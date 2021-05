DN:s Nicholas Wennö om veckans bästa strömningstips

Kate Fleming (Vicky McClure) och Joanne Davidson (Kelly Macdonald). Foto: ITV

”Line of duty 6”

SVTplay, premiär 17 maj. Serieskapare: Jed Mercurio Med: Martin Compston, Vicky McClure, Adrian Dunbar, Kelly Macdonald m fl.

Hej, i dag ska vi prata om bokstäver, och inte vilken bokstav som helst, utan om ”H”. Vem är egentligen den mystiska ”fjärde mannen” - och sista länken i den stora konspirationshärvan inom poliskåren med förgreningar in den organiserade brottsligheten och politikens korridorer. En sak är i alla fall säker. Jakten på rötäggen inom kåren fortsätter med full kraft i den nya säsongen: ”Jag är intresserad av en sak. Och bara en sak: 'bent coppers”, säger den barska Ted Hastings (Adrian Dunbar) som bossar för anti-korruptionsenheten AC-12. Efter snart 10 år är Jed Mercurios skapelse fortfarande strömningsvärldens mest rafflande och beroendeframkallande kriminaldrama. I början av nya säsongen riktar AC-12 misstankar mot den mystiska kommissarien Jo Davidson (Kelly Macdonald) som har misskött ett fall som kretsar kring mordet på en undersökande journalist.

”The underground railroad” Foto: Amazon prime video

”The underground railroad”

Amazon prime video. Regi: Barry Jenkins Med: Thuso Mbedu, Chase W Dillon, Joel Edgerton, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Sheila Atim

Det har redan börjat surra om att detta kan vara årets bästa tv-serie. Och, ja, ”Moonlight”-regissörens filmatisering av Colson Whiteheads roman är ett mörkt, magiskt och mäktigt mästarprov. Precis som i den hyllade boken berättas historien om den unga slaven Cora (Thuso Mbedu) som bestämmer sig för att rymma från en bomullsplantage i Georgia efter att ha bevittnat hur en annan slav torterats till döds under sadistiska former. Tillsammans med sin bästa vän Caesar (Aaron Pierre) flyr hon längs den symbolladdade så kallade ”underjordiska järnvägen” med den demoniska slavjägaren Ridgeway (Joel Edgerton) hack i häl. Bäddat för en lång natts färd mot dag. Eller som Helena Lindblad skrev i sin recension: ”The underground railroad” är grym men paradoxalt nog samtidigt årets sinnligaste serieupplevelse.”

Ewan McGregor som modeskaparen Roy Halston och Krysta Rodriguez som Liza Minelli i ”Halston”. Foto: Netflix

”Halston”

Netflix. Regi: Daniel Minahan Med: Ewan McGregor, Bill Pullman, Rebecca Dayan, David Pittu, Krysta Rodriguez, Kelly Bishop, Rory Culkin, Vera Farmiga m fl.

Arvingarna till den legendariska modeskaparen Ray Halston har avfärdat denna miniserie som ”sensationssökande” och ”överdriven”. Mycket möjligt, men ”Halston” är en roande och färgstark freskmålning över New Yorks modevärld under 70- och 80-talet. Förutom kvick dialog med många one-liners är Ewan McGregor i toppform i titelrollen om mannen som lämnat en traumatisk barndom i Iowa för att bli hattdesigner och hamnade i centrum av innekretsarna på Studio 54 i samma gäng som Liza Minnelli, Bianca Jagger och Andy Warhol. Serien följer Ray Halston (McGregor) från 1968 då han tvingas sadla om från hattmakare efter vikande försäljning – sju år efter att han skapade den berömda ”pillerburken” som bars av Jacqueline Kennedy när hennes make JFK svor presidenteden 1961. I början av 70-talet försökte han istället bygga ett globalt modeimperium med bärande pelare som lyx, sex, status och kändisskap. Miniserien bygger på Steven Gaines bok ”Simply Halston” och är producerad av Ryan Murphy som tidigare ligger bakom ”American crime story: The assassination of Gianni Versace”. Ray Halston testades positivt för hiv 1988 och dog två senare i aids-relaterad cancer. Se även Frédéric Tchengs dokumentär ”Halston” från 2019 som finns att hyra på bland annat SF Anytime.

Rosamund Pike som förmyndaren Marla Grayson och hennes offer i ”I care a lot”. Foto: Seacia Pavao

”I care a lot”

Amazon prime video. Regi: J Blakeson Med: Rosamund Pike, Dianne West, Peter Dinklage, Eiza González,

Rosamund Pikes chica förmyndarfigur, Marla Grayson, är god kvinna som bryr sig väldigt mycket om sina skyddslingar. Inte. Med årets mest ironiska filmtitel går J Blakesons till attack mot den amerikanska förmyndarbranschen som har blivit en lukrativ bransch för allehanda skojare. I denna satiriska thrillerkomedi lurar Grayson skjortan av sina skyddslingar tillsammans med sin kompanjon (Eiza González). Verksamheten går som smort tills de råkar gå på fel person – Dianne Wiests välbärgade änka som saknar arvingar men råkar ha kopplingar till en kortväxt rysk gangsterboss (spelad av ”Game of thrones”-stjärnan Peter Dinklage) med liten impulskontroll och stort våldskapital.

