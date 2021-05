DN:s Nicholas Wennö tipsar om veckans bästa strömning

Charlotte Nicdao och Rob McElhenney i “Mythic Quest 2” Foto: Apple tv+

”Mythic quest 2”

Apple tv+. Serieskapare: Rob McElhenney m fl Med: Charlotte Nicdao, Rob McElhenney, David Hornsby, F. Murray Abraham m fl

Första säsongen av ”Mythic quest” var en oväntat rolig korsning av dysfunktionell arbetsplatskomedi och satir över dataspelsvärlden. Nya säsongen fortsätter i samma stil när den pretentiösa videospelsentreprenören Ian (Rob McElhenney) och hans personal återvänder från karantänen för att uppdatera succéspelet ”Raven's banquet”. Vad ska den mäktiga 14-åriga vlogg-profilen Pootie shoe säga? F Murray Abraham (”Homeland”) gör en liten roll som avdankad och försupen fantasyförfattare som fått en nytändning i spelvärlden.

Henriette Steenstrup i ”Pörni” Foto: Marius Bjellebø

”Pörni”

Viaplay. Serieskapare: Henriette Steenstrup m fl. Med: Henriette Steenstrup, Vivild Falk Berg, Gunnar Eiriksson, Johanna Mørck m fl

Förra året utsågs den begåvade norskan Henriette Steenstrup till bästa skådespelare på Göteborgs filmfestival för sin roll i prisade spelfilmen ”Barn”. Nu frontar hon denna krassa och underskruvade norska dramakomedi om en livspusslande singelmamman med smeknamnet ”Pörni” som försöker att få ihop livet med tre truliga tonårsbarn, trettio förskolebarn och en åldrande far som just kommit ut ur garderoben. Henriette Steenstrup, som också varit med och skrivit manus till den här komediserien.

Waleed Zuaiter i ”Baghdad central” Foto: @Sife ELAMINE

”Baghdad central”

Comhemplay+ Regi: Alice Troughton Med: Waleed Zuaiter, Corey Stoll, Bertie Carvel, Leem Lubany, July Namir

Brittisk thriller som utspelar sig i Irak-krigets efterdyningar och kretsar kring en luttrad Baghdad-polis (spelad Waleed Zuaiter) som förlorat allt utom sina två döttrar. När den äldsta försvinner och den yngsta behöver njurdialys tvingas han ingå ett livsfarligt samarbete med de USA-ledda koalitionssstyrkorna och en amerikansk militärpoliskapten (Corey Stoll från ”House of cards” och ”Billions”). Waleed Zuaiter Bafta-nominerades nyligen för sin insats rollfigur som bland annat har kallats ”Mellanösterns Morse”.

Ur ”The crime of the century” Foto: HBO

”The crime of the century”

HBO Nordic, premiär den 11 maj. Regi: Alex Gibney Med: Patrick Radden Keefe, Scott Higham, m fl

Giriga läkemedelsjättar, cyniska säljare och korrupta läkare som i praktiken blivit ett slags knarklangare i vita rockar. Hittills har mer än en halv miljon amerikaner dött till följd av den amerikanska opioidkrisen. Alex Gibneys fascinerande dokumentärserie är framför allt en svidande uppgörelse med dem som orsakat den största amerikanska hälsoskandalen i modern tid. Som titeln anger vill Gibney flytta fokus från ”kris” till ”kriminalitet”: ”Det handlar inte om någon kris över huvud taget utan om ett brott med extremt höga dödssiffror”, säger Oscarsregissören i en DN-intervju i Filmfredag.

Eva Meyles i ”Keeping Faith”. Foto: Cmore

”Keeping Faith 3”

CMore, premiär 12 maj. Serieskapare: Matthew Hall Med: Eve Meyles, Celia Imrie, Bradley Freegard, m fl

Sista versen för alla som fortfarande tror på advokaten Faith Howells – Newports egen Ally McBeal. Förra säsongen av den walesiska serien slutade med skilsmässa sedan Faith (Eve Meyles) fick veta lite för mycket om sin makes mörka hemligheter och dragits in i den undre värld som han försökte fly från. Ett och ett halvt år senare, när de just håller på att lösa sin infekterade vårdnadstvist, dyker Faiths cancersjuka gangstermorsa (Celia Imrie) upp som en gumma i lådan och skapar kaos.

”Once were brothers: Robbie Robertson and the band” Foto: Alamy

”Once we were brothers: Robbie Robertson and the band”

Cmore. Regi Daniel Roher Med: Robbie Robertson, Martin Scorsese, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison, Taj Mahal m fl

”Jag vet ingen annan musikgrupp som har en vackrare historia än The Band. Den är så vacker att den gick upp i lågor”, säger frontmannen Robbie Robertson om sin banbrytande grupp som också var kompband åt Bob Dylan. Daniel Roher har gjort en traditionell men mycket fin dokumentär som gör bandets historia rättvisa. I filmen intervjuas också The Band-fans som Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison och, förstås, Martin Scorsese som filmade bandets legendariska avskedskonsert ”The last waltz” 1976.

