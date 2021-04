DN:s Nicholas Wennö väljer månadens bästa strömningstips

”Belgravia” Foto: SVT

”Belgravia”

SVT, Comhem Play+ Serieskapare: Julian Fellowes. Med: Philip Glenister, Tamsin Greig, Richard Goulding, Emily Reid, Jeremy Neumark och Jack Bardoe.

Förbjuden kärlek, skamliga familjehemligheter, societetsskandaler, nyrika klättrare och gamla pengar. Julian Fellowes är tillbaka med ett nytt kostymdrama som erbjuder en stunds oförarglig eskapism från pandemin. Precis som i sin succéserie ”Downton Abbey” rör sig Fellowes lika ledigt bland herrskap som tjänstefolk. Som titeln anger utspelar sig serien (baserad på Fellowes roman) i en av Londons flottaste stadsdelar och rivstartar med en legendarisk bal kvällen före slaget vid Waterloo 1815. Serien har premiär på SVT den 20 mars. Hela säsongen finns att strömma på Comhem Play+.

”Billie Eilish: The world's is a little blurry”

Apple+. Regi: R J Cutler. Med: Billie Eilish, Fiennas Eilish, Justin Bieber m fl.

Poppassion, psykisk ohälsa och pappaskämt. Världen må vara lite suddig, men Cutlers dokumentär är desto klarare. Denna fascinerande film om Billie Eilish är en ärlig och intim uppväxtskildring om ett brådmoget, hemskolat underbarn som kämpar med mental ohälsa, tics och Tourettes syndrom. Men också ett portätt av en übercool poptalang som förvandlas till en superstjärna över en natt och blir den kanske viktigaste rösten för sin z-generation. I denna processdokumentär får publiken följa Eilish när hon skriver och spelar in debutalbumet ”When we all fall asleep, where do we go?” tillsammans med sin bror Fiennas i sovrummet i föräldrahemmet i Los Angeles –fram till att hon gjorde rent hus på Grammygalan 2020. I en av filmens mest rörande scener bryter hon ihop i armarna på sin forna idol Justin Bieber efter att just ha gått av scenen på jättefestivalen Coachella.

”Black narcissus”

Disney+ . Regi: Charlotte Bruus Christensen. Med: Gemma Arterton, Aisling Franciosi, Alessandro Nivola, Nila Aalia, Jim Broadbent m fl.

Farligt begär i Himalaya. För drygt 70 år sedan kom Michael Powells mästerliga filmklassiker ”Black narcissus” efter Rumer Goddens excentriska roman från 1939. I filmen spelade Deborah Kerr en erotiskt utsvulten nunna som utkämpar ett inre krig mellan anden och köttet på en missionsstation i Himalaya. I BBC: miniserie axlar den forna Bondkvinnan Gemma Arterton rollen som syster Clodagh, en tidigare lössläppt irländsk kvinna som gått i kloster. I denna korsning mellan erotiskt drama och psykologisk thriller kommer hon tillsammans med sina medsystrar till Tibet för att förvandla ett gammalt palats till ett nunnekloster. Allt ställs på ända när hon möter den alfahunkiga Mr Dean (Alessandro Nivola) som lockar fram hennes undertryckta sexuella begär. Serien är mer trogen boken vad gäller detaljer och Arterton utlovade ”mer Bergmankänsla än i filmen” i en DN-intervju från i höstas.

”City on a hill 2”

HBO Nordic, 10 avsnitt Serieskapare: Chuck MacLean. Med: Kevin Bacon, Aldis Hodge, Mark O'Brien, Amanda Clayton m fl

Poliskorruption, politik, rasism, kriminalitet och katolska kyrkan. Första säsongen av ”City on a hill” var en bökig och stökig skildring av samhällsrötan i det tidiga 90-talets Boston. Kevin Bacon formtoppade som sjavig och slirig FBI-veteran som ingår en allians med en rättrådig åklagare (Aldis Hodge). Även om jag tröttnade lite mot slutet av första säsongen så är jag beredd att glömma och ge den dynamiska duon en ny chans.

