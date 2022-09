Dolly Partons countryalbum i topp 100 genom tiderna

Det är Dolly Partons album ”Coat of many colors” från 1971 som ligger etta. När albumet skapades höll Parton på att bryta sig loss från sin sångpartner Porter Wagoner som hon ofta sjöng ihop med, för att på albumet skapa musik som fokuserade mer på hennes egen story. Låtar som ”Traveling man” och ”She never met a man she didn't like” är några av de kändaste.

Det är dock inte det enda albumet av Parton som hamnat på topplistan. ”Here you come again” från 1977 hamnar på en 71:a plats, samt ”Trio” med sångerskorna Linda Ronstadt och Emmylou Harris från 1987 som ligger på en 47:e plats.

Låten ”Coat of many colors”, på albumet med samma namn, är en beskrivning av Partons eget liv, där hon växte upp i en familj som inte hade så mycket pengar. Men trots bristen på pengar insåg hon att hon visst var rik, men på kärleken från sin mamma.