Kungabesök på Downton Abbey. Foto: Alamy

”Downton Abbey”

Cmore Regi: Michael Engler Med: Michelle Dockery, Hugh Bo, Hugh Bonneville, Allen Leech, Maggie Snith, m fl

Nyligen kom beskedet att det blir ännu en Downton Abbey-film. Samtidigt finns den första spelfilmen nu att strömma på Cmore. Spelfilmen tar vid där serien slutade 1927 och triggas igång av ett bud om att det brittiska kungaparet ämnar titta in på det stolta godset. Det är bäddat för nya, snåriga intriger bland herrskap och tjänstefolk i denna fristående återträff som är en spin-off på Julian Fellowes globala seriesuccé.

Loney Dear i Atlantisstudion. Foto: SVT

”Zara Larsson och Loney Dear – två unika konserter”

SVTplay. Med: Zara Larsson, Sveriges Radios Symfoniorkester / Emil Svanängen, Per Texas Johansson, Johan Lindström, Helen Sjöholm m fl

Zara Larsson och Loney dear i samma paket? Perfect match, om du frågar mig. En mer udda och, ja, unik svensk musikkombo får man nog leta efter. I helgen presenterade SVT:s Kulturstudion dessa två egensinniga artister i ett högklassigt musikpaket. Den fantastiska Emil Svanängen, alias Loney Dear, har samlat toppmusiker på gamla Atlantisstudion i Stockholm, medan en strålande Zara Larsson backas upp av Sveriges Radios Symfoniorkester i en färsk inspelning från Berwaldhallen. Enjoy!

Yong Mei och Wang Jingchung i ”So long my son”. Foto: Triart

”So long my son”

SVTplay Regi: Wang Xiaoshuai. Med: Yong Mei, Wang Jingchung m fl.

”En lika intim som svepande skildring av kärlek, sorg och politiskt förtryck”, skrev DN:s Eva af Geijerstam om detta episka drama om två kinesiska familjer vars livsöden för alltid är sammanlänkade av en tragisk olycka. ”So long my son” är ett vackert sorgespel som speglar det moderna Kinas omvälvande framväxt genom att sicksacka sig fram från decennierna efter kulturrevolutionen till våra dagar. Ett mäktigt melankoliskt mästarprov av Wang Xiaoshuai som tillsammans med Zhang Ming, Jia Zhangke och Zhang Yuan brukar kallas för den ”sjätte generationen” i kinesisk film.

William Spetz och Kjell Bergqvist i ”Mäklarna”. Foto: Discovery+

”Mäklarna”

Discovery+ Manus: Ulf Malmros. Regi Patrik Eklund Med: Kjell Bergqvist, Cecilia Frode, William Spetz, Lotta Tejle m fl

Femton år efter att originalet visades i SVT återuppstår Ulf Malmros svarta komediserie i ny tappning på Discovery+. Mycket är sig likt. Kjell Bergqvists sjaskiga mäklarskojare Kaj Modin fortsätter att lura skjortan av allt och alla. Inför den stundande pensionen drömmer han om att casha in men tvingas i stället kämpa för att rädda sin dysfunktionella mäklarfirma undan ruinens brant – med tveksam hjälp av sin gamla kollega Vilma (Cecilia Frode) och unga praktikanten Kevin (William Spetz) som han fått gratis av Arbetsförmedlingen.

Jacob Nordensson som gynekologen Henning. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

”Gynekologen i Askim”

SVTplay. Serieskapare: Martina Bigert och Maria Tulin. Med: Jacob Nordensson, Maria Kulle, Carina M Johansson, Mona Malm, Leif Andrée, Tova Magnusson Norling.

Favoritgynekolog i repris. Henning är tillbaka på SVT-play. För cirka tio år sedan blev Jacob Nordensons smått provocerande gynekolog decenniets mest rörande svenska tv-figur. En timid man som utåt sett levde det perfekta livet med sin fru (Carina M Johansson), men i smyg googlade på ”big black penis”. Och Gudarna ska veta att han inte var ensam om sin desperata kärlekslängtan och sexuella frustration bakom gardinerna i det välbärgade villaområdet i Göteborg. Ett originellt och puttrande svenskt vardagsdrama som också, för att tala läkarspråk, ”might hurt a little...”

Veckans klassiker:

”Hålet” Foto: Henri Thibault/StudioCanal

”Hålet” (1960)

SVTplay. Regi: Jacques Becker. Med: Michel Constantin, Jean Keraudy, Philippe Leroy, Raymond Meunier, Marc Michel m.fl.

Tät och nervig fransk fängelsethriller av regimästaren Jacques Becker som också ligger bakom klassiker som ”Möte under stjärnorna” (”Casque d'or”). ”Hålet” kretsar kring fyra tuffa kåkfarare (däribland Michel Constantin och Jean Keraudy) som planerar ett rymningsförsök när de plötsligt får en ny cellkamrat som förändrar hela gruppdynamiken. Och, framför allt, vågar de inviga honom i sina flyktplaner?