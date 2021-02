Douglas Stuart: ”Mammas död var också en befrielse”

Han var sex år första gången han hörde en vuxen i området säga att det måste vara något fel på honom.

Åren som följde gömde han sig ofta på toaletten när skoldagen var slut för att slippa lämna byggnaden samtidigt med de andra eleverna. Men ibland gjorde det ingen skillnad. Som den eftermiddag han mötte tolv ungdomar på gatan, de kände inte ens varandra men någonting med hans sätt att gå eller föra sig triggade dem. Ungdomarna utbytte blickar och satte av mot honom. Han var omringad när första slaget kom. Misshandeln pågick till dess att en bil stannade intill klungan. En äldre hemmafru klev ur, ropade att man inte fick slå hundar och jagade gänget från platsen. När klungan skingrats såg hon den hopkurade pojkkroppen på trottoaren.

Det här hände Douglas Stuart i Glasgow i mitten av 80-talet. Drygt 25 procent av stadens män var arbetslösa. I Pollok, området där han bodde med sin mamma, var de flesta lägenheter fuktskadade och dragiga, husen såg alla likadana ut och de män som inte satt hemma eller på puben hade slitsamma och riskfyllda jobb i gruvor eller industrin.

– Jag växte upp i fattigdom, på socialbidrag, och jag är gay. Min mamma var ensamstående och led av alkoholism, det gjorde hon från mina allra första minnen till dess att hon dog stillsamt men oväntat en dag när jag var i skolan.

Douglas Stuart sade upp sig från jobbet som designer för drygt ett år sedan, för att kunna satsa helt på skrivandet. Foto: Pontus Höök

Douglas Stuart sitter framför en vitlaserad trävägg på sitt lantställe i Catskill Mountains, ett par timmar norr om New York. Den 19 november i fjol satt han framför samma vägg och pratade med journalister fram till klockan två på morgonen. Mellan videointervjuerna reste han sig för att krama sin man Michael. Några timmar tidigare hade han tilldelats den engelskspråkiga världens främsta litteraturpris – Bookerpriset – för sin debutroman ”Shuggie Bain”. Det var ett slags chock. När hans namn tillkännagavs på den digitala prisutdelningen sprack Douglas Stuart, klädd i svart kostym och krispig vit skjorta, upp i ett av de varmaste och mest uppriktiga leenden jag sett. Läpparna formade sig till ett ”oh, my God”, han strök med fingrarna över ögonlocken och tackade därefter sin mamma, som han sa ”finns på varje sida i boken”.

Han har hämtat sig men är fortfarande tagen och mycket tacksam.

Romanen är en berättelse om pojken Shuggie och hans mamma Agnes Bain som bor i ett nedlagt gruvområde i utkanten av Glasgow. Agnes är generös, slängd i käften och Liz Taylor-vacker. Shuggie avgudar henne. Det spelar ingen roll att hon dricker upp bidragspengarna, skämmer ut sig eller försvinner i perioder och lämnar honom ensam i lägenheten med tomt skafferi, i hans ögon är hon enbart älskvärd. Själv är han en annorlunda, mjuk och vältalig pojke i en hård och trångsynt värld.

Shuggie och Agnes är fiktiva karaktärer men Douglas Stuart är, som väl redan framgått, knappast främmande för deras erfarenheter. Under intervjun ska han ibland inleda ett svar med ”Shuggie” för att i nästa stund ersätta det med pronomenet ”jag”, och vice versa.

– Romanen utspelar på en plats och i en tid av konformism och trångsynthet. Både Agnes och Shuggie är outsiders. Agnes för att hon är vacker, stolt och vägrar skämmas trots att hon är en fattig alkoholist och Shuggie för att han är öm, sårbar och queer i en värld där det över huvud taget inte finns något språk för queerhet, säger Douglas Stuart och fortsätter:

– Stora delar av min barn- och ungdom tillbringade jag med att dölja att jag var fattig, att mamma var missbrukare eller att jag var gay. Mitt vuxenliv har handlat om att hantera det. Den resan pågår, jag är inte framme än. Men att skriva ”Shuggie Bain” har varit en katarsis, i skrivandet har jag exponerat mig själv på ett sätt som jag aldrig gjort förut.

