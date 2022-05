Doctor Strange-regissören Sam Raimi: ”Mitt jobb var att tillfredsställa fansen”

I dagens trikåbesatta populärkultur framstår superhjältefilmer knappast som kontroversiella satsningar, men inte ens Marvels väloljade maskineri har undsluppit omvärldens hetluft.

Redan före premiären har ”Doctor Strange in the multiverse of madness” hunnit bannlysas i Saudiarabien och få Kinas filmcensur att se rött. Det förra på grund av att Doctor Stranges nya medhjälpare, America Chavez, är lesbisk. Det senare för att man i ett tidningsställ i filmen kan skymta högerextremistiska The Epoch Times, som drivs av den kommunistkritiska religiösa rörelsen Falun Gong.

En påminnelse om att tiden förändras i olika takt. Men för regissören Sam Raimi, 62, känns det mesta bekant när han nu hoppar upp i storfilmssadeln igen.

– Det var som att cykla. Man glömmer inte riktigt hur man gör en film, eller berättar en historia. Det kommer naturligt. Det är det jag jobbat med hela livet, säger regissören.

Raimis storduksdebut skedde tidigt 1980-tal och följdes av raska steg uppför budgetstegen med lustfyllt splatterfyllda ”Evil dead”-trilogin. Därefter har det blivit turer i alla möjliga genrer – alltifrån hjältemonsterhybriden ”Darkman” (1990) till romantiska sportdramat ”For love of the game” (1999).

Och ”Spider-Man”-filmerna, förstås.

Den första i Raimis trilogi om fasadklättraren slog rekord 2002, när den blev tidernas första att spränga 100-miljonerdollargränsen under öppningshelgen. Dessförinnan var superhjältefilmer mer av ett ”träff-eller-miss-prospekt”, menar Raimi. Han nämner Richard Donners ”Superman – The movie” (1978) och Tim Burtons ”Batman” (1989) som två av få fullträffar.

– Det är väldigt svårt att ta ett fantastiskt koncept och förklara det för manusförfattarna och skådespelarna, för scenograferna och kompositörerna. Och sen få till marknadsföringen helt rätt och sälja in filmen för vad den är. Du måste få till så mycket och ha lite tur också, säger Raimi.

Med rättigheterna samlade under ett och samma tak blir företagets jobb, enligt Raimi, att se till karaktärernas integritet och ta vara på fansens intresse.

– Det är som Elon Musk och Tesla. Någon som har makten att kontrollera innehållet och se till att det är av superhög kvalitet.

Trots en del teknik- och företagssnack – som känns särskilt själlöst i en tidspressad, digital rundabordsintervju lyckas Raimi låta romantisk när han pratar om berättande. Sitt filmskapande jämför han med att bygga bord och broar.

Just storfilmssnickeriet ”Doctor Strange in the multiverse of madness” fungerar som en brygga mellan de 27 (!) föregående långfilmer och ytterligare tv-spinoffer som ingår i Marvels universum – ” Marvel Cinematic Universe” – som startade 2008 med ”Iron man”.

Den här gången måste Benedict Cumberbatchs tid- och rumskrökande trollkarl tampas med revor i multiversumet och hantera skuldkänslor efter tidigare vägval. Var och varannan replik ekar av den såpoperamängd intriger som etablerats under seriens gång.

Vilka friheter finns då för en filmskapare inom en sådan massiv apparat?

– Jag kände mig fri, men jag visste att mitt jobb var att tillfredsställa fansen.

Med dess multiversum har Marvels redan massiva spelplan expanderat ytterligare. Många fans var snabba med att uppmärksamma Patrick Stewarts röst i trailern och en skymt av vad som liknar dennes figur i ”X-Men”, mutantgänget som före Disneys uppköp av Fox var separerade från Marvels filmuniversum.

Ur cyniska ögon kan det nya multiversumet lätt likna en krystad konstruktion för att maximera varumärkesexploateringen, men enligt Raimi kan det även ses som en metafor för vår tid.

– Vi ser olika versioner av verkligheten, olika propaganda, delar av kriget i Ukraina och simultana sanningar. På internet ser vi flera vinklar av saker som hänt. Vi lever i ett slags multiversum.

Uppluckringen av alternativ verklighet bidrog till framgångarna för ”Spider-Man. No way home” (2021). Med öppnade gränser kunde tre generationer Spider-Man – Tobey Maguire, Andrew Garfield och Tom Holland – föras samman till biopublikens virala jubel.

Stämningen är mer oroväckande i det apokalyptiska smakprov från ”Doctor Strange in the multiverse of madness” som visats inför intervjun. Föregångarens regissör, Scott Derrickson, hade först tänkt ta trollkarlen till mörka skräckhörn i uppföljaren. Kanske för mörka för Marvels smak? Så kallade kreativa meningsskiljaktigheter fick Derrickson och manuspartnern C Robert Cargill att hoppa av, men fansens besvikelse vände snabbt när Raimi kallades in som ersättare.

Om än inte helt utan oro.

Raimi är ju en filmskapare som gjort sig berömd för sin säreget högoktaniga stil. ”Horror cartoon”, ska storfilmsgiganten James Cameron träffande ha beskrivit ”Evil dead 2” när han släpat med vännen och skådespelaren Bill Pullman till en matinévisning. Raimis bildspråk är raka motsatsen till den visuella slätstrukenhet som kritiker brukar tillskriva Marvels filmuniversum.

Var det svårt att sätta din personliga stilprägel?

– Jag ser det inte som att sätta min prägel, utan försöker bara fånga vad jag älskar med Doctor Strange. Vad jag älskar med serierna, berättelsen, Stan Lees och Steve Ditkos värld. Och visa publiken det genom mina ögon. Jag försöker vara så uppriktig som jag kan. Vad tycker jag är coolt med det? Vad tycker jag är spännande? Var är så unikt med Doctor Strange? Och sen försöker jag få det till ytan med så mycket stil som jag bara kan och visa publiken hur coolt jag tycker att det är.