”Delete me”

Viaplay, premiär 7 mars. Serieskapare: Mare Kristiansen. Med: Amalia Holm Bjelke, Thea Sofie Loch Næss, Axel Bøyum, Happy Jankell, m fl.

”Inneholder seksuelle och skildringer og grovt språk”, varnar en textremsa för detta tragiska norska ungdomsdrama som berättas baklänges och kretsar kring svartsjuka, status, sociala medier och framför allt en sextape som blir viral. I centrum står de konstsimmande bästisarna Marion (Amalia Holm) och Marit (Thea Sofie Loch Næss) som efter studenten drömmer om att resa till Miami. Hela deras värld vänds på ända när en intim privatfilm på Marion börjar spridas på nätet. Svenska skådespelaren Happy Jankell dyker upp som en hackerkunnig nätaktivist som hjälper tjejer som utsatts för virala övergrepp. Baseras på verkliga intervjuer med unga som har råkat ut för liknande händelser.

”Det var en gång ett Irak”

SVTplay. Dokumentärserie i 5 delar. Regi: James Bluemel

Risken är tyvärr stor att alltför många har missat denna makalösa dokumentärserie om de katastrofala följderna av Irak-kriget 2003. James Bluemels plågsamt starka mästerverk är ett måste om man vill förstå Mellanöstern – och resten av världen – efter den 11 september. Berättas genom starka arkivbilder och unika intervjuer med dem som – till skillnad från politikerna – upplevde kriget; civila, soldater och journalister som upplevde helvetet på jorden. ”Vi såg nyheterna och trodde att vi hade missat kriget”, säger fotografen Ashley Gilbertson och konstaterar sedan: ”Det vi inte insåg var att invasionen inte var kriget. Kriget skulle komma...”. Läs Maria Schottenius krönika om denna prisbelönta serie.

”Exit 2”

SVT. Regissör och manusförfattare: Øystein Karlsen. Med: Simon J. Berger, Pål Sverre Hagen, Jon Øigarden, Tobias Santelmann, Simon J. Berger, Maria Bonnevie, Rolf Lassgård m fl.

Första säsongen av ”Exit” var en obehagligt underhållande svart satir om en grupp amoraliska norska hedgefondkungar i loafers utan strumpor. Nu är de blaserade kicktorskarna tillbaka för en ny vansinnestripp som involverar pengar, droger, sex, våld och insideraffärer. Även den andra säsongen bygger på lika sanna som sedelärande historier från Oslobörsens mörkaste källarhål om finansguttar som levde dubbelliv bakom den präktiga familjefasaden. Simon J Berger återkommer som den svenska jokern i leken, sociopaten Adam, som lät sterilisera sig utan att berätta för sin barnlängtande troféfru, Hermione (Agnes Kittelsen). Precis som tidigare berättas denna sedelärande samtidssaga utan att vare sig moralisera kring eller glamorisera sina rollfigurer.

”Harry och Meghan: ett kungahus i kris?”

SVTplay. Dokumentär. Med: Meghan Markle, Prins Harry m fl

Få kan ha missat Oprah Winfreys historiska intervju med Meghan Markle och prins Harry som skapade ett medialt jordskred. Alla som vill förstå bakgrunden till ”Megxit” har en del att hämta i denna nyproducerade dokumentär som skildrar de konflikter och kontroverser som ledde fram till det ödesdigra sista instagraminlägget från @sussexroyal som skakade Buckingham Palace. En sak är helt säker: Fortsättning följer...

”Hedersmordet”

SVT Play. Regissör: Richard Laxton Med: Keeley Hawes, Buket Komur, Moe Bar-El, Rhianne Barreto m fl.

