DN:s Nicholas Wennö tipsar om det bästa att strömma just nu

Sarah Lancashire i ”Olyckan”. Foto: Simon Ridgway/Channel 4

”Olyckan”

SVT Play, 3 oktober. Serieskapare: Jack Thorne Med: Sara Lancashire, Mark Lewis Jones, Sidse Babett Knudsen, Jade Croot m fl

Efter serier som ”Happy valley” och ”Vår stora kärlek” har Sarah Lancashire blivit en av mina brittiska tv-favoriter vid sidan av tv-drottningen Nicola Walker. I detta lågmälda och socialrealistiska sorgedrama spelar hon en förtvivlad mamma som rör upp hemligheter i efterdyningarna av en fruktansvärd olycka i en walesisk gruvstad. Danska Sidse Babett Knudsen gör ett gästspel i denna serie med manus av Jack Thorne (”This is England”, ”The last panthers”, ”Fallande legend”) som sägs ha hämtat stoff från branden i Grenfell Tower i London 2017.

Jodie Comer och Ryan Reynolds i ”Free guy”. Foto: Alamy

”Free guy”

Disney+, Regi: Shawn Levy Med: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Taika Waititi, m fl

Ryan Reynolds (”Deadpool”) och Jodie Comer (”Killing Eve”) spelar huvudrollerna i denna lättsamma smällkaramell till äventyrskomedi med ”Truman show”-vibbar. Reynolds spelar en beige bankman som plötsligt upptäcker att han är en passiv bakgrundsfigur (”Non playable character”) i ett själlöst datorspel, får feeling och vill återuppfinna sig själv genom att bli hjälte i sin egen historia – mest för att imponera på den stenhårda programmeraren Millie (Comer).

Jake Gyllenhaal i ”The Guilty”. Foto: Netflix

”The guilty”

Netflix. Regi: Antoine Fuqua Med: Jake Gyllenhaal, röster av Riley Keough och Peter Saarsgard

Gustav Möllers succédebut ”Den skyldige” (2018) var en gastkramande kammarspelsthriller i realtid om en avpolletterad polis som försökte avstyra en kidnappning på telefon från en larmcentral. Nu kommer Antoine Fuquas Netflix-version där Jake Gyllenhaal försöker att göra om tricket efter ett manus av Nic Pizzolatto (”True detective”). Riley Keough och Peter Skaarsgard gör telefonröster.

Tystnad tagning-upprop på Guldbaggegalan 2018. Foto: Karin Törnblom/TT

”Metoo – hösten som förändrade Sverige”

SVT Play, SVT1, 5 oktober. Producent: Kajsa Stål, Magnus Abrahamsson Med: Sofia Helin, Carolin Solskär, Anna-Karin Bylund, Lotten Suuna, m fl

Det började med ett inlägg av Hollywoodstjärnan Alyssa Milano med hashtaggen #metoo hösten 2017 och slutade med ett digitalt jordskalv. Bara något dygn senare hade #metoo spridits som en löpeld och genererat många miljoner inlägg av kvinnor som vittnade om sina erfarenheter av sexuella övergrepp och trakasserier. Precis som titeln anger, handlar denna dokumentärserie (samtliga åtta delar läggs ut på SVT Play den 5 oktober) om hur metoo-rörelsen uppstod och rymmer vittnesmål från kvinnor som valt att träda fram och berätta. Serien berättar också om upprop som #tystnadtagning, skandalen kring Svenska Akademien och mediedrevet kring Benny Fredriksson. ”SVT vill med den här serien berätta historien om en revolution som bortom rubrikerna var genomgripande”, förklarar Helena Olsson, programbeställare på SVT.

Pino Maniaci i ”Vendetta – sanning, lögner och maffian”. Foto: Netflix

”Vendetta - sanning, lögner och maffian”

Netflix. Serieskapare:

”En korsning av 'Sopranos' och 'Tiger king'”, kallade The Guardian träffande denna isande truecrime-serie om den lilla sicilianska tv-stationen Telejatos som granskar maffian. Serien kretsar bland annat kring den dödföraktande grävreportern Pino Maniaci som utsatts för mordförsök och hela tiden måste se sig över axeln: ”Jag blundar alltid när jag ska starta bilen”. Det ovanliga är att han är lika rädd för att bli gripen av polisen sedan han avslöjat en skandal inom den så kallade antimaffia-rörelsen som också visar sig ha lik i garderoben.

