Dotter blev utan när de andra Melodifestivalartisterna fick krisbidrag

Få kände till Johanna ”Dotter” Jansson innan hon ställde upp i årets Melodifestival. Förvisso inte helt grön i tävlingen, men ändå så pass okänd att årets framgångar blev en jätteomställning. Länge hade hon kämpat på med musiken och låtskrivandet. Först på senare år har hon kunnat leva helt på artisteriet.

I vintras blev hennes bidrag ”Bulletproof” en av de mest strömmade låtarna i tävlingen. Dotter hyllades stort runt om i Europa och var länge förhandstippad att ta hem hela tävlingen. Under den dramatiska finalkvällen, den 7 mars, fick Dotter och The Mamas lika många poäng av de internationella jurygrupperna. När tv-tittarna hade sagt sitt vann till slut The Mamas – med en poäng.

Veckan efter finalen infördes de första coronarestriktionerna i Sverige. Dotters turné uteblev, vårens konserter ställdes in. Sammanlagt över året, de flesta under sommaren, rör det sig om omkring 45 inställda spelningar, berättar Johanna Jansson.

– Jag skulle tippa på att det totalt handlar om nära tre årslöner för en genomsnittlig svensk som jag har förlorat. Det var väldigt viktiga pengar för mig som har levt på existensminimum i hela mitt liv för att kunna satsa på musiken. Så det var otroligt jobbigt. Man kan ju bara ha ett break som artist och det är då man får alla sina spelningar. För mig skulle det hända det i år.

Johanna ”Dotter”Jansson Foto: Claudio Bresciani / TT

Precis som många av sina kollegor sökte även Johanna Jansson det krisstöd som Kulturrådet annonserade i våras, för att kunna täcka upp för sitt inkomstbortfall.

I sin ansökan, som DN tagit del av, begär Jansson 338.000 kronor i stöd. Summan redovisas som direkt inkomstbortfall för sammanlagt 10 spelningar som skulle ha ägt rum under våren på bland annat Värnamokarnevalen (65.000 kr i ersättning), Pride köping (20.000 kr i ersättning) och Älmhultsfestivalen (70.000 kr i ersättning).

När Kulturrådet i juni meddelade vilka som mottagit krisstödet stod det klart att flera av hennes artistkollegor från årets tävling beviljats stöd på hundratusentals kronor vardera.

Hanna Ferm som slutade på en fjärde plats i Melodifestivalen fick drygt 200.000 kronor av de 277.500 kronor hon ansökte om.

Linda Bengtzing, som förra året gjorde en vinst på nära en miljon kronor i sitt bolag och vars tillgångar uppgår till 5,6 miljoner kronor, beviljades stöd på drygt 300.000 kronor.

Mest stöd, nära en halv miljon kronor, fick Anis Don Demina som under nio månader förra året gjorde en vinst på nära 1,5 miljoner kronor i sitt bolag.

I sin ansökan, som DN tagit del av, uppger artisten och Youtubeprofilen ett direkt inkomstbortfall för sammanlagt 13 konserter, varav en skulle ha ägt rum i Vasa, Finland. Enligt Kulturrådets riktlinjer kunde man dock enbart få stöd för evenemang som äger rum i Sverige.

I Johanna Janssons fall: Ingenting. Ansökan avslogs utan motivering till varför.

– Jag blev helt chockad när jag såg summorna som vissa har fått. Att en person ska få uppemot en halv miljon kronor i bidrag för två månaders utebliven inkomst, medan många andra får noll. Jag trodde när jag sökte stödet att pengarna skulle delas lika på alla som sökte, inklusive ljudtekniker, musiker, scenarbetare och så vidare. Så har det varit i andra länder. Det hade varit mest logiskt och rättvist, säger Jansson.

Enligt den förordning som Kulturrådets handläggare hade att rätta sig efter när de beviljade stödet fanns inga begränsningar gällande bolagens kapitaltillgångar eller tidigare års utdelningar. Man kunde inte ansöka om ersättning för utebliven vinst. Däremot kunde man ansöka för intäktsbortfall i samband med ett inställt arrangemang eller för merkostnader för evenemang som blivit uppskjutna. Alla bolagsformer hade möjlighet att söka stödet.

Varför tror du själv att du fick avslag?

– Jag fyllde i ansökan helt själv. Det var rätt svårt och jag tror att jag missuppfattade något. Det var kort ansökningsperiod och jag hann inte få in alla papper innan deadline. Jag sitter ju aldrig med siffror annars, jag har en revisor för sådant, men under den här perioden var det svårt att få hjälp från någon alls, eftersom alla hörde av sig till dem samtidigt, säger Jansson.