”Shuggie Bain” blev refuserad 44 gånger innan Douglas Stuart fick napp hos ett förlag. Foto: Pontus Höök

Sedan tjugo år tillbaka bor Douglas Stuart i New York. Han har arbetat som toppdesigner på flera av världens främsta modemärken (vi ska komma till hur han hamnade där, en i sig häpnadsväckande historia). Att han började skriva berodde på att han längtade hem till Skottland och att han upplevde att människorna han umgicks med i New York inte förstod honom och definitivt inte världen han kom ifrån. Han kände sig splittrad. Å ena sidan som en avvikande pojke som blivit föräldralös vid 16 års ålder, å andra sidan en man med en framgångsrik modekarriär i en av världens metropoler.

– Jag tror att skönlitterärt skrivande i viss mån alltid handlar om att förklara eller förstå sig själv. Jag tror också att litteraturen är en av få platser där man kan erfara något av hur det är att leva en annan människas liv, att gå i någon annans skor, som det heter.

I barndomshemmet i Pollok i Glasgow fanns inga böcker. Bokhyllor fanns, stora bokhyllor från golv till tak som täckte de smutsiga tapeterna och var fyllda med videokassetter som hans mamma köpt på avbetalning i postorderkataloger. Litteraturläsning var en udda aktivitet, i stället tittade man på tv. I tysthet närde Douglas Stuart dock en dröm om att skriva och att studera engelska men den akademiska världen framstod som fullkomligt onåbar. Han var inte ensam om att känna så. Av de omkring 300 tonåringar som började på samma gymnasium som han, gick tolv stycken ut med fullständiga betyg.

Sin egen skolgång beskriver han som osammanhängande. Den våldsamma mobbningen gjorde det emellanåt omöjligt för honom att gå dit, andra gånger stannade han hemma för att ta hand om sin mamma. Var hon full för att förhindra att hon skadade sig, var hon nykter för att förhindra eller åtminstone skjuta upp första ölen.

– Mammas död förändrade ju allt. Den var också en befrielse.

Vad hände med dig efter att hon dött?

– Min bror tog hand om mig ett tag. Sen fick jag tag i ett hyresrum i en lägenhet där det bodde ett gäng utslagna, äldre män. Jag försökte samla ihop mitt liv och bestämde mig för att slutföra gymnasiet. Det var enda alternativet om jag inte skulle återvända till platsen jag kom ifrån. Jag arbetade fyra kvällar i veckan och alla helger, på veckodagarna gick jag på lektioner.

På skolan fanns några lärare som såg hur han slet och en av dem föreslog att han skulle söka till en textilutbildning. Douglas Stuart visste inte vad en sådan innehöll eller kunde innebära men gladdes åt att någon såg honom och ville vägleda, dessutom fanns vid denna tid fortfarande en betydande textilindustri i Skottland. Efter gymnasiet började han alltså på en skola där han lärde sig textiltryck, stickning och industriell vävning, men när han var färdig hade stora delar av den inhemska textilproduktionen redan flyttat till Asien.

”Jag tror att skönlitterärt skrivande i viss mån alltid handlar om att förklara eller förstå sig själv”, säger Douglas Stuart. Foto: Pontus Höök

Douglas Stuart hade under den praktiska utbildningen börjat intressera sig för design och mode och eftersom jobben nu tröt hemmavid ansökte han till Royal College of Art i London och kom in. Sista terminen kom företrädare för de stora modeföretagen för att titta på vad studenterna hade gjort. En av dem gick fram till Douglas Stuart och frågade om han ville komma till New York och jobba för Calvin Klein.

– Jag sa: ”Visst!” Men om någon hade frågat om jag ville komma till Malmö och jobba hade jag också svarat: ”Visst!” Jag behövde ett jobb och hade ingenting att återvända till.

Han lånade en röd resväska av sin storasyster, stoppade allt han ägde i den och lämnade Storbritannien. Några dagar före den 11 september 2001 anlände han till New York.

Den första tiden var svår, Douglas Stuart kände det som att staden vände sig ifrån honom och det gjorde den väl också; upptagen av sitt sorgearbete och av självförverkligande. Med tiden har New York blivit hans hem och han har jobbat för märken som Ralph Lauren, Kate Spade och Gap.

Under tolv av de åren ägnade han lediga stunder åt det som skulle bli romanen ”Shuggie Bain”. Att det tog sådan tid berodde inte på att den var svårskriven. Tvärtom kom orden i massor. Faktum är att Douglas Stuart hade svårt att sätta stopp, han bävade inför att ta farväl av Shuggie och Agnes och vid en period var manuset uppe i 1600 sidor. När han hade redigerat ner det till en 400-sidig bunt kontaktade han en agent som skickade manuset till förlag på båda sidor Atlanten.

