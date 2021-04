DN:s Nicholas Wennö tipsar om veckans bästa på tv

Bild 1 av 3 ”Snabba cash” Foto: Jonas Alarik Bild 2 av 3 Foto: Netflix Bild 3 av 3 Bildspel

”Snabba cash”

Netflix. Manus: Oskar Söderlund m fl Regi: Jesper Ganslandt, Måns Månsson Med: Evin Ahmad, Alexander Abdallah, Ayaan Ahmed, Ali Alarik m fl

Pengar sover aldrig och suget efter snabba cash tycks aldrig ta slut. Ett decennium efter biopremiären för filmtrilogin kommer en helt fristående uppföljare. Netflix-serien kretsar kring den målmedvetna förortsmamman Leya (Evin Ahmad) som hamnar mitt i ett gängkrig när hon till varje pris försöker att slå sig fram i den brutala startup-djungeln där alla – både entreprenörer och kriminella – drömmer om att göra det stora klippet. En riktigt lyckad produktutveckling av Jens Lapidus värld som han själv utvecklat tillsammans med den drivna manusförfattaren Oskar Söderlund (”Ettor och nollor”, ”Gråzon”). En högintensiv, bröderna Safdie-inspirerad thriller med socialt patos som skildrar ett samhällbygge som håller på att vittra sönder. Eller, varför inte ”en osentimental dödsdans”, som Jacob Lundström skrev i sin recension.

”Exterminate all the brutes” Foto: HBO

”Exterminate all the brutes”

HBO Nordic, dokumentär i 4 delar. Regi: Raoul Peck Med: Josh Hartnett, Denis Lyons, Ettore D'Alessandro m fl

För snart 30 år sedan kom Sven Lindqvists hyllade ”Utrota varenda jävel”, en lika briljant som obehaglig skildring av rasismens rötter som lånade sin titel från Joseph Conrads koloniala romanklassiker ”Mörkrets hjärta”. Raoul Pecks (”I am not your negro”) serie är en slingrande, suggestiv och associativ dokumentärsvit som bygger vidare på Lindqvists arvegods. Med hjälp av sin egen berättarröst, arkivmaterial och iscensatta spelscener skildrar Peck hur kolonialismens folkutrotningar lever kvar som en svårbotad smitta i våra samhällen än i dag. Serien är tillägnad den svenska författaren som dog 2019.

Hans-Jürgen Rösner (Sascha Alexander Gersak) mfl. Foto: Ziegler Film

”Gisslankrisen i Gladbeck”

SVTplay. Miniserie i 2 delar Manus och regi: Kilian Riedhof Med: Hans-Jürgen Rösner, Dieter Degowki, Marion Löblich m fl

Den 16 augusti 1988 tar sig två ökända kåkfarare in på ett bankkontor i staden Gladbeck i dåvarande Västtyskland. Rånet utvecklar sig snabbt till en spektakulär korsning av ett urspårat gisslandrama, en medial cirkus och en uppvisning i polisiär inkompetens. Denna prisbelönta tyska thriller är lika svettig som spännande dramatisering av ett av de det mest omtalade kriminalfallen under efterkrigstid.

Morfydd Clark i ”St Maud”. Foto: Nick Wall

”St Maud”

SF Anytime, premiär 12 april. Regi och manus: Rose Glass Med: Morfydd Clark, Jennifer Ehle, Lily Knight m fl

Exorcism, psykisk terror, fanatisk tro, galenskap och våld. Rose Glass sparar inte på krutet i sin stämningsladdade skräckfilmsdebut. ”St Maud” utspelar sig i en gudsförgäten håla på engelska östkusten och kretsar kring en psykiskt labil sköterska (Morfydd Clark) som har konverterat till katolicismen och är fast besluten att rädda en av sina älskade dödssjuka patienter från evig fördömelse – oavsett om hon vill det eller inte.

Shigemori (Masaharu Fukuyama) och Misumi (Kôji Yakusho) i ”Tredje mordet”. Foto: Fuji Television Network

”Tredje mordet”

SVTplay . Regi: Hirokazu Kore-eda. Med: Masaharu Fukuyama, Kôji Yakusho, Suzu Hirose, Yuki Saitô, Kôtarô Yoshida, Shinnosuke Mitsushima m.fl.

En tidigare morddömd man erkänner nu att han rånmördat sin chef – trots att han riskerar dödsstraff. Ändå tvivlar hans försvarsadvokat på om hans klient verkligen talar sanning. Ur detta berättas en intrikat historia som både är en studie i konsten att ljuga och en påminnelse om att sanningen inte alltid uppenbarar sig i rättssalen. ”Min film är som att skala en lök baklänges”, förklarade den japanska Guldpalmsregissören Hirokazu Kore-eda (”Shoplifters”) om detta mystiska, svidande vackra och fascinerande kriminaldrama som inspirerats av Kurosawas ”Rashomon” och noir-klassiker från Hollywoods guldålder.

”The Nevers” Foto: HBO

”The Nevers”

HBO Nordic. Premiär 12 april. Serieskapare: Joss Whedon. Med: Elizabeth Berrington, Ben Chaplin, Anna Devlin

Joss Whedons (”The Avengers”, ”Justice League”) återkomst till tv-världen tio år efter succén ”Buffy the vampire slayer” tycks inte bli den triumfartade Eriksgata som många hade hoppats på. Men för dig som går igång på kombon übersmart dialog och övernaturliga viktorianska kvinnor som sparkar stjärt i 1800-talets London kan detta vara precis den sortens distraktion från pandemin som du behöver.

Alice (Carla Sehn) i komediserien ”Sjukt”. Foto: Malin Gutke/Nexiko

”Sjukt”

SVTplay. Manus: Lisa Ambjörn. Regi: Johan Rosell. Med: Carla Sehn, Anna Blomberg, Maria Nohra, Dejmis Rustom Bustos mfl.

Ibland kommer alla olyckor på en och samma gång. Den 26-åriga Alice (spelad av Carla Sehn från ”Kärlek & anarki”) drabbas av livsmoderhalscancer, förlorar jobbet på den hippa byrån i London, samtidigt som pojkvännen dumpar henne för sjukhusets receptionist. Med svansen mellan benen tvingas Alice återvända hem till sin gamla Stockholmsförort Farsta. Manusförfattaren Lisa Ambjörn har försökt att omvandla sina personliga trauman till obekväm komik när Alice tvingas falla tillbaka i sin gamla tonårsroll med pinsamma föräldrar och gamla mobbare. En frisk humorfläkt även om allt inte är sjukt roligt.

Omar Sharif och Julie Christie i ”Doktor Zjivago”. Foto: Alamy

Veckans klassiker:

”Doktor Zjivago” (1965)

Viaplay, Google play m fl Regi: David Lean Med: Julie Christie, Omar Sharif, Rod Steiger, Geraldine Chaplin m fl

Läs Mårten Blomkvists hyllningstext om Julie Christie i veckans Filmfredag och ladda sedan för den brittiska filmdrottningens 80-årsdag (14 april) genom att beta av klassiker som ”Darling”, ”Lögnhalsen”, ”Budbäraren” och ”Rösten från andra sidan”. Och, förstås, David Leans episka filmatisering av Boris Pasternaks romantiska krigsdrama ”Doktor Zjivago” där Christie spelar mot Omar Sharif, Rod Steiger och Geraldine Chaplin.