Britney Spears 1999. Foto: Mary Evans/IMAGO

”Kampen om Britney Spears”

SVTplay Regi: Mobeen Azhar

Följetongen kring Britney Spears förmyndarskap fortsätter. Efter den hjärtskärande ”Framing Britney Spears” kommer denna brittiska dokumentär som speglar popstjärnans bisarra situation genom att lyssna på både fans och de som försvarar förmyndarskapet. Bakom filmen står den prisbelönade journalisten Mobeen Azhar som här bland annat gräver fram papper med texten ”Orsaken till beslutet är placering eller behandling på grund av demens”. Tillsammans med premiäraktuella satiren ”I care a lot” målar även denna film upp en skräckvision av den sjukt lukrativa amerikanska förmyndarskapsbranschen. Nästa hållpunkt i det uppmärksammade Britney Spears-dramat är rättegången som hålls den 23 juni i Los Angeles då popsångerskan har varit omyndigförklarad drygt 13 år.

Sylvia Plath Foto: Alamy

”Sylvia Plath – inuti glaskupan”

SVTplay Regi: Teresa Griffiths Med: Maggie Gyllenhaal, Tristine Skyler, Frieda Hughes

Sexuell identitet, könspolitik och mental ohälsa – detta var några av de ömma punkter i samhällskroppen som författaren Sylvia Plath tryckte på med sin kultroman ”Glaskupan” (1953). I denna kusligt sevärda dokumentär berättas historien om romanens tillkomst och parallellerna till Plaths eget liv som slutade med självmord. Bokens berättarröst varvas med vittnesmål från bland andra dottern Frieda Hughes. Inbitna Plath-fans kan också kasta sig över Heather Clarks rosade biografi ”Red comet. The short life and blazing art of Sylvia Plath” som släpptes i slutet av förra året.

Hatari under Europvision Song Contest i Tel Aviv 2019. Foto: dpa picture alliance / Alamy Stock Photo

”A song called hate”

SVTplay. Regi: Anna Hildur Med: Hatari

”Om Eurovision 2019 inte är en politisk angelägenhet, då är Likudpartiet ett popband och Netanyahu är sångaren”, sa det fetischklädda isländska synthbandet Hatari i samband med Eurovision Song Contest i Tel Aviv för två år sedan. Uttalandet spreds som en löpeld i medierna och förvandlade mellon till storpolitik. I denna fascinerande dokumentär om yttrandefrihet och konstens politiska roll har regissören Anna Hildur följt det antikapitalistiska isländska bdsm-technobandet inför deras kontroversiella framträdande i Eurovision Song Contest.

Chloë Sevigny och Kate Beckinsale i ”Love and friendship”. Foto: Alamy

”Love and friendship”

SVTplay Regi: Whit Stillman Med: Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Morfydd Clark, Stephen Fry, Tom Bennett m fl

”Jag hade en känsla av att det stora ordet 'respektabelt' någon gång skulle sära på oss”, säger Kate Beckinsales adelsdam till sin bästa väninna, (Chloë Sevigny). Utifrån Jane Austens tidiga och bitska brevroman ”Lady Susan” har regissören Whit Stillman (”Metropolitan”, ”Barcelona”) skapat ett kvickt romantiskt kostymdrama med sarkastisk humor och suverän komisk tajmning. En ren och skär fröjd att se.

”Gängkrigens tid” Foto: TV4

”Gängkrigens tid”

TV4play, premiär 17 maj Regi: Karwan Faraj

Under de senaste åren har det blodiga och brutala gängkriget i området runt Biskopsgården, Göteborg, skördat minst 20 dödsoffer. Denna dokumentärserie i två delar försöker förstå orsakerna bakom det eskalerande kriget mellan två kriminella nätverk och undersöka möjliga lösningar. Bakom serien står Karwan Faraj som tilldelades Stora Journalistpriset 2019, som ”Årets berättare” för P3-dokumentären ”Terrorsyskonen och IS” och är själv uppvuxen i Göteborgstrakten. I ”Gängkrigens tid” intervjuas för första gången de aktiva kriminella men också deras anhöriga och oskyldiga offer.

Veckans klassiker:

Jean Gabin och Arletty i ”Dagen gryr”. Foto: StudioCanal

”Dagen gryr” (1939)

SVTplay Regi: Marcel Carné Med: Jean Gabin, Jacqueline Laurent, Arletty, Jules Berry m fl

Svårt melankolisk och bitterljuv fransk klassiker från 1939. Jean Gabin spelar en kedjerökande, sympatisk fabriksarbetare som dräpt en ond hunddressör som försökt snärja hans kärlek Françoise. I väntan på att polisen ska storma lägenheten minns han händelserna som ledde fram till mordet. Rå undergångsromantik av den poetiska realismens finaste radarpar – Jacques Prévert och Marcel Carné. Missa inte!

”Kungliga patrasket” Foto: SVT

”Kungliga patrasket” (1945)

SVT, Regi: Hasse Ekman. Med: Hasse Ekman, Edvin Adolphson, Eva Henning, Ester Roeck Hansen, Gudrun Brost, Stig Järrel m fl

”Men du får komma ihåg, pappa är inte någon vanlig människa. Han är konstnär. En genial konstnär. Vi får inte begära att han ska vara precis som vi andra.”. I januari 1938 dog superstjärnan Gösta Ekman i förtid. Sju år senare skapade hans son detta äreminne över sin berömda teaterfamilj. Publiksuccén ”Kungliga patrasket” blev också Hasse Ekmans stora genombrott som regissör, en lika spirituell som allvarlig komedi om tre generationer i en sammansvetsad skådespelarfamilj som arbetar tillsammans på Kungsteatern i Stockholm och utsätts för tidernas prövning.