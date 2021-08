Drottningholms Barockensemble firar 50 med lysande solister

Musik Drottningholms Barockensemble 50 år Solister: Anne Sofie von Otter, Johanna Wallroth, Nils-Erik Sparf, Björn Gäfvert och Olle Torssander Scen: Riddarhuset, Stockholm Visa mer

Den kvittrande signal som avbryter musiken visar sig inte alls vara en störande mobil, utan ett larm kopplat till Riddarhusets tjusiga vapensköldar. Så kan det gå när man befinner sig i den lokal som i början av 1730-talet blev Stockholms första konserthus.

Drottningholms Barockensemble har på senare tid blivit lite av ett husband och inledde i söndags sitt 50-årsfirande med den första av tre jubileumskonserter. En smattrande väderkvarnsattack i Georg Philipp Telemanns burleska ”Don Quixotte”-svit fick sällskap av Giuseppe Tartinis violinkonsert i g-moll med både fyrdelad fuga och solistiskt gnistregn av Nils-Erik Sparf.

Men i centrum både före och efter paus stod musik av den ständigt hemlängtande utlandssvensken Johan Agrell. Först sinfonia i Ess-dur och därefter dubbelkonsert i A-dur för traversflöjt (Olle Torssander), cembalo (Björn Gäfvert) och stråkar. Flödet är barocktypiskt förtjusande, men harmoniken djärvare än hos Vivaldi. Det är musik som med tematiska kontraster förebådar den klassiska solokonserten och visar upp Drottningholms Barockensemble i sitt esse.

När altviolinisten Lars Brolin grundande ensemblen 1971 var det många som tvivlade på idén att spela äldre musik på tidstrogna instrument, trots att en rörelse börjat ta form ute i Europa. I en färsk liten jubileumsskift berättar han om starten med lånta instrument från Musikhistoriska museet och kryddar en inventering av verksamheten med anekdoter. I dag kan Drottningholmarna skryta med att vara en av världens äldsta verksamma barockensembler.

Mezzosopranen Anne Sofie von Otter har de kompat sedan 1970-talet. Här kliver hon in som solist med mörktonad sammetslyster i en Vivaldiaria och spelar ut hela sitt teatralvokala register som ”satkärring” i ”Awake, Saturnia… Hence, Iris, hence away” ur Händels ”Semele”. Men konsertens verkliga utropstecken var årets Birgit Nilsson-stipendiat Johanna Wallroth. En sopran som med otvungen stämma fortsätter att gå från klarhet till klarhet – och komiskt geni! – i Jean-Philippe Rameaus retsamma ”Aux langueurs d’Apollon” ur operan ”Platée”.