Margaret Qualley i ”Maid”. Foto: RICARDO HUBBS/NETFLIX

”Maid”

Netflix. Serieskapare: Molly Smith Metzler Med: Margaret Qualley, Billy Burke, Andie MacDowell m fl

En ung mamma spänner hastigt fast sitt spädbarn i en barnbilstol och kastar sig bakom ratten för att köra iväg från sin våldsamma man – för gott. Problemen är dessvärre inte över. I stället väntar en desperat kamp mot hemlöshet, fattigdom och stela byråkrater. Margaret Qualley (”The Leftovers”) spelar huvudrollen i detta empatiska drama om uthållighet till varje pris och en mammas envisa kamp för att ge sitt barn en framtid. Inspirerad av Stephanie Lands bästsäljare ”Maid: hard work, low pay, and a mother’s will to survive”.

James D'Arcy i ”Red election”. Foto: Bernard Walsh

”Red election”

Viaplay. Serieskapare: Stephen Brady m fl Med: Stephen Dillane, Lydia Leonard, James D'Arcy, Victoria Carmen Sonne, m fl

Den rafflande thrillern ”Furia” har knappt hunnit ha premiär innan storsatsande Viaplay släpper ytterligare en thriller som kretsar kring terrorhot, dubbelspel och ryska påverkanskampanjer. Brittisk-danska ”Red election” håller inte alls samma klass som sin norsk-tyska Viaplay-kusin, men erbjuder hyfsad förströelse för alla som dras till konspirationer, spionintriger och brittiska premiärministrar med privata hemligheter. Handlingen kretsar kring en MI5-agent (Lydia Leonard) som varnas för en planerad terrorattack och dras in i maktstrider tillsammans med en dansk kollega (Victoria Carmen Sonne). Stephen Dillane bäst som schackspelande spionboss med skelett i garderoben.

”Under ytan” Foto: SVT

”Under ytan”

SVT Play. Regi: Bosse Lindquist

Efter ”Experimenten” – den uppmärksammade dokumentärserien om Macchiarini-skandalen – försöker Bosse Lindquist gå till botten med det svenska u-båtsspöket. ”Under ytan” är en kritisk granskning av fyra decenniers u-båtsjakt där felaktiga eller osäkra bedömningar har upphöjts till tvärsäker sanning. Miniserien bygger bland annat på intervjuer med militärer som deltagit i de hemliga operationerna, däribland marinens mest rutinerade ljudexpert som menar att det funnits allvarliga brister i försvarets analysarbete.

Denis Lavant i ”Beau travail”. Foto: Alamy

”Beau travail”

Triart, hyrfilm. Regi: Claire Denis Med: Denis Lavant, Grégoire Colin, Michel Subor, m fl

”Claire Denis mest fulländade film - ett allkonstverk om maskulinitet”, skrev Wanda Bendjelloul i sin hyllningsrecension av detta franska drama från 1999 som fick svensk biopremiär först nu. Handlingen, inspirerad av Melvilles ”Billy Budd sailor”, kretsar kring den sparkade officeren Galoup (Denis Lavant) som återberättar han händelserna som ledde fram till hans avsked från armén och hans besatthet av den vackre nye rekryten Gilles (Grégoire Colin).

Sven Wollter och Tomas von Brömssen i ”Mannen från Mallorca”. Foto: SF

”Mannen från Mallorca” (1984)

SVT Play. Regi: Bo Widerberg Med: Sven Wollter, Tomas von Brömssen, Håkan Serner, Ernst Günther, Ingvar Hirdwall m fl

Snutar, snabbmat och samhällsröta. Bo Widerbergs stämningsladdade kriminalklassiker efter G W Perssons ”Grisfesten” är en av få svenska filmer som överlevt 80-talet. Det börjar med ett iskallt rån mot ett postkontor mitt i centrala Stockholm under julruschen. Kriminalinspektörerna Johansson (Sven Wollter) och Jarnebring (Tomas von Brömssen) upptäcker snart att rutinfallet visar sig vara betydligt svinigare än vad de anat.

Veckans klassiker:

Delphine Seyrig i ”Jeanne Dielman, 23, Quai du commerce, 1080 Bruxelles”. Foto: SVT

”Jeanne Dielman, 23, Quai du commerce, 1080 Bruxelles”

SVT Play. Regi: Chantal Ackerman Med: Delphine Seyrig, Jan Decorte, Yves Bical m fl.

Feministklassiker från 1973 där publiken nästan i realtid får följa Delphine Seyrigs prudentlig änka som utför sina invanda vardagssysslor på autopilot – däribland att ta emot en sexköpare i sovrummet. Allt går på rutin – tills en oväntad händelse får hela hennes värld att rubbas: ”Folk går från en bra film och säger att de inte märkte tiden. Jag vill att de ska märka tiden, så att de upplever två timmar i stället för att jag tar två timmar från dem”, sa den banbrytande kultregissören Chantal Ackerman i en intervju.

Läs fler ”Strömmat med Wennö”