Bob Marley, David Bowie, Joni Mitchell, Marvin Gaye och The Who

”Jag tror att musiken speglar det utvecklingsstadie som ett samhälle befinner sig i”, säger John Lennon i ett klipp ur denna fascinerande och elektriska dokumentärserie om pop och politik som bygger på David Hepworths bok ”Never a dull moment”. I åtta delar utforskar Oscarbelönade ”Amy”-regissören rockmusikens banbrytande märkesår 1971 då det släpptes album som Marvin Gayes ”What’s going on”, Carole Kings ”Tapestry”, Sly and the family Stones ”There’s a riot goin’ on”, Rolling Stones ”Sticky fingers” och Janis Joplins ”Pearl”. Förutom ovan nämnda ryms även ikoniska artister som Aretha Franklin, David Bowie, Lou Reed, Bob Marley, Joni Mitchell och The Who, för att bara nämna några. Eviga musikikoner som alla på ett eller annat sätt påverkade och påverkades av tidsandan under det tumultartade 1971 med Vietnam-kriget som mörk fond. Helt enkelt en superb tidsresa som bygger helt på arkivmaterial och är befriande fri från ”talking heads”.

Uzo Aduba i ”In treatment 4” Foto: HBO Nordic

”In treatment 4”

HBO Nordic, 24 maj. Med: Uzo Aduba, Anthony Ramos, Liza Colón-Zayas, Joel Kinnaman m fl

Den psykiska anspänningen under pandemin har fått HBO att väcka nytt liv i sin populära terapiserie som legat i träda under många år. Inför fjärde säsongen har serien också genomgått en extreme makeover, Dr. Paul Weston (Gabriel Byrne) har fått sparken och hela serien har omlokaliserats från östkusten till Los Angeles. Nya säsongen kretsar kring Dr. Brooke Lawrence, spelad av den lysande Uzo Aduba (Emmy-belönad för rollerna som Suzanne ”Crazy Eyes” Warren i ”Orange is the new black” och Shirley Chisholm i ”Mrs America”). I nya serien får hennes terapeut växla mellan zoom-terapi och att ta emot patienter i terapifåtöljen – samtidigt som hon brottas med sina egna problem – däribland den sporadiska pojkvännen som spelas av Joel Kinnaman.

Alexander Abdallah och Amy Deasismont i ”Thunder in my heart”. Foto: Viaplay

”Thunder in my heart”

Viaplay, premiär 23 maj. Serieskapare: Amy Deasismont Med: Amy Deasismont, Alexander Abdallah, Julia Lyskova, Helen Sjöholm, Gustaf Hammarsten m fl

Det blixtrar och dundrar i hjärtat på den 22-åriga Sigrid, kallad ”Sigge” (Amy Deasismont). Den forna popsångerskan (Amy Diamond) och skådespelaren kommer nu också ut som serieskapare i ”Thunder in my heart” som hon både skrivit och medregisserat tillsammans med bland andra Sanna Lenken (”Tunna blå linjen”, ”Min lilla syster”). Inget mästerverk, men en charmig, naken och ärlig serie som kretsar kring kärleksproblem, identitetsjakt, vänskap och familjeband på tröskeln till vuxenvärlden. Eller som Jacob Lundström skrev i sin recension: ”En välspelad generationsserie som går på tvärs med alla möjliga duktighetsideal. Läs även Wanda Bendjellouls intervju med Amy Deasismont.

”Master of none 3”. Foto: Netflix

”Master of none 3”

Netflix, 23 maj. Serieskapare: Aniz Ansari och Lena Waithe Med: Lena Waithe, Naomi Ackie, Aziz Ansari m fl

När Aziz Ansaris prisbelönta dramakomedi gör comeback efter fyra år är inte mycket sig likt. Serien har omlokaliserat från det pulserande New York City till en stuga på vischan i upstate New York och ledstjärnan tycks vara Ingmar Bergmans ”Scener ur ett äktenskap” snarare än Woody Allen. I nya säsongen gör Ansari bara en cameoroll och lämnar scenen helt åt det komplicerade kärleksparet Denise (Lena Waithe) och Alicia (Naomi Ackie).

