Dramadrottningar skapar nytt film- och tv-seriebolag

Den amerikanska underhållningsjätten Endeavor Content går in på den nordiska marknaden. Detta sker via satsningar på ett nystartat svenskt produktionsbolag. Bakom Nordic Drama Queens står en namnkunnig trio med gedigen erfarenhet från den svenska film- och tv-branschen; Josefine Tengblad som varit dramachef på TV4 och C More sedan 2014, samt producenterna Sandra Harms (”Modus”, ”438 dagar”, ”Jag kommer hem till jul igen”) och Line Winther Skyum Funch (Millenniumtrilogin, ”Det som göms i snö”, ”Fartblinda”).

De tre ”dramadrottningarna” vill skapa ”ett hem för nytänkande talanger inom Skandinavisk dramaproduktion” och fokusera på partnerskap och utveckling av kreatörer i stället för att enbart driva egna projekt. Målet är att hitta ”nya historier och vinklar som saknas i dagens utbud”. Endeavorkoncernen har sin bakgrund i klassiska William Morris Agency som grundades redan 1898 och anses vara den första Hollywoodagenturen.

– Just nu förändras vår bransch väldigt snabbt och det behövs ett nytänk i hur innehåll skapas och utvecklas, vilka historier vi berättar och på vilket sätt. I sådana tider handlar allt om talangerna, berättarrösterna och därför är vi så glada att alliera oss med en koncern som har sina rötter i en talangagentur, säger Nordic Drama Queens grundare i ett gemensamt uttalande.

Det svenska bolaget håller redan på att utveckla olika produktioner för film och tv, men är än så länge förtegna om vilka.

Endeavor Content har bland annat distribuerat tv-serier som ”Killing Eve”, ”Normal people” och Le Carré-thrillern ”The night manager”. Bolaget har också producerat egna tv-serier som ”Nine perfect strangers” med Nicole Kidman som nyligen hade premiär på Amazon och spelfilmer som Maggie Gyllenhaals regidebut ”The lost daughter” med Olivia Colman och Dakota Johnson som just nu tävlar om Guldlejonet på Venedigs filmfestival.

Endeavors satsning följer i spåren av globala strömningsjättar som tagit steget in i nordisk film- och tv-produktion, inte minst Netflix som ligger bakom serier som ”Snabba cash”, ”Kärlek och anarki” och premiäraktuella spelfilmen ”Vinterviken”.

– Innovativt berättande har inga geografiska gränser. Det här kommer att skapa många möjligheter till nytt innehåll i en region som redan befäst sin position som en av världens mest intressanta producenter av drama, säger Chris Rice och Graham Taylor i ledningen för Endeavor Content.