44 gånger blev han refuserad. Skälet var ofta att förlagen inte trodde att en roman om 1980-talets Skottland skulle intressera någon större läsarskara. ”Ingen här har längre någon aning om vad Thatcher gjorde. Vi tittar på 'The crown' just nu”, motiverade en amerikansk förläggare refuseringen.

– Men ”Shuggie Bain” handlar ju inte om ett område i Glasgow. Den handlar om att söner älskar sina mödrar, att kvinnor kämpar, att vi alla emellanåt plågas av patriarkatet och om vad vi tar oss till när vi förlorar hoppet, säger Douglas Stuart.

Douglas Stuart fotograferad i Hudson, New York. Foto: Pontus Höök

Hur kommer det sig att du fortsatte, att du inte gav upp?

– Det finns massor av berättelser om arbetslöshet, fattigdom och alkohol där jag kommer ifrån, men nästan alla handlar om män, tänk på Irvine Welsh och James Kelman. Jag tyckte att det var angeläget att berätta om samma sak från en ung kvinnas och en gaypojkes perspektiv, för jag vet att när män förlorar jobb och värdighet i ett patriarkat så kommer kvinnor och barn att få lida mest av det.

– Sen tror jag att jag såg refuseringarna som en prövning. En författare måste vara uthållig och stark, man måste tro på sitt eget verk även när andra inte gör det.

Till slut kom så ett positivt telefonsamtal. En förläggare på fristående Grove Atlantic sa att han ville ge ut romanen. Samma dag som bokkontraktet undertecknades gifte sig Douglas Stuart och pojkvännen Michael Cary i New Yorks stadshus på nedre Manhattan.

– Min man var den enda som fick läsa manuset när jag arbetade med det och han har alltid trott på det. Dessutom har han stöttat mig praktiskt.

Hur då?

– Framför allt har han gett mig tid och utrymme att skriva. New York är en stressig och obeveklig stad, när jag jobbade som designer började jag ofta åtta på morgonen och jobbade till åtta på kvällen. Att då säga till sin partner att man vill ägna en del av helgen eller semestern åt att skriva är att be om mycket. Men han gav mig den tiden och mer än så. Han tog hand om mig, serverade mig frukost och lunch, medan jag tog hand om min konst. Det var otroligt.

Länge hade Agnes Bain i romanen inget namn. Det fick hon först när Douglas Stuart för några år sedan gjorde en resa till Rom. Där besökte han kyrkan Sant'Agnese in Agone och fick höra legenden om Agnes, oskuldens, flickornas och kyskhetens helgon. Hon var en vacker och välbärgad ung kvinna. Många högt uppsatta män friade till henne men hon avvisade dem alla. En av friarna var en mycket mäktig herre och han såg till att Agnes straffades för sitt nej. Hon släpades naken genom staden, männen försökte våldta henne men Gud kom, enligt legenden, till undsättning och täckte henne i en skyddande tjock päls från topp till tå. Då satte männen eld på henne. När Gud släckte flammorna, halshögg de henne.

– Jag blev mycket drabbad av denna helgonberättelse och av hur ihärdiga männen var i sin önskan att förstöra kvinnan. Det var så Agnes i romanen fick sitt namn, många vill ju förstöra också henne, bland annat hennes före detta man som då och då kommer tillbaka för att hålla henne nere. Han skulle inte tåla att hon strålade och var självtillräcklig, det vore en törn i hans ego, säger Douglas Stuart.

Agnes före detta man, Shuggies pappa, heter Hugh. En dag innan han överger familjen på riktigt ställer han frågan: ”Varför älskar du mig inte tillräckligt för att sluta dricka?”

En dum fråga kan tyckas, som om beroende och kärlek spelade i samma liga. Men den är ändå rimlig; vem hade inte sagt just så till en käresta som var i färd med att supa bort allt?

Med barnet Shuggie förhåller det sig annorlunda. Han tänker inte i termer av ansvar och skuld, han dömer inte sin mor, han uthärdar och förlåter.

– Shuggie har också en äldre bror som heter Leek. Han är den som offrar mest i romanen. Han hanterar Agnes beroende och sjukdom genom att skärma av, stänga ute, stänga in sig medan Shuggie springer emot henne med kärlek. Och om jag förstått något genom livet så är det att människor hanterar trauma på väldigt olika sätt.

