DN:s Nicholas Wennö tipsar om det bästa att strömma

Frances McDormand i ”Nomadland”. Foto: Alamy

”Nomadland”

Disney+ Manus och regi: Chloé Zhao. Med: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Swankie, Bob Wells, m fl.

Veckan rivstartade med att rätt film vann Oscar. Redan nu kan Chloé Zhaos fantastiska roadmovie också strömmas på Disney+. Ironiskt nog, utspelar sig filmen så långt ifrån Disney World man kan komma. ”Nomadland” är ett poetiskt, naturlyriskt och besjälat drama om en änka (Frances McDormand) som tvingas ut på husbilsturné genom utkants-USA för att ta tillfälliga ströjobb tillsammans med andra fattigpensionärer. Den förtjusande excentriska Oscarsveteranen Frances McDormand har många fantastiska roller bakom sig, men frågan är om hon någonsin har varit bättre. Fjolårets bästa film.

Bild 1 av 2 Elisabeth Moss i ”The handmaid’s tale 4” Foto: Jasper Savage Bild 2 av 2 ”The handmaid's tale 4”. Foto: Sophie Giraud Bildspel

”The handmaid's tale 4”

HBO Nordic. Serieskapare: Bruce Miller Med: Elisabeth Moss, Ann Dowd, Joseph Fiennes, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Amanda Brugel m fl

Tjena Moss! Motståndskampen trappas upp i Gilead. Elisabeth Moss skottskadade upprorsledare June Offred kastar offerkoftan och smider planer för hur hon ska krossa den fundamentalistiska förtryckarregimen. Efter en svagare tredje säsong, tycks ”The handmaid's tale” vara tillbaka i hetluften. Öppningen börjar lovande och seriens skådespelare antyder att den nya säsongen kommer att överraska ordentligt. Eller, som Tant Lydia-skådespelaren Ann Dowd uttryckte det när jag intervjuade henne om nya säsongen: ”Den är enormt tillfredsställande, spännande, skrämmande och totalt oförutsägbar”. Vi får hoppas att Tant Lydia har rätt.

David Bowie i början av 70-talet. Foto: Alamy

”David Bowie: Out of this world”

Itunes, amazon. Regi: Roxane Schlumberger Med: David Bowie, Midge Ure, Pat Pope m fl

Ziggy Stardust, Aladdin Sane, The Thin White Duke, osv. ”Jag är väldigt mycket en rollfigur när jag på scenen”, säger Bowie i ett gammalt klipp från 70-talet som inleder denna nyproducerade dokumentär. Bland annat för regissören fram teorierna om att hans alter egon och rollekar var ett sätt att hantera den psykiska ohälsan som fanns nedärvd i Bowies släkt. Mest av allt var han kanske ändå en androgyn utomjording från Brixton som förändrade popmusiken för alltid. Eller, som någon uttrycket det i filmen: ”Han skapade konst som man kunde lyssna på”. ”David Bowie: out of this world” kan knappast kallas för stor konst och bryter inte ny mark, men är ändå ett kärt återseende för alla som gillar att hänga i Bowie-bunkern.

Raymond Thiry och Jasna Djuricic i ”Quo vadis, Aida?”. Foto: Folkets bio

”Que vadis, Aida?”

SF Anytime Regi: Jasmila Zbanic Med: Jasna Đuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler, Johan Heldenbergh, Raymond Thiry m fl

Skräckfyllt och hyperstarkt drama som kretsar kring folkmordet i Srebrenica 1995 där 8 000 människor avrättades av den serbiska armén sedan FN-trupperna förblev passiva och lämnade staden i sticket. Av detta har Jasmila Žbanićs skapat ett brutalt och ärligt drama vars känslomässiga centrum är FN-tolken Aida Selmanagić (spelad av Jasna Đuričić) som tidigt inser vad som ska hända och även tvingas kämpa för att rädda sin egen familj.

