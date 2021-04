DN:s Nicholas Wennö väljer veckans bästa strömningstips

Kate Winslet i ”Mare of Easttown” Foto: HBO

”Mare of Easttown”

HBO Nordic, premiär 19 april. Manus: Brad Inglesby Regi: Craig Zobel. Med: Kate Winslet, Guy Pearce, Sosie Bacon, David Denman, m fl

För tio år sedan vann Kate Winslet både en Emmy och en Golden Globe för titelrollen i Todd Haynes briljanta HBO-serie ”Mildred Pierce”. När den själfulla brittiska Oscarsstjärnan nu återvänder till tv-världen är hon i sitt livs form. Winslet är helt enkelt superb i titelrollen som plågad poliskommissarie och krisande matriark i ”Mare of Easttown”, som är årets hittills bästa serie. Ett mörkt lysande drama som intresserar sig för vad som händer när glansdagarna är över – både för denna dystra opiodhåla i Pennsylvania och Mare Sheehan som är stadens avdankade local hero. Serien må klassas som ”kriminaldrama” men dess hårda kärna är ett komplext porträtt av en medelålders kvinna med oförlöst sorg som kämpar desperat för att hålla ihop sin familj. Läs Helena Lindblads recension här.

Läs intervju med Kate Winslet om ”Mare of Easttown”

Daniel Kaluuya i ”Judas and the Black Messiah” Foto: TT

”Judas and the black Messiah”

SF Anytime, vod-premiär. Regi: Shaka King Med: Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Martin Sheen, Jesse Plemons, Dominique Fishback.

Tätt, välspelat och spännande om mordet på Svarta pantrarna-ledaren Fred Hampton i Chicago 1969. ”Judas and the black Messiah” är ett visserligen ett arketypiskt drama om en frälsare och en förrädare – här i formen av en FBI-agent som nästlar sig in i den svarta proteströrelsen – men liknar mer ”en hjärtslitande sorgesång än en oförsonlig uppgörelse”, som Jacob Lundström skrev i sin recension. Shaka Kings starka film har visserligen samlat på sig hela 6 Oscarsnomineringar men lär knappast kunna hota Chloé Zhaos storfavorit ”Nomadland” i slaget om bästa film under Hollywoods socialt distanserade firmafest den 25 april.

”Bloodlands” Foto: Steffan Hill

”Bloodlands”

Cmore, miniserie i 4 delar. Manus: Chris Brandon Regi: Pete Travis Med: James Nesbitt, Lorcan Cranitch, Charlene McKenna m fl

Rafflande kriminalthriller som gräver upp lik från ”The troubles”, den långa blodiga konflikten som plågade Nordirland under slutet av 1900-talet. Den underbart bistra James Nesbitt spelar ett polisbefäl som konfronteras med spöken från det förflutna när han öppnar ett gammalt ökänt cold case i samband med en kidnappning av en före detta IRA-man. Detta triggar igång en spännande miniserie som rymmer samma sorts halsbrytande twister som brukar utmärka ”Line of duty”. Som av en händelse har också Jed Mercurio fungerat som seriens producent. ”Bloodlands” är alltså ett passande tidsfördriv för alla som väntar på den sjätte säsongen av ”Line of duty” som läggs ut på SVTplay den 17 maj.

”Them” Foto: Amazon Prime

”Them”

Amazon prime. Serieskapare: Little Marvin Med: Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Shahadi Wright Joseph, Alison Pill m fl

Rasism, vit makt och segregation står i centrum för ännu en fasansfull antologiserie som behandlar USA:s mörka förflutna. Första säsongen kretsar kring en svart familj från North Carolina som flyttar in i ett i ett kritvitt villaområde i Los Angeles. Deras amerikanska dröm förvandlas snart till en våldsam mardröm när deras grannar börjar konspirera bakom de vitmålade staketen. ”Them” är en lika stilfull som mörk serie som bygger vidare på arvet från Spike Lee, HBO-serien ”Lovecraft country” och, förstås, Jordan Peeles ”Us”. Serien är producerad av Lena Waithe (”Masters of none”).

”The year earth changed” Foto: apple tv

”The year earth changed”

Apple tv + Regi: Tom Beard. Med: David Attenborough

Fågelsång i folktomma städer, valar som kommunicerar på nya sätt och vattensvin som minglar runt i villaförorter i Sydamerika. Människans förändrade beteenden under den globala nedstängningen har påverkat naturen i grunden. Lagom till ”Jordens dag” släpps denna hoppfulla dokumentär som beskrivs som ”en kärleksförklaring till vår planet” med naturlegendaren sir David Attenborough som berättare. Samtidigt är det premiär för andra säsongen av dokumentärserierna ”Tiny World” och ”Earth at night in color”.

Tom Cruise med ex-frun Katie Holmes. Foto: Alamy

”Tom Cruise och hans svarta skugga”

SVTplay. Regi: Regis Brochier

Fransk dokumentär som inte sparar på krutet i ambitionen att lägga den filmstjärnan och scientologen på analyssoffan och avtäcka mannen bakom den leende myten. Tom Cruise kallas bland annat för ”Hollywoods Dorian Gray” och hans paradroll som en plågad man nära bristningsgränsen ses som en spegel för hans eget privatliv. Trots många plattityder i speakertexten så ger Regis Brochiers dokumentär en intressant genomlysning av arbetargrabben som kompenserade en kringflackande och otrygg barndom med att bli världens mest kända scientolog och Hollywoods mest välbetalda stjärna.