Den unga kurdiska kvinnan Banaz kysser sin pojkvän utanför en tunnelbanestation i London. Kort därefter försvinner hon spårlöst. Kriminalkommissarie Caroline Goode (spelad av eminenta Keeley Hawes från ”Bodyguard” och ”Line of duty”) kopplas in på fallet upptäcker snart att hon flera gånger förgäves bett polisskydd från sin egen familj. När en av Goodes poliskollegor förklarar polisens avslag med att Banaz ”törstade efter uppmärksamhet, var hysterisk och visade självskadebeteende” blir hon rasande: ”Hennes egen pappa har just försökt att mörda henne, so … what the fuck?” Starkt, gripande och nyanserat drama som skildrar hederskultur och hur den moderna rättsstaten misslyckas med skydda sina mest utsatta. Bygger på ett verkligt hedersrelaterat rättsfall i Storbritannien.

”High fidelity”

Disney + Serieskapare: Sarah Kucserka, Veronica West Med: Zoë Kravitz, Jake Lacy, Da'Vine Joy Randolph m fl

Smakfascism, listmani och brustna hjärtan. För drygt 25 år sedan slog Nick Hornby igenom med romanen ”High fidelity” om den den 35-åriga musiknörden Rob som drev skivbutik i London och hamnade i existentiell kris över sitt torftiga kärleksliv. I filmen blev han (spelad av John Cusack) betuttad i rollfiguren Marie De Salle som spelades av Lisa Bonet. När storyn nu blivit tv-serie spelas huvudrollen av Bonets dotter – Zoë Kravitz (pappan heter Lenny Kravitz). I denna pigga och underhållande tv-version har skivbutiken flyttats till hippa Brooklyn och Rob har blivit en lika übercool som kärlekskrank LP-nörd i desperat behov av att hitta en väg ur sin singeltillvaro.

”Huss – aspiranterna”

Viaplay Regi: Jörgen Bergmark m fl. Med: Karin Franz Körlof, Kajsa Ernst, Anders Berg, Kardo Razzazi, Filip Berg m fl

Gängkriminalitet, grupplojalitet, korruption, svek och en spänd mor-dotter-relation. Detta är några ingredienser i den första av fem nya tv-filmer som skildrar generationsskifte i familjen Huss, inspirerat av Helen Turstens böcker. Karin Franz Körlof spelar den nybakade polisen Katarina Huss som valt att gå i samma fotspår som sin mamma Irene Huss (spelad av Kajsa Ernst) som är biträdande polischef i Göteborg. Med andra ord bäddat för knepiga situationer på jobbet i denna serie som är mer karaktärsdriven än spänningsdriven. Första filmen är lovande även om denna den inte är i närheten av SVT-succén ”Tunna blå linjen”. Anders Berg är ett litet fynd som ett slirigt, korrupt och iskallt polisbefäl. Efter ”Aspiranterna” läggs nya filmer ut varje fredag; ”Korrigeringen”, ”Gisslan”, ”Sveket” och ”Kravallerna”.

”Isabelle Huppert: Personligt meddelande”

SVTplay, dokumentär. Regi: William Karel. Med: Isabelle Huppert, Claude Chabrol, Lolita Chammah, Michael Haneke m fl

”Att vara skådespelare är att göra storverk av sina svagheter”, säger Frankrikes filmdrottning i denna fängslande korsning av ett intimt personporträtt och en mästarklass i skådespeleri. Inte minst är det befriande att få höra Isabelle Huppert berätta med egna ord – utan irriterande mellanhänder. På SVTplay finns just nu också två toppfilmer med den franska aktrisen; I Mia Hansen-Løves flödande livskrisdrama ”Dagen efter denna” briljerar Huppert som en nyskild filosofilärare som tvingas ställa om hela sin tillvaro efter 60-strecket. Claire Denis urstarka avkolonialiseringsdrama ”White material” kretsar kring en fransk plantageägare (Huppert) i Afrika som tvingas inse att hennes tid är ute. Om man är mer på lekhumör kan man se Isabelle Huppert göra en cameoroll i franska Netflix-succén ”Ring min agent”.

