Drottning Ludwig regerade med rösten

”Först när man är på väg att förlora den fysiska förmågan att frambära musik, kan man verkligen förstå hur den ska sjungas.”

Den amerikanska musikkritikern Anne Midgette parafraserar operasångerskan Christa Ludwig i sociala medier i samband med hennes bortgång den 24 april – ett uttalande så på pricken både när det gäller ”Drottning Ludwig” (som hon kallas av Metropolitan Opera) och konsten i stort. Riktigt stora sångare och musiker tenderar att kommunicera som allra starkast just när de står på tröskeln till avskedet från scenen. Prestigen har lagts undan, och kvar finns bara lusten att möta musiken tillsammans med sin publik.

Från avskedsföreställning ”Elektra” 1994 på Wiener Staatsoper. Christa Ludwig tillsammans med dåvarande operachefen Ioan Hollender. Foto: Wiener Staatsoper/Axel Zeininger

Så var det verkligen när jag upplevde henne som solist i Mahlers Symfoni nr 3 i New Yorks Avery Fisher Hall, vid Leonard Bernsteins avsked till New York Philharmonic 1989. Två legender och nära musik­kamrater i ett förtätat möte kring Friedrich Nietzsches mystiska, varnande ord till mänskligheten som stiger ur nattens drömmar, ackompanjerat av valthorn, engelskt horn och soloviolin. Ludwigs röst var perfekt för Mahler, och det var Bernstein som hade slussat in henne i hans universum på 1960-talet.

Några år senare sjöng hon Franz Schuberts ”Winterreise” på festivalen i Salzburg, något som då – vid 1990-talets början – ansågs en smula vågat. En kvinna skulle absolut inte sjunga sånger komponerade för en man, särskilt inte något så ikoniskt som ”Winterreise” – även om före­gångare som Lotte Lehmann gjort det med framgång. Men för Ludwig, som tidigt gestaltade byxroller som Cherubino och Octavian och dessutom hade en besvarad kärlek till den tyska Lieden, fanns inga hinder. I mitt minne fick hennes gestaltning av den existentiella svärtan i ”Winterreise” en mjuk, hudlös lyster som jag kopplar både till hennes ålder och till hennes kön. Hon var över 60, och det rösten hade förlorat i elasticitet kompenserades med en ärlighet som var både sträv och gripande.

Trots att Wiener Staatsoper blev hennes hemmascen så var Christa Ludwig född och uppvuxen i krigets Berlin med två sjungande föräldrar. En erfarenhet som säkert både ärrade henne och förstärkte den empatiska förmåga som tillsammans med hennes intelligens, röstens värme och glimrande mörka skönhet gjorde henne till en av 1900-talets största scenkonstnärer inom konstmusiken.

Samarbetena med dirigenterna Leonard Bernstein, Herbert von Karajan och Karl Böhm formade Christa Ludwigs karriär, och hennes både precisa och passionerade musicerande finns dokumenterat på ett knippe fantastiska skiv­inspelningar. Precis som för landsmannen Dietrich Fischer-Dieskau och Elisabeth Schwarzkopf sammanföll karriären med skivindustrins guldår, och det var Deutsche Grammophons superproducent Walter Legge som gav henne en flygande start med ”Rosenkavaljeren” under Karajan 1956. Hon sjöng sedan Brangäne mot Birgit Nilssons Isolde i den legendariska inspelningen av ”Tristan och Isolde” från Bayreuth 1966, Klytamnestra mot Ragnar Ulfungs Aegistos i en lika fantastisk ”Elektra” 1989, och spelade Fricka i Otto Schenks uppsättning av ”Nibelungens ring” på Metropolitan vid 90-talets början – den går fortfarande att se på Mets hemsida.

Christa Ludwig älskade att undervisa och gav mästarklasser långt upp i åren. Svenska alten Anna Larsson har henne att tacka för sitt eget internationella genombrott med Claudio Abbado, och beskriver henne som både skarp och slängd i käften, en stjärna som vågade sätta den mest uppburna maestro på plats med en kommentar som ”Das ist Kwatsch” – ”Det är skitsnack”! När hon är nu borta finns bara ett fåtal av de stora namnen kvar från en era där opera och konstmusik hade en självklar, oomstridd plats i kulturlivet.