Foto: Pontus Höök

Men hur kommer det sig att Shuggie fortsätter vara ömsint och varm även när han har skäl att vara arg och besviken?

– Det där är en av sakerna jag hämtat från mig själv. Som barn förstår man inte att ens barndom kan eller borde vara bättre. Barn är makalösa varelser, de är så otroligt uthålliga och accepterande. De står ut och kan bära så mycket mer än vad vi i västvärlden tror i dag. Shuggie är en symbol för det.

Hade du kunnat skriva romanen om din mamma fortfarande var i livet?

– Jag kanske inte hade behövt skriva den.

Douglas Stuart tystnar och ler sitt varma och uppriktiga leende.

– Du förstår Sandra, jag har aldrig gått runt med en känsla av vrede eller bitterhet gentemot min mamma för hennes beroende eller handlingar. Boken är skriven ur ett tillstånd av kärlek och sorg.

Douglas Stuart Född 1976 i Glasgow som yngst av fyra syskon, bara ett av hans syskon lever fortfarande. Pappan lämnade tidigt familjen och hans mamma led av alkoholism. Hon dog när Stuart var 16 år gammal. Har en utbildning i textilproduktion och har studerat design vid Royal College of Art i London.

Flyttade som 24-åring till New York för att jobba för Calvin Klein. Har därefter arbetat för märken som Ralph Lauren, Gap och även varit senior designer för Banana Republic. 2020 debuterade han med romanen ”Shuggie Bain”. För den tilldelades han, som den andra skottska författaren någonsin, Bookerpriset. Romanen nominerades även till amerikanska litteraturpriset National Book award. Stuart har skrivit klart sin andra roman som kommer ut i april 2022 under titeln ”Loch Awe”. Den är en kärlekshistoria mellan två män i 90-talets Glasgow. Är gift med konstkuratorn Michael Cary. De bor på Manhattan i New York och i ett hus i Catskill Mountains, två timmar norrut. Boken kommer ut i Sverige 1/3, i översättning av Eva Åsefeldt (Albert Bonniers förlag). Visa mer

För att kunna vara riktigt närvarande när ”Shuggie Bain” lanserades sade Douglas Stuart för något år sedan upp sig från sitt designerjobb. Det blev något av en antiklimax. I februari 2020 kom romanen ut i USA, han hann göra en uppläsning inför publik innan covid slog till och under årets första sex månader skrevs inte många rader om ”Shuggie Bain”. Douglas Stuart väntade och hoppades på augusti, när den skulle komma ut i Storbritannien. Det blev ett startskott, prisnomineringar annonserades och plötsligt var det boken alla talade om.

Själv har Douglas Stuart noterat att den lästs mycket olika i olika länder. I USA har ”Shuggie Bain” tolkats fiktivt och uppmärksammats för sina konstnärliga kvaliteter. I England har den placerats mitt i den diskussion om klass och ojämlikhet som blivit allt mer livlig under pandemin. Medan den i Skottland blivit något av en nationell stolthet. Många skottar har uttryckt att de känner igen karaktärerna i romanen från sina egna liv eller bostadsområden, de har velat omfamna, till och med hjälpa Shuggie och Agnes.

– Att de framstår som trovärdiga för läsare i Skottland betyder allt. Nu längtar jag bara tills det blir möjligt att åter resa så att jag får träffa den familj jag har kvar i Glasgow och se ”Shuggie Bain” i en brittisk bokhandel.

Han har redan skrivit klart sin andra roman, en kärlekshistoria mellan två unga män som hålls isär av sekteristiska, religiösa strukturer. Han säger att han tror att han alltid kommer att skriva om känsliga själar på hårda platser.

Den litterära rösten tog tid att finna.

När han först satte sig ner att skriva gjorde han allt för att låta som sina idoler: Toni Morrison, Cormac McCarthy och Thomas Hardy. Det gick sådär. Han funderade på vad hans egna förmågor egentligen bestod i och insåg efter ett tag det uppenbara, det vill säga att hans styrka låg i det visuella, i att observera och återge detaljer.

– Jag vill skriva så att en person som Agnes Bain ska kunna förstå och hänföras av texten. Jag försöker skapa så mycket skönhet som möjligt i eländiga händelser. Det handlar inte bara om estetik, det är också något som kännetecknar Glasgow-andan, säger Douglas Stuart och fortsätter:

– Jag kommer från en plats där våld och ömhet existerade parallellt, där det kunde finnas humor i sorg och där fyllan inte uteslöt skönheten. Och så vill jag också skriva.