”Konstnären och tjuven”

SVT Play. Regi: Benjamin Ree. Med: Barbora Kysilkova, Karl Bertil Nordland

Fin och bitvis hjärtskärande norsk dokumentär om en lika udda som underbar vänskap mellan en tjeckisk-värmländsk konstnär och en norsk pundare. Allt börjar med att Barbora Kysilkova blir bestulen på två av sina mest betydelsefulla målningar under ett gästspel i Oslo. Tjuvarna fastnar på övervakningskamera och döms för brottet. Efter rättegången kontaktar hon en av tjuvarna som visar sig vara en missbrukare med ett sårigt förflutet. Utan att riktigt veta vad hon är ute efter, bjuder hon hem honom och förvandlar honom till ett konstverk i olja: ”filmen som helhet lyckas få fram något mycket sant och inte så ofta berättat om konst och konstnärskap, om att se och bli sedd”, skrev Kerstin Gezelius i sin recension av ”The painter and the thief” som originalet heter.

”Made you look”

Netflix, dokumentär. Regi: Barry Avrich. Med: Patty Cohen, Domenico De Sole, José Carlos Bergantiños Díaz m fl

En sann historia om förfalskad konst, är den klatschiga undertiteln på Barry Avrich dokumentär om det största konstbedrägeriet i USA:s historia. En hisnande svindel som involverar fejkade målningar av stjärnkonstnärer som Mark Rothko, Jackson Pollock och Robert Motherwell, nära en miljard kronor, ett anrikt New York-galleri, rika konstsamlare och en obskyr kinesisk matematiker i Queens.

”Murder among the mormons”

Netflix. Regi: Jared Hess och Tyler Measom.

Dolda rörbomber, yrkesmördare, jakten på försvunna religiösa artefakter och mörkläggning i värsta Watergate-stil. Den högexplosiva true crime-genren har nått 80-talets Salt Lake City. ”Murder among the mormons” skildrar en märklig mordhärva som sände chockvågor långt utanför Utahs mormonkretsar. BBC-produktion som är regisserad av Jared Hess (”Napoleon dynamite”) och Tyler Measom. Garanterat galnare än South Parks-skaparnas succémusikal ”The book of mormons”.

”Save me too”

Comhemplay + Serieskapare: Lennie James. Med: Lennie James, Suranne Jones, Stephen Graham, Leslie Manville, Jason Flemyng m fl

Lennie James (”Line of duty”) drar återigen på sig sin slitna gula täckjacka i rollen som det bökiga charmtrollet Nelly Rowe från södra London. I andra säsongen av denna mörka, mänskliga och underbart aviga dramathriller fortsätter han sitt ångestladdade sökande efter sin bortrövade tonårsdotter som han knappt har träffat. Andra säsongen utspelar sig 17 månader efter första säsongen (”Save me”). På rollistan idel ypperliga brittiska tv-stjärnor som Suranne Jones (”Gentleman Jack”, ”Scott & Bailey”) Stephen Graham (”This is England”, ”Line of duty”) och Leslie Manville (”Mum”) som ska spela Prinsessan Margaret i kommande säsong av ”The crown”.

”Search party 4”

Comhem Play+ Regi och manus: Sarah-Violet Bliss, Charles Rogers Med: Alia Shawkat, John Reynolds), Meredith Hagner, John Early m fl

”En briljant vidräkning med en självupptagen samtid”, skrev Johan Hilton träffande om denna lika kolsvarta som sylvassa satir om fyra handfallna Brooklyn-hipsters som gör en bisarr mediekarriär genom att leta efter en ytlig bekant från college som försvunnit. Den 29-åriga Dory leder den brokiga skaran av egocentriska hobbydetektiver från millenialgenerationen som inkluderar en plågsamt trist pojkvän, en pratsjuk skådespelare och en mytoman under regnbågsflagg. Skapad av producenterna för ”Broad city”. Samtliga fyra säsonger ligger på Comhem Play+. Tredje säsongen finns också att strömma på Tv4play/Cmore.

