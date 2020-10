Donald Trump gjorde ”USApodden” till en lyssnarsuccé

USA-valet 2020

Även utan mikrofoner skapar de två vana radiorösterna en mjukt omslutande ljudbild i rummet. I en soffa i Studio 11, i Radiohuset på Östermalm, sitter Sara Stenholm och Ginna Lindberg. Det närmar sig presidentval i USA och ”USApodden” lockar lyssnare som aldrig förr.

– Uppemot 140.000 lyssnare de senaste avsnitten, säger Ginna Lindberg.

Duon har lång erfarenhet av radio. Ginna Lindberg är Ekots utrikeschef och Sara Stenholm programleder ”Godmorgon, världen!” i P1. Båda är tidigare USA-korrespondenter. Men för fyra år sedan var de nybörjare på poddformatet.

Ginna Lindberg hade märkt hur stort intresset var inför primärvalen i USA 2016. Särskilt fascinerade den nya presidentkandidaten Donald Trump. Lindberg föreslog att Sveriges Radio skulle producera en podd om valet, för att ta vara på specialintresset och erbjuda en bredare fördjupning än den som fick plats i nyhetssändningarna.

I förbifarten frågade hon SR-kollegan Sara Stenholm om hon ville programleda podden.

– Jag svarade ja, sedan gick jag hem och googlade vad en podd var, berättar Stenholm och skrattar.

Med en återkommande panel av USA-kunniga gäster närmar sig ”USApodden” snart 300 avsnitt. Lyssnarantalet har ökat stadigt under de fyra år som gått. Enligt upphovspersonerna själva beror det på en blandning av expertis och fikarumssnack.

Men hur är det att bevaka och kommentera politiker som Donald Trump i åsiktsneutral public service-anda?

Det är en vanlig fråga, säger Sara Stenholm. Men varken hon eller Ginna Lindberg tycker att det är en svår uppgift.

– Det är klart att det är lite komplicerat att huvudpersonen just nu är en person som ofta säger saker som inte är sanna, säger Ginna Lindberg. När vi påpekar det kan det ses som partiskt, men det är ju bara vanligt journalistiskt grundjobb. Detta sker även i amerikansk journalistik just nu. Research och faktagranskning ses som partiskt, just för att presidenten ofta säger sådant som inte stämmer med verkligheten.

Ginna Lindberg betonar igen hur viktig tonen i podden är.

– Vi är ju public service-medarbetare och den fanan måste vi hålla högt även i podden. Det är viktigt att ha balans och att spegla båda sidor. Men det utesluter ju inte en rolig och avslappnad ton. Jag tror snarare att det blir lättare att ta till sig ämnet då.

Ginna Lindberg och Sara Stenholm. Foto: Magnus Hallgren

Sara Stenholm, som numera är väl insatt i poddvärlden, berättar att det roliga är just att kunna variera sig från vanliga radiosändningar.

– I P1 är programledarna av tradition väldigt manusbundna. Och jag tycker att det är härligt att läsa från noggranna och välskrivna manus. Men det är också väldigt roligt att få göra tvärtom. Till podden kan jag skriva ner tre punkter på en servett när vi äter lunch, och det är vårt manus.

Inför valet kommer podden att sända sju liveavsnitt från USA, utöver de vanliga onsdagsavsnitten. Både Ginna Lindberg och Sara Stenholm är i färd med att resa över Atlanten för att fortsätta sin bevakning på plats.

Vad är ni själva mest spända på inför valet?

– När valresultatet kommer att vara klart, säger Ginna Lindberg. Och allt som kan hända när det gäller räkningen av poströster.

– Ja, all spänning ligger ju den här gången i dagarna efter valet, instämmer Sara Stenholm. Sedan är ju en annan spänning frågan om huruvida det kommer att bli våldsamheter. Det tycker jag ligger som en sorglig dimma över hela valet.