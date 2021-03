DN:s Nicholas Wennö väljer veckans bästa strömningstips

”Save me too”. Foto: Sky

”Save me too”

Comhemplay + Serieskapare: Lennie James. Med: Lennie James, Suranne Jones, Stephen Graham, Leslie Manville, Jason Flemyng m fl

Lennie James (”Line of duty”) drar återigen på sig sin slitna gula täckjacka i rollen som det bökiga charmtrollet Nelly Rowe från södra London. I andra säsongen av denna mörka, mänskliga och underbart aviga dramathriller fortsätter han sitt ångestladdade sökande efter sin bortrövade tonårsdotter som han knappt har träffat. Andra säsongen utspelar sig 17 månader efter första säsongen (”Save me”). På rollistan idel ypperliga brittiska tv-stjärnor som Suranne Jones (”Gentleman Jack”, ”Scott & Bailey”) Stephen Graham (”This is England”, ”Line of duty”) och Leslie Manville (”Mum”) som ska spela Prinsessan Margaret i kommande säsong av ”The crown”.

Foto: Lifestyle pictures / Alamy Stock Photo

”The falcon and the winter soldier”

Disney+ Serieskapare: Malcolm Spellman. Regi: Kari Skogland Med: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp, Wyatt Russell m fl

Det har sagts att vårt universum expanderar med ljusets hastighet. Men det är ingenting mot Marvel studios. I denna nya storsatsning grupparbetar Sam ”The Falcon” Wilson och Bucky ”The Winter Soldier” Barnes som fann varandra i slutscenerna i ”Avengers: Endgame”. Bäddat för återförening när alla väntar på att någon ska komma och fixa en trasig värld. Deras jobb börjar när en ny Captain America ska installeras. Naturligtvis ett måste för Marvel-fans som väntar på nästa storfilm och för alla dem som går igång på repliker som ”Vi behöver nya hjältar, sådana som är anpassade för de tider vi lever i”.

Karin Franz Körlof i ”Huss - aspiranterna”. Foto: Josef Persson

”Huss – aspiranterna”

Viaplay Regi: Jörgen Bergmark m fl. Med: Karin Franz Körlof, Kajsa Ernst, Anders Berg, Kardo Razzazi, Filip Berg m fl

Gängkriminalitet, grupplojalitet, korruption, svek och en spänd mor-dotter-relation. Detta är några ingredienser i den första av fem nya tv-filmer som skildrar generationsskifte i familjen Huss, inspirerat av spin-off på Helen Turstens böcker. Karin Franz Körlof spelar den nybakade polisen Katarina Huss som valt att gå i samma fotspår som sin mamma Irene Huss (spelad av Kajsa Ernst) som är biträdande polischef i Göteborg. Med andra ord bäddat för knepiga situationer på jobbet i denna serie som är mer karaktärsdriven än spänningsdriven. Första filmen är lovande även om denna den inte är i närheten av SVT-succén ”Tunna blå linjen”. Anders Berg är ett litet fynd som ett slirigt och korrupt polisbefäl. Efter ”Aspiranterna” läggs nya filmer ut varje fredag; ”Korrigeringen”, ”Gisslan”, ”Sveket” och ”Kravallerna”.

”High fidelity”. Foto: Phillip Caruso

”High fidelity”

Disney + Serieskapare: Sarah Kucserka, Veronica West Med: Zoë Kravitz, Jake Lacy, Da'Vine Joy Randolph m fl

Smakfascism, listmani och brustna hjärtan. För drygt 25 år sedan slog Nick Hornby igenom med romanen ”High fidelity” om den den 35-åriga musiknörden Rob som drev skivbutik i London och hamnade i existentiell kris över sitt torftiga kärleksliv. I filmen blev han (spelad av John Cusack) betuttad i rollfiguren Marie De Salle som spelades av Lisa Bonet. När storyn nu blivit tv-serie spelas huvudrollen av Bonets dotter – Zoë Kravitz (pappan heter Lenny Kravitz). I denna pigga och underhållande tv-version har skivbutiken flyttats till hippa Brooklyn och Rob har blivit en lika übercool som kärlekskrank LP-nörd i desperat behov av att hitta en väg ur sin singeltillvaro.

Brittiska kungafamiljen på balkongen i Buckingham Palace. Foto: ITV

”Harry och Meghan: ett kungahus i kris?”

SVTplay. Dokumentär. Med: Meghan Markle, Prins Harry m fl

Få kan ha missat Oprah Winfreys historiska intervju med Meghan Markle och prins Harry som skapade ett medialt jordskred. Alla som vill förstå bakgrunden till ”Megxit” har en del att hämta i denna nyproducerade dokumentär som skildrar de konflikter och kontroverser som ledde fram till det ödesdigra sista instagraminlägget från @sussexroyal som skakade Buckingham Palace. En sak är helt säker: Fortsättning följer...

Nationalhjälten Um Qusay. Foto: Keo Films

”Det var en gång ett Irak”

SVTplay. Dokumentärserie i 5 delar. Regi: James Bluemel

Risken är tyvärr stor att alltför många har missat denna makalösa dokumentärserie om de katastrofala följderna av Irak-kriget 2003. James Bluemels plågsamt starka mästerverk är ett måste om man vill förstå Mellanöstern – och resten av världen – efter den 11 september. Berättas genom starka arkivbilder och unika intervjuer med dem som – till skillnad från politikerna – upplevde kriget; civila, soldater och journalister som upplevde helvetet på jorden. ”Vi såg nyheterna och trodde att vi hade missat kriget”, säger fotografen Ashley Gilbertson och konstaterar sedan: ”Det vi inte insåg var att invasionen inte var kriget. Kriget skulle komma...”. Läs Maria Schottenius krönika om denna prisbelönta serie.

Amanda Seyfried och Gary Oldman i ”Mank”. Foto: Netflix

”Mank”

Netflix. Manus: Jack Fincher Regi: David Fincher. Med: Gary Oldman, Amanda Seyfrid, Charles Dance m fl

David Finchers briljanta Netflix-drama ”Mank” fick nyligen tio Oscarsnomineringar – fyra fler än konkurrenter som ”Nomadland” och ”Judas and the black Messiah”. Se – eller se om – denna mästerliga metafilm om Hollywoods guldålder och den salongsberusade skapelseprocessen bakom Orson Welles ”Citizen Kane”. Både Gary Oldman och Amanda Seyfried är Oscarsnominerade för sina rollprestationer. ”David Finchers kärleksbrev till 30-talets Hollywood är regissörens hittills bästa film”, skrev Helena Lindblad i sin recension av filmen.

Veckans klassiker:

Kenta Gustafsson och Stoffe Svensson från "Dom kallar oss mods". Foto: PRESSENS BILD

”Mods-trilogin”

Cineasterna (gratis), SF Anytime, Triart. Regi: Stefan Jarl. Med: Kenta Gustafsson, Stoffe Svensson m fl

Den 18 mars fyllde dokumentärlegendaren Stefan Jarl 80 år. Han är mannen bakom filmer som ”Naturens hämnd”, ”Hotet” . Men allra mest känd för sin ”Mods-trilogi” som kretsade kring två originella stockholmskisar i Folkhemmets utkanter – Kenta Gustafsson och Stoffe Svensson. En episk svensk dokumentärklassiker som spänner över ett kvarts sekel och rymmer filmerna ”Dom kallar oss mods” (1968), ”Ett anständigt liv” (1979) och ”Det sociala arvet” (1993).