”Shtisel 3”

Netflix, 9 avsnitt. Serieskapare: Ori Elon, Yehonatan Indursky Med: Doval'e Glickman, Michael Aloni, Neta Riskin m fl

Den israeliska vardagsserien om några familjer i Jerusalems ultraortodoxa judiska kretsar blev en av 10-talets mest oväntade tv-succéer. Nu kommer tredje säsongen, som utspelar sig fyra år senare. Patriarken och änkemannen Shulem Shtisel (Dov Glickman) letar fortfarande efter den rätta och grälar med sin bror, medan Ruchami Weiss (Shira Haas som vann en Emmy för ”Unorthodox”) går i giftastankar.

”Snöänglar”

SVT, premiär 28 mars. Manus: Mette Heeno Regi: Anna Zackrisson. Med: Josefin Asplund, Ardalan Esmaili, Eva Melander, Cecilia Nilsson m fl

Josefin Asplunds pillertrillande mamma vaknar upp ur dimman på julaftonsmorgonen och upptäcker att hennes nyfödda son är spårlöst försvunnen. Paniken minskar inte när hon inser att inte heller hennes man (Ardalan Esmaili) har den blekaste aning när han – sent omsider – återvänder från nattpasset i taxin. Den nerviga starten bäddar för en ångestladdad julhelg för den redan hårt pressade småbarnsfamiljen i ”Snöänglar”. ”En gastkramande och svettig tragedi”, skrev Jacob Lundström träffande i sin recension av serien. Sitt tunga ämne och glåmiga utseende till trots är ”Snöänglar” en av de absolut bästa svenska tv-serier du kommer att se i år. Ett högintensivt, levande och djupt mänskligt drama som engagerar ända fram till slutet.

”The falcon and the winter soldier”

Disney+ Serieskapare: Malcolm Spellman. Regi: Kari Skogland Med: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp, Wyatt Russell m fl

Det har sagts att vårt universum expanderar med ljusets hastighet. Men det är ingenting mot Marvel studios. I denna nya storsatsning grupparbetar Sam ”The Falcon” Wilson och Bucky ”The Winter Soldier” Barnes som fann varandra i slutscenerna i ”Avengers: Endgame”. Bäddat för återförening när alla väntar på att någon ska komma och fixa en trasig värld. Deras jobb börjar när en ny Captain America ska installeras. Naturligtvis ett måste för Marvel-fans som väntar på nästa storfilm och för alla dem som går igång på repliker som ”Vi behöver nya hjältar, sådana som är anpassade för de tider vi lever i”.

”The irregulars”

Netflix Regi: Tom Bidwell Med: McKell David, Thaddea Graham, Harrison Osterfield, Jojo Macari

Vurmen för viktorianska krimdramer med övernaturliga inslag fortsätter. Den 12 april är det premiär för HBO-satsningen ”Nevers” som kretsar kring kvinnor som plötsligt får ”onaturliga förmågor”. Denna vecka kommer en serie som mer siktar in sig på ”unga vuxna” som lite slarvigt kan liknas vid en korsning av ”Buffy the vampire slayer” och Sherlock Holmes. ”The irregulars” baseras på Conan Doyles värld och skildrar hur Holmes och Watson får hjälp av unga gatukids för att lösa en rad övernaturliga brott som plågar London. Skådespelarna gör sitt bästa för att hajpa serien: ”Ibland spelar jag verkligen inte, jag var faktiskt vettskrämd på riktigt”, säger Harrison Osterfield som spelar Leopold.

”The king of Staten Island”

SF Anytime, digital premiär. Regi: Judd Apatow Med: Pete Davidson, Bel Powley, Ricky Velez m fl

Ett underbart tragikomiskt vykort från Staten Island – ön som kallats för New Yorks soptipp. Här regerar Scott (Pete Davidson), en pårökt, blekglåmig superslacker med låg impulskontroll som aldrig har kommit över sin pappa brandmannens heroiska död. Judd Apatow har förvandlat en verklighetsbaserad story till en av sina bästa filmer. Det är gripande, finkänslig och sårbar historia som och pendlar mellan ett ruffigt socialdrama och en hjärtevärmande dramakomedi.