Den ansökan som Jansson lämnat in till Kulturrådet, och således är en offentlig handling, innehåller flera frågetecken. Bland annat saknas en likviditetsprognos, vilket var en obligatorisk handling. Dessutom är tre av de totalt tio framträdanden som Jansson listar i ansökan arrangemang som skulle ha ägt rum i juni månad. De faller därmed utanför krisstödets ramar som berörde evenemang till och med den 31 maj.

I rutan för övriga upplysningar skriver Jansson i sin ansökan att: ”Jag är osäker på hur jag räknar ut soliditet, därför skrev jag 0% men just nu ligger jag på minus så jag vet inte om det går att räkna ut? Jag kom tvåa i Melodifestivalen i år och hade hela året med inbokade spelningar och nu har jag i princip ingen inkomst.”

Jansson uppger för DN att hon i efterhand försökt komma i kontakt med Kulturrådet för att få klarhet i hur systemet fungerar.

Vad har du fått för svar?

– Att det inte går att överklaga beslutet. Jag har fortfarande inte fått svar på varför ansökan avslogs, men förmodligen var det för att jag inte skickade in rätt papper i rätt tid.

När DN kontaktar Kulturrådet är svaret att man inte kommenterar enskilda ansökningar. Men i ett mejl skriver Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef och ställföreträdande direktör på Kulturrådet, att man ”i många ärenden haft svårt att utläsa om ansökan avser inställt eller uppskjutet evenemang och att sökande ofta blandat ihop intäktsbortfall och merkostnader, samt vad som utgör direkta och indirekta intäktsbortfall. Flera ansökningar har heller inte varit kompletta och då har det varit omöjligt att göra bedömningar.”

Varför har Dotter inte fått svar på varför stöd inte beviljades?

– Det är olyckligt. Vi har haft en stor belastning på supporten, men har betat av alla frågor löpande sedan beslut fattades. Jag har inte fått någon signal på att denna fråga inte skulle ha besvarats, men ska undersöka det vidare.

Hur kommer ni att följa upp de utbetalade stöden till artisterna?

– Då det gäller efterkontroller så gör vi ett flertal olika granskningar, både av aktörer som önskar omprövningar och stickprov av ansökningar som vi kommer titta på under hösten för att säkerställa att bidragsmottagarna inte lämnat oriktiga uppgifter och att bidrag inte betalats ut felaktigt, skriver Lönnbro i mejlet.

I somras rapporterade DN om de krisstipendier på upp till 50.000 kronor som Konstnärsnämnden delat ut till konstnärer och artister. Efter kritik mot att statliga krispengar hamnade hos framgångsrika artister med stora tillgångar i sina bolag, i stället för hos kulturarbetare som saknar buffert, valde ett flertal artister att lämna tillbaka sina pengar.

– Många har ju pratat om det här stipendiet på 50.000 kronor. Det är lite intressant, det här rör ju sig om betydligt högre summor. Men jag vill inte skuldbelägga någon eller peka finger, alla är säkert värda pengarna de fått, säger Johanna Jansson.

Hur är din ekonomi i dag?

– Det är faktiskt till och med sämre än den var innan genombrottet i Melodifestivalen. Förra året kunde jag fortfarande leva på min musik, även om det var knapert. I år har det varit flera månader när jag levt på noll kronor i inkomst och känt panik. Nu har det börjat lossna lite. Jag har kunnat ta vissa spelningar för 50 personer, vilket gett viss inkomst, även om den är betydligt lägre eftersom man får betalt per antal sålda biljetter. Men jag är å andra sidan van vid att leva på minimum, så jag överlever.

Riktlinjer för Kulturrådets krisstöd Kulturrådet fick i våras i uppdrag av staten att fördela 370 miljoner i stöd till arrangörer av kulturevenemang och konstnärligt verksamma aktörer för intäktsbortfall eller merkostnader på grund av inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19. Evenemangen skulle ha ägt rum före den 31 maj. Det gick inte att söka för utebliven vinst. Enligt regeringens förordning kunde Kulturrådet dela ut högst 75 procent av det sökta beloppet upp till en miljon kronor och högst 50 procent över en miljon kronor. En arrangör eller aktör kunde som mest få tio miljoner kronor. Pengarna som betalades ut innan midsommar räckte till alla sökande som uppfyllde kraven. Det blev även pengar över, vilket Konstnärsnämnden har fått i uppgift att fördela till enskilda konstnärer. Källa: Kulturrådet Visa mer