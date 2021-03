DN:s Nicholas Wennö väljer veckans bästa strömningstips

Lady Brockenhurst (Harriet Walter) och Anne Trenchard (Tamsin Greig) i ”Belgravia”. Foto: Carnival film & television limited

”Belgravia”

Comhem Play +. SVT 20 mars. Serieskapare: Julian Fellowes. Med: Philip Glenister, Tamsin Greig, Richard Goulding, Emily Reid, Jeremy Neumark och Jack Bardoe.

Förbjuden kärlek, skamliga familjehemligheter, societetsskandaler, nyrika klättrare och gamla pengar. Efter ”Downton Abbey” är Julian Fellowes tillbaka med ännu ett nytt klassdrivet kostymdrama som rör sig lika ledigt bland herrskap som tjänstefolk. Som titeln anger utspelar sig serien (baserad på Fellowes roman) i en av Londons flottaste stadsdelar och rivstartar med en legendarisk bal kvällen före slaget vid Waterloo 1815. Hela säsongen finns att strömma på Comhem Play+. Serien har premiär på SVT den 20 mars.

”Search party 4”

Comhem Play+

Regi och manus: Sarah-Violet Bliss, Charles Rogers Med: Alia Shawkat, John Reynolds), Meredith Hagner, John Early m fl

”En briljant vidräkning med en självupptagen samtid”, skrev Johan Hilton träffande om denna lika kolsvarta som sylvassa satir om fyra handfallna Brooklyn-hipsters som gör en bisarr mediekarriär genom att leta efter en ytlig bekant från college som försvunnit. Den 29-åriga Dory leder den brokiga skaran av egocentriska hobbydetektiver från millenialgenerationen som inkluderar en plågsamt trist pojkvän, en pratsjuk skådespelare och en mytoman under regnbågsflagg. Skapad av producenterna för ”Broad city”. Samtliga fyra säsonger ligger på Comhem Play+. Tredje säsongen finns också att strömma på Tv4play/Cmore.

”Murder among the mormons” Foto: Netflix

”Murder among the mormons”

Netflix. Regi: Jared Hess och Tyler Measom.

Dolda rörbomber, yrkesmördare, jakten på försvunna religiösa artefakter och mörkläggning i värsta Watergate-stil. Den högexplosiva true crime-genren har nått 80-talets Salt Lake City. ”Murder among the mormons” skildrar en märklig mordhärva som sände chockvågor långt utanför Utahs mormonkretsar. BBC-produktion som är regisserad av Jared Hess (”Napoleon dynamite”) och Tyler Measom. Garanterat galnare än South Parks-skaparnas succémusikal ”The book of mormons”.

G7-toppmötet den 9 juni 2018. Foto: Jesco Denzel/Getty Images

”Världen efter Trump”

SVTplay . Regi: Norma Percy. Med: Donald Trump, Angela Merkel, Theresa May, François Hollande, John Bolton m fl

Ursäkta, men vi måste nog ändå prata lite till om Donald. Denna brittiska dokumentärserie kan ses som ett led i det pågående rehabiliteringsprogram för alla som vill förstå vad som egentligen hände under de fyra gångna åren med Trump i Vita huset. Norma Percys bidrag ger en fascinerande inblick i vad som hände när dokusåpastjärnan kastades in som en chockgranat i världspolitiken. Ett maktdrama från verkligheten och en liten sedelärande lektion i hur man söndrar, splittrar och skapar spänd stämning i hela G7-familjen.

”Generation” Foto: HBO Nordic

”Generation”

HBO Nordic. Serieskapare: Daniel Barnz, Zelda Barnz Med: Haley Sanchez, Lukita Maxwell, Chloe East, Nathanya Alexander, Nava Mau, Mary Birdsong m fl

Det hör knappast till vanligheterna att en pappa och dotter skriver ”tonårsdramedier” tillsammans. Zelda Barnz och Daniel Barnz ”Generation” är ett lovande försök att göra en mörk, ångestladdad och lekfull dramakomedi som utforskar relationer, sex och kärlek i den moderna världen genom ett grupp high school-elever. På rollistan finns bland andra Justice Smith, Chloe East och Haley Sanchez. ”Girls”-skaparen Lena Dunham står som exekutiv producent.

Familjen Brandelius i ”Spring Uje spring”. Foto: Johan Paulin

”Spring Uje spring”

SVTplay. Manus: Uje Brandelius. Regi: Henrik Schyffert. Med: Uje Brandelius, Therese Hörnqvist, Bixi Brandelius och Vega Brandelius m fl

För er som ännu inte har hunnit se årets Guldbaggevinnare så finns den numera att gratisströmma på Svtplay. Henrik Schyfferts lekfullt anarkistiska debutfilm bygger på Uje Brandelius succéföreställning om vardagslivet med Parkinson i Bredäng. En lika rolig som rörande hybrid mellan ett magiskt vardagsdrama och en socialrealistisk musikal. Uje Brandelius vann baggar för både manus och brädade även Rolf Lassgårds i slaget om bästa manliga huvudroll.

”The last Vermeer”

”The last Vermeer”

SF Anytime, Viaplay m fl som köpfilm. Går att hyra från 15 mars. Regi: Dan Friedkin Med: Guy Pearce, Claes Bang, Vicky Krieps, August Diehl m fl

I jämförelse med Johannes Vermeers oljemålningar är detta inget mästerverk, men klart sevärd film dem som är intresserade av konst, historia och osannolika berättelser från verkligheten. Guy Pearce (”LA konfidentiellt”, ”Memento”) spelar den excentriska konstnären och konsthandlaren Han van Meegeren som klassats som en av historiens skickligaste förfalskare. Efter krigsslutet riskerade han dödsstraff efter att ha anklagats för samarbete med nazisterna. Han anklagades bland annat för att ha sålt ut verk av nederländska nationalhelgonet Vermeer till Hermann Göring och andra ledande nazister. Claes Bang (”The square”) dyker upp i rollen som en tidigare holländsk motståndsman som börjar utreda van Meegerens gåtfulla förflutna. Baseras på Jonathan Lopez bok ”The man who made Vermeers” (2008). Läs intervju med Guy Pearce här.

Veckans klassiker:

”Soylent green – USA år 2022” (1973)

Itunes. Regi: Richard Fleischer Med: Charlton Heston, Edward G Robinson, Leigh Taylor-Young, Joseph Cotten m fl

Klimatkris, kannibalism, korruption och konstiga kex. Richard Fleischers post-apokalyptiska sci-fi-klassiker från 1973 är en av de första Hollywoodfilmerna som satte växthuseffekten på dagordningen. Filmen utspelar sig i ett framtida New York där naturen är död och samhällsbygget kollapsat av befolkningsexplosion och global uppvärmning. I brist på naturlig mat utfodras större delen av stadens 40 miljoner invånare med färgglada näringskex från den globala livsmedelsjätten Soylent. I centrum står Charlton Hestons korrupta polis som dras in i en mordhärva där spåren leder till Soylent där det finns folk som är beredda att gå över lik för att skydda företagets mörka hemlighet. Bygger på Harry Harrisons fiktiva eko-roman ”Ge plats! Ge plats!” från 1966. Legendaren Edward G Robinson är filmens bultande hjärta och stora behållning som den bokälskande analytikern Sol Roth som minns den gamla världen. Läs historien om ”Soylent green” i veckans Filmfredag.