Emilia Clarke i första säsongen av ”Game of thrones” 2011. Foto: Alamy

”Game of thrones reunion”

HBO Nordic, talkshow med Conan O'Brien. Med: Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams, Isaac Hempstead Wright, Sean Bean, Kit Harington, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, m fl

Lördag den 17 april är det tio år sedan som premiäravsnittet av ”Game of thrones” sändes i USA. Under hela april firar GOT-fans under temat ”The Iron Anniversary” som blir en minnesorgie från en av tidernas största tv-serier. Ett av inslagen är ”Game of Thrones reunion hosted by Conan O’Brien” där programledaren pratar med många av seriens skådespelare. Programmet spelades in under arbetet med sista säsongen av ”Game of thrones”. Samtidigt pågår inspelningen av ”House of the Dragon”, en ny serie som utspelar sig i George RR Martins universum och förväntas ha premiär 2022.

Tobias Santelmann i ”Welcome to Utmark”. Foto: HBO

”Welcome to Utmark”

HBO Nordic. Serieskapare: Dagur Kári, Kim Fupz Aakeson Med: Tobias Santlemann, Rozafa Celaj, May-Linda Kosumovic, Marie Blokhus

En salig men bitvis underhållande röra från yttersta utkants-Norge. HBO:s andra norska satsning efter ”Beforeigners” är en drastisk dramakomedi som korsar västerngenren med ”Twin peaks” och kryddar med bondkomik. I centrum för handlingen finns en episk konflikt mellan Tobias Santelmanns (”Exit”, ”Den som dräper”) alkoholiserade fåraherde och en svinaktig renskötare. Här finns också andra kufar i form av en gudshatande pastor, en korrumperad länsman och en sorgdrabbad hallick. En av serieskaparna är danska manusförfattaren Kim Fupz Aakeson som bland annat skrivit ”En iskall jävel”, och fler avsnitt av ”Vargen kommer”.

Johanna Nordström och Hampus Nessvold. Foto: Art & Bob Television

”Trevlig helg”

SVTplay Serieskapare: Hampus Nessvold och Björn Edgren Regi: Anna Vnuk Med: Johanna Nordström, Hampus Nessvold m fl

”Välkommen till vackra Västerköping. Vi äter, sover, jobbar och längtar till helgen. Ja, det gör vi”, är det gemensamma mantrat för småstadsoriginalen i denna obekvämt fyndiga sketch-serie med Hampus Nessvold och Johanna Nordström. Nu finns alla åtta avsnitt att strömma av humorserien som fått många att vilja helghänga med excentriker som kassörskan Terese, Feministpysslaren, Präst-Björn och Väktar-Åsa.

Scarlett Johansson i ”Hail, Caesar!”. Foto: Alamy

”Hail, Caesar!” (2016)

Regi: Joel och Ethan Coen. Med: Josh Brolin, Scarlett Johansson, George Clooney, Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Channing Tatum m fl

I veckans Filmfredag skrev Kristofer Ahlström om Hollywoods så kallade ”fixare” som sopade stjärnornas skandaler under mattan. En av de mest ökända var rufflaren Eddie Mannix spelas av Josh Brolin i denna sprudlande mörka musikal som utspelar sig i Hollywood under kalla krigets barndom. Scarlett Johansson spelar en skandalomsusad filmstjärna som behöver handfast krishantering så att hon inte hamnar i klorna på de skrupelfria skvallerkolumnisterna Thora och Thessaly Thacker (båda spelas av Tilda Swinton). Förutom städverksamheten rymmer detta vykort från Drömfabriken en rad perfekta pastischer på eskapistiska Hollywoodgenrer där Johansson gör en färgsprakande Esther Williams-pastisch och Channing Tatum steppdansar så intensivt med matroser att både Håkan Hellström och Rainer Werner Fassbinder skulle bli rörda av stolthet.

Veckans klassiker:

Alec Guinness och Stanley Holloway i ”Jag stal en miljon”. Foto: Alamy

”Jag stal en miljon”

SVTplay. Regi: Charles Crichton. Med: Alec Guinness, Stanley Holloway, Sid James, Alfie Bass m fl

Klassisk brittisk kriminalkomedi (”The Lavender Hill mob”) från oskuldens tid med finurligt Oscarsbelönat manus och en av filmhistoriens mest eleganta slutscener. Alec Guinness spelar den pedantiska bankmannen Henry som arbetar med förtroendeuppdraget att övervaka guldtransporter i London. Bakom den försynta fasaden döljer sig en gentlemannatjuv som planerar den perfekta kuppen tillsammans med en souvenirfabrikant. Heist-klassikern ”Jag stal en miljon” (”The Lavender Hill mob”) brukar räknas till historiens bästa brittiska filmer och tillhör gräddan av de så kallade Ealing-komedierna (uppkallade efter den legendariska studion i västra London) tillsammans med ”Ladykillers”, ”Sju hertigar” och ”Mannen i vita kostymen”.