Bild 1 av 2 Foto: Pat Denton/wenn.com Bild 2 av 2 Jodie Foster Foto: Getty Images/SVT Bildspel

”Jodie Foster – hela livet på film”

SVTplay Regi: Camille Juza

För ett par månader sedan vann Jodie Foster en Golden Globe för sin lysande rollprestation i Guantanamo-dramat ”The mauretanian” (svensk premiär på amazon prime den 28 maj). Ännu en triumf för en ikonisk Hollywoodstjärna och stridbar feminist som stått i rampljuset sedan barnsben. Denna nya och sevärda franska dokumentär fångar in hela Fosters karriär – från åren som brådmogen barnstjärna i bland annat ”Bugsy Malone” och genombrottet som ung prostituerad i ”Taxi Driver” till Oscarsbelönade roller i klassiker som ”När lammen tystnar” och ”Anklagad”. Den mångsidiga aktrisen har också en Yale-examen i sitt cv och har också en pågående karriär som regissör.

Luke Evans i ”Mordet vid kustvägen”. Foto: ITV

”Mordet vid kustvägen”

SVT. Regi: Marc Evans Med: Luke Evans, Keith Allen, Caroline Berry, Oliver Ryan m fl. Premiär i SVT1 den 1 maj kl 21.00 (SVTplay 02.00).

Två olösta dubbelmord i 80-talets Wales står i centrum för ett lågmält men spännande kriminaldrama som skildrar jakten på en ökänd seriemördare men också fokuserar på offren. Verklighetsbaserade ”The Pembrokeshire murders” bygger på en bok av kriminalaren Steve Wilkins (spelad av Luke Evans) som för 15 år öppnade upp det iskalla fallet med hjälp av modern DNA-teknik. Detta ledde till att polisen fick upp nya spår i jakten på Wales mest okända seriemördare.

Jamal Khashoggi med fästmön Hatice Cengiz. Foto: showtime

”Varför mördades Jamal Khashoggi?”

SVTplay. Regi: Rick Rowley

Chocken efter det bestialiska mordet på Jamal Khashoggi har fortfarande inte släppt. I mars var det biopremiär för Bryan Foglers starka ”The dissident” (SF Anytime). Nu visar SVTplay denna amerikanska dokumentär (originaltitel: ”Kingdom of silence”) som berättar om hela Khashoggis yrkesliv fram till det bittra slutet. Khashoggis 30-åriga karriär inom arabiska medier speglade Saudiarabiens relationer både med USA och den arabiska opinionen. Rick Rowley förklarar, bit för bit, hur den allt mer frihetslängtande journalisten kom på kollisionskurs med den saudiska regimen och till slut blev ett hot mot kronprins Mohammed bin Salman.

Bild 1 av 2 Michael Keaton och Emma Stone i ”Birdman”. Foto: Alamy Bild 2 av 2 Foto: Fox Searchlight Films Bildspel

”Birdman”

SVTplay (tom 7 maj). Regi: Alejandro González ­Iñárritu Med: Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Andrea Riseborough, Naomi Watts m fl

Underbar tragikomisk satir om en avdankad actionstjärna som drömmer om att göra comeback. Michael Keaton är briljant i titelrollen som den paranoida ”Fågelmannen” som vinglar mellan mindervärdeskomplex och storhetsvansinne när han desperat försöker få sin karriär att lyfta på nytt. Också Emma Stone är lysande som en känslomässigt vingklippta och försummade dotter, en ”cool girl” med sylvass tunga som just har checkat ut från rehabkliniken. Ett Oscarsbelönat mästerverk som alltid är värd att återvända till.

Veckans klassiker:

”Smultronstället” Foto: Alamy

”Smultronstället”

Cineasterna (gratis), SF Anytime, Triart m fl. Regi: Ingmar Bergman. Med: Victor Sjöström, Bibi Andersson, Gunnar Björnstrand, Ingrid Thulin, Max von Sydow m fl

Jag är ingen klimatkrisförnekare, men delar min kollega Mårten Blomkvists djupa oro för hur det ska gå för filmkonsten när de klassiska bensinmackarna kommer att dö när elbilarna tar över. Blomkvists underbara text i veckans Filmfredag påminde mig också om professor Isak Borgs episka tankning på sin existentiella vägtripp från Stockholm till Lund. På en mack vid Vättern möter han Max von Sydows jovialiska mackföreståndare som viftar bort den nyblivna professorns plånbok med repliken: ”Eva och jag, vi bjuder på den här soppan. Vi kan vara lite spanska av oss vi också fast vi bor i Gränna.”. Vad säger man? Världsklass. Nåja, detta är förstås inte huvudanledningen till att se Bergmans bitterljuva mästerverk som är en av tidernas bästa filmer.