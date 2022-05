Dramatens ”Exit parkour” är en effektfull scenkonsttimme

Dans ”Exit parkour” Upphovsperson: Ada Berger, baserad på intervjuer med Ahmed Matar Regi, koreografi: Örjan Andersson Scenografi, ljus: Chrisander Brun Kostym: Daniel Åkerström-Steen Mask, peruk: Moa Hedberg Musik, ljuddesign: Anna Sóley Tryggvadóttir Översättare: Jasim Mohamed Medverkande: Kevin Foo, Melinda Kinnaman, Ahmed Matar, Tanja Lorentzon, Hannes Meidal, Tina Pour-Davoy, Johanna Wernmo Scen: Unga Dramaten Stad: Stockholm Speltid: 1 timme Visa mer

Det handlar om hopp. I flera bemärkelser: Hoppet som går hand i hand med drömmarna och längtan. Som i den avgörande och omvälvande förflyttningen mellan platser i livet, över gränser i världen. Och som ett bokstavligt språng från flera meters höjd till en kattmjuk landning med båda fötterna på marken.

Ahmed Matar är en av världens främsta utövare av parkour, sättet att med endast den egna kroppen förflytta sig i stadsmiljöer genom just hopp, men också löpning, klättring och balansering över murar och husfasader – en träningsmetod som uppstod på 1980-talet i Paris förorter. Matar, som hittade till parkouren som nioåring under sin uppväxt i Gaza i Palestina och fick internationell uppmärksamhet via sociala medier, bor sedan 2016 i Sverige och gör nu sin teaterscensdebut på Unga Dramaten.

En parkourperformance om parkour, alltså? Nja, mycket mer än så. ”Exit parkour” är ingen internnördig skicklighetsredovisning i form av uppradade tricks utan ett multidisciplinärt scenkonstverk som snyggt har anammat parkourens holistiska väsen i sitt koncept. Precis som kroppen och sinnet anses lika viktiga för utövandet är den här effektfulla scenkonsttimmen både fysisk och emotionell.

I Chrisander Bruns på en gång abstrakta och konkreta scenrum, med en vågig grå mur och knöliga vita pelarformationer på ett sluttande sandfärgat golv, skapas många utrymmen för explosiva kroppsövningar och ett rörligt, polyfont berättande. Manuset av Unga Dramatens konstnärliga ledare Ada Berger, som bygger på intervjuer med Matar, ger nämligen röst även åt den familj som han har tvingats lämna bakom sig. Vi möter en mamma, en pappa och flera syskon, och hör också deras drömmar. Skådespelarna Melinda Kinnaman, Tanja Lorentzon, Hannes Meidal och Tina Pour-Davoy faller varandra i talet med vardagsögonblick och falafelrecept.

Berättelsen blir även en skildring av en plats som beskrivs som ”lite som ett fängelse” och där man samlas i ett enda litet rum när bomberna faller: ”Vi kan inte resa. Vi lever väldigt enkelt. Det är svårt att drömma, att skapa saker, att få något att växa.” Ändå hittar Matar hoppet i sin kropp. Vi får följa hans flykt och första tid i det nya landet.

Den lyckade sammansmältningen av text och rörelse står koreografen och regissören Örjan Andersson för. När de två dansarna i ensemblen, Kevin Foo och Johanna Wernmo, har fokus i en av de allvarligare scenerna påminner deras mjuka och kantiga dans en stund om Anderssons ”Partita no. 2 – sei solo” från Elverket i höstas, också den i ett slags urbant landskap. Men i stället för den ödslighet och ensamhet som fanns där ger här ljuset, den energiskt fartiga musiken av Anna Sóley Tryggvadóttir, Daniel Åkerström-Steens varmröda kostymer och gruppens omslutande kraft en stark känsla av gemenskap. ”Exit parkour” är en sorglig men framför allt varm och snäll uppsättning. Och Matar charmar publiken, inte bara med sina kroppskonster utan med en kaxig och ödmjuk scennärvaro. Hans självbiografiska och akrobatiska gestaltning utstrålar frihet och hopp.