Nikki (Esther Smith) och Jason (Rafe Spall) i ”Trying 2”. Foto: Apple TV+

”Trying 2”

Apple TV+ Serieskapare: Andy Wolton Med: Esther Smith, Rafe Spall, Imelda Staunton, Oliver Chris m fl

Första säsongen av denna sympatiska brittiska komedi var ett charmigt försök att utvinna humor kring ett barnlängtande par som tvingas ge upp sina försök och istället bestämmer sig för att adoptera. Nu är Nikki (Esther Smith) och Jason (Rafe Spall) redo att gå vidare i den krångliga adoptionsprocessen med tveksam hjälp från deras svårt excentriska socialarbetare (Imelda Staunton). En serie som definitivt är värd ett andra försök. En tredje säsong är redan beställd med planerad premiär 2022.

”Jag, Daniel Blake”. Foto: Alamy

”Jag, Daniel Blake”

SVT Play. Regi: Ken Loach Med: Dave Johns, Hayley Squires, Sharon Percy m fl

Hjärtskärande och humoristisk Guldpalmsvinnare från den brittiska filmens egen arbetarklasshjälte Ken Loach som rasar över de djupa sprickorna i den brittiska välfärdsfasaden. Detta tragikomiska socialdrama kretsar kring den 59-åriga snickaren Daniel Blake som får arbetsförbud av sin läkare efter en hjärtinfarkt. När han tvingas söka hjälp fastnar han i en Kafkaliknande byråkrati som bryter ner honom, bit för bit.

Bild 1 av 2 Jacqueline Kennedy Onassis Foto: Alamy Bild 2 av 2 Nathalie Portman i ”Jackie” Foto: IBL Bildspel

”I am Jackie Kennedy”/ ”Jackie”

SVTPlay Regi: Tanya Maryniak, Anna Wallner

USA:s första dam, glamourös modedrottning och hustru till den stenrika Aristoteles Onassis. Under sin livstid var Jackie Kennedy Onassis en av världens mest kända personer. Denna högintressanta och djuplodande dokumentär porträtterar den komplexa kvinnan både framför och bakom den stoiska fasaden. På SVT Play kan man också strömma Pablo Larraíns intima och bitvis impressionistiska drama ”Jackie” med Natalie Portman i titelrollen.

Detalj ur Frida Kahlos målning ”Två Fridas” från 1939. Foto: Bridgeman Images

”Frida Kahlo”

SVTplay Regi: Ali Ray

Nyproducerad dokumentär om den färgstarka och stridbara mexikanska konstnären Frida Kahlo och hennes händelserika och turbulenta liv. Den brittiska regissören Ali Ray har ambitionen att gå på symboljakt i Kahlos djärva och radikala konstnärliga värld - både genom att ta hjälp av Kahlos egna brev (som läses upp via berättarröst) och de vanliga konstexperterna som placerar henne i konstens värld. Traditionell men sevärd dokumentär som angår en betydligt större krets än de enbart konstintresserade.

”Mandarinodlaren” Foto: Courtesy Everett Collection

”Mandarinodlaren”

SVT Play Regi: Zaza Urushadze Med: Lembit Ulfsak, Giorgi Nakashidze, Mikheil Meskhi, Elmo Nüganen m fl

Civilkurage, pacifism och mandariner. Zaza Urushadzes Oscarsnominerade film från 2013 är ett sedelärande moraldrama som utspelar sig i en liten georgisk bergsby mitt under inbördeskriget 1992. Här lever den envisa Ivo och hans yngre vän som båda är fast beslutna att skörda sina mandariner – trots att det pågår blodiga strider i närheten. Hela deras tillvaro ställs på sin spets när de tar hand om två medvetslösa och svårt sårade soldater från olika sidor av kriget. Vad händer när de vaknar upp?

Veckans klassiker:

Lena Nyman i ”Jag är nyfiken – gul”

”Jag är nyfiken - gul”

Draken film. Regi: Vilgot Sjöman Med: Lena Nyman, Börje Ahlstedt m fl

Vilgot Sjömans sexuellt och politiskt nyfikna filmer med Lena Nyman och Börje Ahlstedt slog ner som en bomb när de släpptes i mitten av 60-talet. Lagom till Lena Nymans födelsedag – söndag den 23 maj – har Draken film skapat en mini-retrospektiv med några av hennes filmer; förutom Sjömans ”Jag är nyfiken - gul”, ”Jag är nyfiken - blå” och ” 491”, visas Ingmar Bergmans ”Höstsonaten” och Stig Björkmans ”Den vita väggen”.